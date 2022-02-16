Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил потери страны из-за слухов о «нападении России» в два-три миллиардов долларов в месяц. На самом деле подготовка общественного мнения к «войне» могла обойтись постсоветской республике еще дороже

«Бешеные ставки (заимствования — Прим.ред.), мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов — много экспортеров отказываются», — пожаловался лидер фракции и на внешние рынки и маневры российского Военно-морского флота, из-за которых были закрыты акватории в Черном море.

Подбираться к рекордам, о которых говорил Арахамия, украинские финансисты начали с декабря 2021-го. Привлекательность украинских государственных ценных бумаг начала снижаться, едва Москва передала Вашингтону список своих требований по безопасности. По мере нагнетания «предвоенных» настроений ситуация на рынках становилась, как любят говорить финансисты, волатильной.

В конце января, 20-го числа, директор Департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин констатировал, что Украина на какой-то срок утратила доступ к внешним рынкам заимствования. «Причем на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ (облигаций государственного займа — Прим.ред.) достигла стрессовых уровней, двухзначных», — уточнял он. Гривна дешевеет. Чего ждать украинцам © Украина.ру/Стрингер

Проблема была в том, что правительству сложно стало занимать и в национальной валюте. Согласно официальным данным, в январе министерство финансов привлекло в бюджет страны 6,8 миллиарда гривен и 143 миллиона долларов, размещая облигации внутреннего государственного займа. В гривнах этот объем был ниже на 81,1 процента, чем за аналогичный период 2021-го. Зато в долларах — выше на 197,5 процента.

Такая привлекательность ОВГЗ в иностранной валюте была связана и с тем, что эти бумаги сильно подешевели. Как отметили в украинских СМИ, цена на эти инструменты снизилась почти до 20 процентов.

А гривна была, вслед за рублем, лидером по уровню падения среди валют мира, по данным рейтинга Thomson Reuters. Курс гривны по отношению к доллару был наиболее низким с февраля 2015-го, когда в Донбассе. Расходящиеся с украинского рынка иностранные инвесторы, естественно, предпочитали иностранную валюту, что делало гривну менее ценной.

Ситуация немного стабилизировалась было в феврале — очевидно, ушли те, кто испугался, остались более спокойные. «С одной стороны, успокоился возникший в прошлые периоды повышенный спрос на валюту из-за влияния психологического фактора, обусловленного ухудшением информационной среды. С другой, — возросло предложение валюты», — объяснили в Нацбанке, не уточняя, откуда взялось больше этой самой иностранной валюты.

Но к очередной дате «вторжения» давление на курс дало о себе знать. Из-за недоверия к гривне Национальному банку пришлось жечь валютные резервы в интервенциях — целенаправленных покупках и продажах валюты с целью удержать курс. Гривна вновь подешевела после выходных, 13-14 февраля, накануне новой даты «вторжения». Как сообщали РБК-Украине в «ОТП-Банке», регулятор выбросил на рынок 300-400 миллионов долларов. «Первая интервенция с небольшим объемом не успокоила рынок, поэтому присутствие Нацбанка наблюдалось на продолжении всей сегодняшней сессии. Регулятор дал понять, что будет сдерживать панические атаки на валюту и рынок откатился в итоге с высот 27,75 и торговался на уровней 27,40-27,60», — цитировало издание банкиров, которые объясняли обстановка по состоянию на понедельник, 14 февраля. Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

Представитель Нацбанка — Лупин подтвердил эти цифры, вернее, уточнил. По его словам, регулятор выкинул на рынок 377 миллионов долларов, чтобы остановить падение гривны. «Эта волна новостей началась в последние дни недели, в выходные произошло увеличение спроса в наличном сегменте рынка, что привело к достаточно ощутимому росту курса доллара на старте торгов в понедельник. В первые часы торгов этот избыточный спрос удалось удовлетворить», — рассказал он о мерах по спасению национальной валюты.

Кстати, в России, которая должна была «напасть», ситуация была схожей на валютном рынке (рубль дешевел), но несколько другой — в настроениях инвесторов. Так The Wall Street Journal отметило хладнокровие финансистов, вкладывающихся в облигации федерального займа. Такие фонды как BlackRock, Fidelity, Pimco, Goldman Sachs решили, что время воинственных заявлений — самое лучшее для того, чтобы держать российские ценные бумаги. Они сделали «ставку на то, что дипломатическое решение конфликта может дать стимул для роста», объяснил автор издания. Получается, что не всех акул Уолл Стрит удалось убедить в неизбежности войны.

Тем не менее, Минфин России объявил, что в среду, 16 февраля, откажется от проведения традиционного аукциона по размещению ОФЗ «из-за волатильности на рынках».

А вот украинский Минфин решил рискнуть — аналитик RoboForex Андрей Гойлов предположил, что из-за отсутствия интереса покупателей аукцион по продаже государственных ценных бумаг может быть отменен. «По мнению большинства инвесторов, предлагаемая по этим бумагам средневзвешенная доходность не отвечает рыночным реалиям (…). Нерезиденты сократили свои портфели в ОВГЗ на 13,88 миллиардов гривен», — обратил он внимание. «Окончательно выгнать Путина из Европы». Нефть растет в цене, ажиотаж на рынках делает Россию незаменимой © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Генеральный директор Финансово-банковского совета Содружества независимых государств Павел Нефидов в комментарии Украине.ру указывает вначале на очевидные и заметные последствия медийной истерики. «Все эти риски, какими бы виртуальными они ни были, резко подняли стоимость денег для Украины и также резко снизили стоимость украинских активов. Оценки последствий этого удара могут колебаться, но само негативное воздействие — это факт. Выиграли на этом только спекулянты, те, кто умеет играть на падающем рынке и искать там свою выгоду. Но для крупных и стратегических инвесторов это однозначно негативный сигнал», — отметил собеседник издания.

Опасность такого стресса для финансовой системы в том, что последствия от встряски ощущаются и спустя значительное время. «Человек проваливается под лед за мгновения, а, чтобы ему даже высохнуть после того, как он выкарабкался, нужны отнюдь не секунды. Это, если все прошло благополучно, и он не заболел, — проводит аналогию Нефидов. — Поэтому как-то эта ситуация отразится и в долгосрочных рейтингах, и в настроениях инвесторов, которые отложили или отложат подписания контрактов. Или если угодно, другое сравнение — афтершоки после землетрясения. Финансисты все равно будут выжидать какое-то время, даже если буквально завтра произойдет чудо и кто-то подпишет какие-то соглашения, которые дадут повод для оптимизма. Вдруг что-то обрушится. Человек с деньгами предпочитает осмотреться, а не вкладывать сразу».

Пока же Минфин Украины радуется тому, что Вашингтон решил предоставить Киеву «суверенную кредитную гарантию на сумму до одного миллиарда долларов». Вот только эта помощь будет направлена на «поддержки экономических реформ и продолжение сотрудничества с Международным валютным Фондом (МВФ)», сотрудничество с МВФ и «реформы» украинские финансисты считают драйверами удорожания, например, коммунальных услуг.

Ну а снижение напряженности вокруг «нападения» на Украину положительно отражается, например, и на американских и европейских финансах. The Wall Street Journal отмечает, что фьючерсы в США и индексы в Европе поползли вверх.