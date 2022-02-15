Часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость — 2022». Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков

Об отводе войск было объявлено 15 февраля в официальном сообщении российского министерства обороны: «Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн».

Речь идет о тем самых войсках у границ Украины, от которых на Западе ожидали «вторжения» в соседнюю республику. Одним этим действием были перечеркнуты все информационные провокации о якобы готовящейся оккупации Украины. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Нагнетание страха

Все началось 14 января текущего года, когда официальный представитель Пентагона Джон Кёрби заявил о наличии у Вашингтона информации, указывающей на активную работу России над поиском предлога для масштабного вторжения на Украину. В качестве доказательства было использован факт, что российские военные проводили учения недалеко от границ соседней республики. С тех пор раздувание «российской угрозы» началось вести регулярно и звучать из разных источников во всем мире.

На это сразу отреагировали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и постоянный представитель нашей страны при Европейском союзе Владимир Чижов. Они назвали эти заявления дезинформацией.

Спустя считанные дни тему грядущего вторжения подхватили в Евросоюзе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность возможной оккупацией Украины и призвал «помнить уроки Грузии в 2008 году».

Не отмалчивалась и Великобритания. 22 января министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс заявила, что «Россия рассматривает возможность в случае оккупации Украины поставить во главе страны оппозиционного политика Евгения Мураева». В пресс-службе МИД России обвинили дипломата в дезинформации. На странице ведомства в Twitter появилось сообщение: «Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

Переход к действиям

Понимая, что в нашу эпоху постправды слова (тем более звучащие от политиков и дипломатов) часто не воспринимаются всерьез, Запад приступил к действиям. В конце января Австралия, Великобритания, Германия, Канада и США эвакуировали из Киева некоторых дипломатов и членов их семей и призвали к этому и своих граждан, находящихся в республике.

Ряд западных стран приняли решение перенести свои посольства из Киева во Львов, что тоже можно расценить как намек — оттуда проще эвакуироваться в случае «вторжения».

В Британии назначили час «вторжения РФ на Украину» © Facebook, Операція об'єднаних сил

11 февраля президент США Джо Байден в ходе общения с союзниками из Евросоюза и НАТО впервые назвал конкретную дату «начала войны» — 16 февраля. Почти сразу после этого реакция на нагнетание страха вышла за рамки Запада, и покинуть территорию Украины призвали руководства Греции, Израиля, Иордании, Ирака, Канады, Кувейта, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, Финляндии, Черногории, Эстонии, Японии и Южной Кореи.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ снова обвинила США в дезинформации и указала, что как раз российские дипломаты опасаются на Украине провокаций на фоне информационной истерии.

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине… мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», — заявила Захарова.

Мягкая позиция Киева

На фоне раздувании угрозы Западом удивила сдержанная позиция Киева, которая ранее была наоборот наиболее радикальной по отношению к России. Президент Владимир Зеленский высказывался против эвакуации американских дипломатов, напоминал, что «война идет уже 8 лет, поэтому такая реакция выглядит чрезмерной».

25 января министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что не видит непосредственной угрозы полномасштабного вторжения России на Украину: «По состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки вооружёнными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление».

Но такие расхождения позиций вызваны, конечно, не столько стремлением к оправданию России и требованием справедливого отношения к её действиям, сколько экономическими мотивами. У республики создается образ крайне нестабильного места, куда не пойдут иностранные инвестиции и будет выводиться зарубежный капитал. Так, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия указал, что украинская экономика ежемесячно теряет 2-3 миллиардов долларов от информационной кампании на тему возможного вторжения России.

Цели «агрессора»

В то, что Россия способна начать масштабное кровопролитие в Европе, не верил практически никто, кто следил в последние годы за внешней политикой Москвы. Военные учения неоднократно проводились недалеко от украинских границ, и они никогда не выходили на территорию соседней республики с провокациями или с целью ведения боевых действий. Поэтому неясно, почему именно в настоящее время всё должно пойти по-другому.

Определенно не в интересах России было бы и ввязываться в войну. Это стало бы поводом для ужесточения санкций Запада и последующего за этим ухудшения экономического положения россиян.

Олег Матвейчев: Неужели в Украине всё ещё верят в то, что США так взахлеб их любят? © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения Минского комплекса мер, и рассчитываем, что действующее председательство ОБСЕ, в том числе через своего специального представителя на Украине и в Контактной группе, будет содействовать движению в этом направлении», — подтвердил позицию Москвы глава российской дипломатии Сергей Лавров 15 февраля в ходе встречи с главой МИД Польши Збигневом Рау, председательствующим в ОБСЕ.

Ранее с похожим тезисом выступил и президент Владимир Путин, выразив мнение о безальтернативности Минских соглашений фразой «Ну нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».

Реальные цели дезинформации

На фоне высказанного возникают вопросы — для чего тогда была организована информационная операция по нагнетанию страха из-за «нападения России»?

Заслуживающую внимания версию выразил депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев. По его словам, это одна из крупнейших медийных атак США на Россию, у которой следующие цели: мобилизация стран НАТО и восстановление единства альянса и Запада в целом; демонизация России и создание её «стойкого токсичного образа»; нанесение максимального ущерба российской экономике, не прибегая к войне; разжигание антивоенных настроений в России; деморализацию «российской военной элиты» путём обнародования её секретных документов.

Картина сходится. Своим заявлением, что Россия должна была напасть на Украину с 16 по 20 февраля, но не напала, Джо Байден запишет себе в актив «сдерживание агрессора». Но как это скажется на репутации американского руководства, добивающегося своих целей через дезинформацию и доведения украинцев и европейцев до волнительной дрожи, в Вашингтоне, похоже, не учли. Ведь один раз солгав, можно потерять доверие навсегда.