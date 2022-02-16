Верховная Рада Украины внезапно, 15 февраля 2022 года, усилила ответственность граждан за антисемитизм. Казалось бы, что случилось? А ничего – просто случай подвернулся

Просто под шумок «российского вторжения» решили немножко подмарафетить имидж государства, которое официально исповедует культ героев УПА*.

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но это так, к слову пришлось. А теперь — об антисемитизме. Депутаты внесли изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины. И наконец определили, что такой антисемитизм: «Определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним».

Хорошо это или плохо? Однозначно — очень хорошо. Ведь ранее как было: законодательство Украины не детализировало наказание за проявления антисемитизма. Просто законе «О предотвращении и противодействии антисемитизма на Украине» было сказано, что за эти правонарушения предполагается «гражданско-правовая, уголовная ответственность по закону», и все. Теперь же есть и детализация этих скотских проявлений. В частности, убийство и причинение иного вреда лицам еврейского происхождения, публичные оскорбления в их адрес, отрицание Холокоста.

На Украине в храме устроили детский антисемитский спектакль © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас этот закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. И он, скорее всего, сделает это. И тогда ситуация может стать еще более фарисейской, потому что лицемерие, ложь и фальшь выйдут на самый высокий государственный уровень, закрепленный законодательно.

И дело тут не только в том, что Зеленский — этнический еврей по национальности, и это факт всегда используют для отрицания любых проявлений антисемитизма в Украине. Мол, какой антисемитизм, когда у нас президент — еврей? А это является проявлением двойных стандартов и такой же морали.

Израиль осудил факельное шествие нацистов в Киеве и потребовал открыть дело за антисемитизм © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А для некоторых идеологов главная триада врагов всего украинского на украинской же земле — русские, евреи и поляки. Лучше уничтожать физически. Главными же героями провозглашены активисты и «вояки» Организации украинских националистов (ОУН)* и их боевого крыла — Украинкой повстанческой армии (УПА)*, которые и вырезали всех «инородцев». И свой путь к «украинской Украине» эти, с позволения сказать, «патриоты» начали прямо таки в июне 1941 года с еврейской резни во Львове. А потом поставили бойцов расстрельных взводов и зондеркоманд в Бабий Яр в Киеве и по всей стране, где осуществлялся активный и беспощадный Холокост.

Именно в этом ключе — на основе моноэтничности и украиноцентричности — строится современная Украина. То есть за счет подавления прав и свобод других национальностей. Под украинским нацистским лозунгом времен активной и преданной союзнической службы ОУН-УПА Адольфу Гитлеру: «Слава Украине!» — «Героям слава!». И именно под этим неонацистским соусом проводятся в современной Украине десоветизация и декоммунизация, национальное украинской возрождение и деколонизация, откровенно смахивающая на русофобию, переименовываются улицы, площади и целые населенные пункты, по всей стране устанавливаются памятники вождям ОУН-УПА (типа Степана Бандеры или Романа Шухевича).

И осуществляется все это под совершенно правильные, отвечающие современному моменту и мейнстриму, политкорректные и даже толерантные декларации и принятые законодательные акты. Но они — для имиджа, а на практике — оголтелый национализм, все больше и больше приобретающий черты расизма и неонацизма. И именно об это и говорят протесты Польши против возрождения в Украине идеологии и практики бандеризма, политика Венгрии, которая, протестуя против зажима венгерского меньшинства в Закарпатье, блокирует многие инициативы Киева по евроатлантической интеграции. О протестах России я и не говорю — они в Украине игнорируются полностью, нарочито и публично.

А над всем этим вот уже третий год восседает президент Зеленский, который не может этого не знать. И он знает, но согласен с правилами игры. К тому же он, как огня, боится гнева неонацистов, которые, кстати, публично обещались повесить его на каштане на Крещатике в центре столицы.

И пресловутая отмывочно-отмазочная и отвлекающая «борьба с антисемитизмом», которая служит ширмой над происходящими настоящими процессами, — не единственный обман в современной истории становления как бы независимой Украины. И я не зря упомянул русских, русскоязычный и русскоговорящих граждан Украины. Именно против них в первую очередь и был принят закон о так называемых коренных народах Украины, переведший треть населения страны в разряд нацменьшинства и лишивший две трети права учиться и получать культурный продукт на русском языке. Достаточно вспомнить, что сегодня в Украине на законодательном уровне запрещены все школы с русским языком преподавания и все СМИ на русском языке.

Русские и все русское объявлены фактически вне закона — нетронутым остался лишь бытовой уровень. Но так называемый «языковой омбудсмен» (государственная должность, кстати) следит, чтобы русский язык вытеснялся не только из медиа-сферы или образования, но и из сервиса. В Украине уже начались настоящие гонения на ведьм — по жалобам как бы «сознательных» учащихся начали увольнять учителей, на переменах разговаривающих по-русски.

Есть и третье направление, где государственное фарисейство современной Украины выходит за все пределы здравого смысла. И сегодня президент Зеленский, многие другие госдеятели Украины могут обидеться на уменьшение роли Украины в победе над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне. И в то же время, фактически параллельно в самой Украины уничтожается и вытравливается сама память о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участие в которой приняли миллионы жителей Украины, и 7-8 миллионов погибли в боях либо стали жертвами сознательного уничтожения (Холокоста в том числе).

Под так называемый закон о запрете нацистской и коммунистической символике (апрель 2015 года) попали все атрибуты и символы указанных идеологий. Но сегодня георгиевская ленточка-символ Победы в войне в Украине официально под запретом, за упоминание коммунистической символики или вождей люди получают тюремные сроки (слава Богу, пока условные), а вот нацистские гитлеровские знаки, нашивки и шевроны используются в войсках или добровольческих батальонах так называемых патриотов. Не говоря уже о том, что под нацистской символикой и под защитой официальной полиции по всем городам и весям Украины проводятся неонацистские марши и шествия именуемые «ходами».

И это уже повседневность, а не отклонения от нормы чересчур впечатлительных и нестойких разумом малограмотный граждан. Это уже идеология. И, увы, практика.

Вот, собственно, и все, что можно сказать по этому поводу. И добавить, конечно, что за попытку — спасибо. Многие утверждают, что когда неонацистский морок спадет с Украины, то ей понадобится тотальная, усиленная и массированная денацификация. По типу Германии после Гитлера. Если так, то законодательная баз под это тоже уже создается…

* организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России