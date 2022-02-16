Во вторник 15 февраля известный украинский олигарх Игорь Коломойский дал первое за два года интервью изданию «Украинская правда», с присущим ему юмором рассказав о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским и о проводимой им политике «деолигархизации»

Коломойский занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в 1 млрд долларов, но большая часть его средств формально находится под арестом и он не может ими пользоваться.

Имитация борьбы с олигархами — "отбелился"

В свое время Игорь Коломойский дал Зеленскому путевку в жизнь, сделав его с помощью своих СМИ, популярным кандидатом в президенты. Впоследствии западные партнеры Украины попытались вырвать президента из рук олигарха, против Коломойского ввели санкции в США, а от Зеленского требовали выйти из-под опеки олигархов. Владимир Зеленский запустил кампанию якобы направленную против олигархов, а «Слуги народа» приняли закон о деолигархизации. Однако, по словам Коломойского, на самом деле эта политика ему выгодна, поскольку позволяет легализовать его капиталы на Западе. Лазарев описал истинные причины украинской «деолигархизации»

В сентябре прошлого года бывший министр финансов и экс-глава СНБО Украины Алексей Данилюк называл Игоря Коломойского основным идеологом деолигархизации, которая является лишь имитацией борьбы с олигархами. В прошлом году сам Коломойский обещал после официального внесения в «реестр олигархов» пошить себе костюм со звездой с надписью «Олигарх». Сейчас же, по его словам, адвокаты объяснили ему все блага официального признания его олигархом.

«Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе. То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил как там написано, не нарушаешь, а, следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию — значит, получается, что то, что ты написал, все есть. Идешь на Западе, они говорят: «Что у тебя есть?» Вот то и то. Ну, все, вопросов нет — счет, кредиты. Если есть декларация, в белую, все чисто, это считай, что ты отбелился», — с радостью говорит Коломойский.

Он также вполне доволен, что деолигархизация как бы признает, что все его богатства были «нажиты честным непосильным трудом». По сути, именно деолигархизация Зеленского помогает Коломойскому избавиться от санкций на Западе. «На Западе, допустим, когда все кричали, что олигархи "сволочи, кровопийцы, мироеды" — приходишь в тот же западный банк и говоришь: "счет откройте"», — заявляет олигарх, который даже в какой-то степени теперь гордится этим званием.

Отношения с властью и другими олигархами

Признался «трудяга-олигарх» и в нежных чувствах лично к президенту Украины, сожалея лишь об утрате талантливого актера-комика студии «Квартал 95». «Я любил "Квартал", когда там был Зеленский. Он незаменим», — признается олигарх, одновременно сожалея, что общаться им приходится теперь не часто, поскольку общение с Коломойским «дает только минус», дискредитируя представителей власти. Его также «всё устраивает» в президенте, хотя Зеленский еще не до конца оправдал его надежды, «но он старается».

Игорю Валерьевичу также хотелось бы, чтобы Зеленский пошел и на второй срок. Он также отрицает, что в новогодние праздники общался с президентом, когда они поселились в одной гостинице на курорте «Буковель». «Он разве не имеет права поселиться в гостиницу, в которой я нахожусь? Ну, хорошо, и заселился. Это единственная нормальная гостиница там», — говорит Коломойский, явно не без лукавства. Арахамия хочет запретить Порошенко посещать Раду © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Поддерживает он отношения и с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, но старается их не афишировать, чтобы не навредить депутату. «Я когда сказал, что он мой друг, после этого его чуть не выгнали из фракции. Мы с ним хорошо общаемся. Но это все до мая. Потом, думаю, будет выжженная земля вокруг этого офиса», — утверждает Коломойский, напоминая о вступлении в силу закона об олигархах в мае 2022 г.

Прочие олигархи, по мнению Коломойского, тоже должны ценить проводимую президентом деолигархизацию, которая лишь увеличивает их прибыли. «Я разговаривал с Новинским: чего вы колотитесь?.. Вы там сколько, пятерочку хряпнули за 2021 год за счет аномально высоких цен на руду? Много людей $5 млрд кэшем зарабатывает? Ты же исключительный человек. Таких людей, может, три-пять. Это и есть плата», — говорит олигарх. Однако богатейшему украинцу Ринату Ахметову не нравится сама риторика президента, так как он не привык, что с ним так разговаривают, а человек он злопамятный. К тому же, как цитирует Коломойский бывшего «Слугу народа» Лео Геруса, «Ахметов больше, чем Украина». Коломойский убеждает его, что ему волноваться нечего. Отношения у него с Ахметовым хорошие, так как они «в одной лодке».

С экс-президентом Порошенко Коломойский, по его словам, до сих пор так и не помирился. Команду из Виталия Кличко, Петра Порошенко, бывших министров Руслана Рябошапки и Алексея Данилюка он называет «сбором блатных и нищих». Однако в этой компании экс-генпрокурора Юрия Луценко он считает единственным порядочным человеком. Разошлись у него якобы пути и с его бывшим бизнес-парнтером Игорем Палицей, «по политическим и санкционным вопросам», хотя тот является одним из лидеров депутатского объединения «За будущее», которое связывают именно с Коломойским. Арахамия предложил «очертить территорию» для олигархов

В будущем, по его прогнозам, роль президента Украины может исполнять какой-нибудь известный представитель украинских СМИ. На эту должность он прочит, например, телеведущую его телеканала «1+1» Наталью Мосейчук. Вместе с тем он невысокого мнения о кандидатуре экс-спикера и бывшего «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, поскольку украинцы не любят перебежчиков. Не считает он перспективными политическими фигурами также Дмитрия Гордона и доктора Комаровского.

Перспективы возврата «Приватбанка»

В 2017 году, при Порошенко, у Игоря Коломойского забрали крупнейший украинский банк. «Приватбанк» был национализирован. На тот момент у него были серьезные проблемы из-за недостаточного капитала, кредитного портфеля и огромной задолженности. По сути, Игорь Валерьевич повесил на государство свои долги, действуя по излюбленному принципу олигархов, который гласит: «Приватизация прибылей, национализация убытков». Сейчас же Коломойский задумался над возвратом «Приватбанка». Он надеялся, что это ему удастся провернуть с уходом с поста президента Петра Порошенко. «Я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно — то нам должны его вернуть… Мы рассчитывали, что Петя уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее», — говорит излучающий оптимизм олигарх.

Игорь Коломойский, конечно, умеет блефовать и делать хорошую мину при плохой игре. С одной стороны он пытается скрыть свои контакты с представителями власти, но получается это у него плохо — очень уж хочется ему похвастаться. Так называемую борьбу с олигархами он фактически благословляет, что уже многое говорит о ее «эффективности». В свое время он сделал удачную ставку на актера-комика, которого раскрутили его телеканалы, и, похоже, нисколько не жалеет об этом.

В Офисе президента Зеленского могут сколько угодно махать кулаками и грозить Коломойскому на камеру, но тот в ответ будет лишь аплодировать талантливым актерам в своем роскошном поместье.