Украина раздула скандал вокруг учений МВФ России
В Министерстве инфраструктуры даже определи коридоры для безопасного захода торговых судов в порты Украины, расположенные на Черном море, отчитавшись, что тем самым предотвратили блокаду. Как заявили в пресс-службе ведомства, специальные суда Госгидрографии обследовали более 50% морского коридора между западной границей района морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки, подтвердив безопасность судоходства там и достаточную глубину в 15-22 метра для прохода кораблей. Поэтому трафик в порты был бесперебойным, все они работают в штатном режиме.
Еще 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военного флота с участием более 140 кораблей и свыше 10 000 военных. Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест», заявив, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в Черном и Азовском морях, поскольку якобы не предоставляются участки для прохода гражданских судов.
Украинские политико-дипломатические круги развели форменную истерию по поводу учений, утверждая, что полностью остановятся как минимум порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск, а ежедневный урон оценивается в 125-175 млн долларов. В ВМС Украины объявили о готовности «к любым сценариям и провокациям». Дальше всех пошел министр обороны Украины Алексей Резников, заявивший, что мировое сообщество должно дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях, а именно запретить российским судам заходить в иностранные порты, чтобы «РФ осознала цену своей наглости». Поддержали Киев в его претензиях и американские «партнеры», назвавшие учения России «экономической войной против Украины».
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков настаивал — все военные маневры российских кораблей в Черном море в рамках учений соответствуют международному праву, торговые маршруты не блокируются. Командование российского флота имеет четкие инструкции по не препятствованию прохождению торговых судов.
Украинские эксперты подсчитывают убытки от «российской блокады», тогда как порты страдают от информационной истерии
Различные украинские эксперты наперегонки начали подсчитывать ущерб от «блокады», соревнуясь в цифрах: бывший министр инфраструктуры Омелян насчитал потери в около 1 млрд долларов. Может быть так, что Украине на неделю придется фактически забыть об импортных поставках из других стран, кроме ЕС, считает Омелян, ведь все они идут по морю. А по словам основателя компании The Charterers Олега Солодухова наличие геополитических и военных рисков снижает эффективность морской логистики для украинских экспортеров и импортеров на 2-3 доллара за тонну.
«При негативном информационном фоне все меньше судовладельцев будут предпочитать балластировать в регион, даже несмотря на его стратегическое значения для мирового рынка зерновых. И тем более заходить в Украину. А с возможной блокадой эта премия еще увеличится до $5-7/тонна минимум. Очень утрируя, исходя из объемов перевалки украинских портов за год, можно предположить, что Украина уже платит $3млн/день. Или в $100000000/месяц обходится на морской логистике только информационный фон в медиа», — написал Солодухов на своей странице в Facebook.
Но причиной тому как раз и является устроенная Киевом паника: агротрейдеры уже приостановили заключение контрактов на ближайшие недели на отгрузку продукции из портов Азовского моря. Из-за того, что судам придется менять свои привычные маршруты и идти по узкому коридору в 12-мильной зоне, могут возникнуть задержки.
Через украинские порты проходит более 90% зерновых — что в деньгах, что в тоннах. Основная часть идет через черноморские порты, через азовские — около 10%. Правда, на деле в полном перекрытии возможности для прохода торговых судов на самом деле не заинтересована и сама РФ, ведь те же транспортные коридоры для перевозки зерновых используют и российские товарные суда. Гипотетическая блокада способствовала бы прекращению импортно-экспортных операций в собственно портах РФ, поэтому аргументы Украины откровенно притянуты за уши.
На фоне раздутой истерии о «российском вторжении», серьезно страдает украинская экономика и педалированием негатива по поводу морских учений РФ киевская власть совершает очередной выстрел себе в ногу. В дальнейшем украинским компаниям может быть сложнее заключать контракты, потому что иностранные компании из-за возросших рисков будут требовать дополнительной страховки. Это все выльется в растущие расходы украинского бизнеса, а для некоторых — в существенные убытки.
Заходить в порты Украины станут меньше. Одним из наиболее пострадавших окажется порт Одессы, являющийся ключевым для страны, а ведь он и так переживает далеко не самые лучшие времена. Так, за 2021 г. перевалка грузов в одесском порту в сравнении с предыдущим годом сократилась на 4,4%, объем перевалки черных металлов снизился на целых 17%. В целом же по стране за год грузооборот морских портов уменьшился на 6%, что явно связано с общим экономическим упадком в стране, вызванным непрофессиональными действиями правительства.
Киев инициирует разбирательство в международном морском трибунале
Впрочем, исходя из традиций последних лет в подавляющем большинстве бед, постигших Украину, по умолчанию обвиняют Россию. Вот и на этот раз Киев хочет свои издержки переложить на Москву. По мнению бывший заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, украинский МИД должен инициировать процесс в Международном уголовном суде «по факту совершения акта агрессии», а также направить обращение в Международный трибунал ООН по морскому праву касательно нарушения свободы судоходства.
Однако для разбирательства в Международном уголовном суде для начала нужно ратифицировать Римский устав, чего Украина избегает все последние 8 лет. А попытка вытребовать какие-то средства в морском трибунале тоже весьма сомнительна. Ибо если соответствующий вердикт вынесут, едва ли РФ с ним согласиться. Россия, подписывая документ о создании этого трибунала и Конвенцию ООН по морскому праву, сделала важную оговорку: юрисдикция Гамбургского трибунала не будет для нее обязательной, если какое-либо дело будет касаться непосредственно национального суверенитета и безопасности.
Военно-морские учения в акватории Черного моря вполне относятся к таковым, а как черноморская держава РФ согласно конвенции Монтре пользуется правом свободного передвижения военных судов.