Между Украиной и Россией развивается новая конфликтная ситуация, связанная с морскими учениями ВМФ РФ в Черном море. Киев обвиняет российскую сторону в том, что боевая подготовка флота на самом деле является целенаправленной попыткой блокирования украинских морских портов

Украина раздула скандал вокруг учений МВФ России

В Министерстве инфраструктуры даже определи коридоры для безопасного захода торговых судов в порты Украины, расположенные на Черном море, отчитавшись, что тем самым предотвратили блокаду. Как заявили в пресс-службе ведомства, специальные суда Госгидрографии обследовали более 50% морского коридора между западной границей района морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки, подтвердив безопасность судоходства там и достаточную глубину в 15-22 метра для прохода кораблей. Поэтому трафик в порты был бесперебойным, все они работают в штатном режиме. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

Еще 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военного флота с участием более 140 кораблей и свыше 10 000 военных. Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест», заявив, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в Черном и Азовском морях, поскольку якобы не предоставляются участки для прохода гражданских судов.

Украинские политико-дипломатические круги развели форменную истерию по поводу учений, утверждая, что полностью остановятся как минимум порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск, а ежедневный урон оценивается в 125-175 млн долларов. В ВМС Украины объявили о готовности «к любым сценариям и провокациям». Дальше всех пошел министр обороны Украины Алексей Резников, заявивший, что мировое сообщество должно дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях, а именно запретить российским судам заходить в иностранные порты, чтобы «РФ осознала цену своей наглости». Поддержали Киев в его претензиях и американские «партнеры», назвавшие учения России «экономической войной против Украины».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков настаивал — все военные маневры российских кораблей в Черном море в рамках учений соответствуют международному праву, торговые маршруты не блокируются. Командование российского флота имеет четкие инструкции по не препятствованию прохождению торговых судов. Президент США обратился к россиянам насчет войны © REUTERS, Kevin Lamarque

Украинские эксперты подсчитывают убытки от «российской блокады», тогда как порты страдают от информационной истерии

Различные украинские эксперты наперегонки начали подсчитывать ущерб от «блокады», соревнуясь в цифрах: бывший министр инфраструктуры Омелян насчитал потери в около 1 млрд долларов. Может быть так, что Украине на неделю придется фактически забыть об импортных поставках из других стран, кроме ЕС, считает Омелян, ведь все они идут по морю. А по словам основателя компании The Charterers Олега Солодухова наличие геополитических и военных рисков снижает эффективность морской логистики для украинских экспортеров и импортеров на 2-3 доллара за тонну.

«При негативном информационном фоне все меньше судовладельцев будут предпочитать балластировать в регион, даже несмотря на его стратегическое значения для мирового рынка зерновых. И тем более заходить в Украину. А с возможной блокадой эта премия еще увеличится до $5-7/тонна минимум. Очень утрируя, исходя из объемов перевалки украинских портов за год, можно предположить, что Украина уже платит $3млн/день. Или в $100000000/месяц обходится на морской логистике только информационный фон в медиа», — написал Солодухов на своей странице в Facebook.

Но причиной тому как раз и является устроенная Киевом паника: агротрейдеры уже приостановили заключение контрактов на ближайшие недели на отгрузку продукции из портов Азовского моря. Из-за того, что судам придется менять свои привычные маршруты и идти по узкому коридору в 12-мильной зоне, могут возникнуть задержки.

Через украинские порты проходит более 90% зерновых — что в деньгах, что в тоннах. Основная часть идет через черноморские порты, через азовские — около 10%. Правда, на деле в полном перекрытии возможности для прохода торговых судов на самом деле не заинтересована и сама РФ, ведь те же транспортные коридоры для перевозки зерновых используют и российские товарные суда. Гипотетическая блокада способствовала бы прекращению импортно-экспортных операций в собственно портах РФ, поэтому аргументы Украины откровенно притянуты за уши. Постпред РФ опроверг «вторжение» России на Украину © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На фоне раздутой истерии о «российском вторжении», серьезно страдает украинская экономика и педалированием негатива по поводу морских учений РФ киевская власть совершает очередной выстрел себе в ногу. В дальнейшем украинским компаниям может быть сложнее заключать контракты, потому что иностранные компании из-за возросших рисков будут требовать дополнительной страховки. Это все выльется в растущие расходы украинского бизнеса, а для некоторых — в существенные убытки.

Заходить в порты Украины станут меньше. Одним из наиболее пострадавших окажется порт Одессы, являющийся ключевым для страны, а ведь он и так переживает далеко не самые лучшие времена. Так, за 2021 г. перевалка грузов в одесском порту в сравнении с предыдущим годом сократилась на 4,4%, объем перевалки черных металлов снизился на целых 17%. В целом же по стране за год грузооборот морских портов уменьшился на 6%, что явно связано с общим экономическим упадком в стране, вызванным непрофессиональными действиями правительства.

Киев инициирует разбирательство в международном морском трибунале

Впрочем, исходя из традиций последних лет в подавляющем большинстве бед, постигших Украину, по умолчанию обвиняют Россию. Вот и на этот раз Киев хочет свои издержки переложить на Москву. По мнению бывший заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, украинский МИД должен инициировать процесс в Международном уголовном суде «по факту совершения акта агрессии», а также направить обращение в Международный трибунал ООН по морскому праву касательно нарушения свободы судоходства.

Однако для разбирательства в Международном уголовном суде для начала нужно ратифицировать Римский устав, чего Украина избегает все последние 8 лет. А попытка вытребовать какие-то средства в морском трибунале тоже весьма сомнительна. Ибо если соответствующий вердикт вынесут, едва ли РФ с ним согласиться. Россия, подписывая документ о создании этого трибунала и Конвенцию ООН по морскому праву, сделала важную оговорку: юрисдикция Гамбургского трибунала не будет для нее обязательной, если какое-либо дело будет касаться непосредственно национального суверенитета и безопасности.

Военно-морские учения в акватории Черного моря вполне относятся к таковым, а как черноморская держава РФ согласно конвенции Монтре пользуется правом свободного передвижения военных судов.