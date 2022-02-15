Российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений «Союзная решимость-2022». Тем временем Украина стягивает военную технику и специалистов к линии разграничения в Донбассе, сообщают в ЛНР и ДНР

О возвращении российской техники с учений 15 февраля сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — заявил он.

Некоторые подразделения останутся в Белоруссии ещё на несколько дней. Так, на полигоне «Обуз-Лесновский» 19 февраля предусмотрен этап учений «боевая стрельба». В ней примут участие бригада российской морской пехоты, а также подразделения ВС Белоруссии, которые при поддержке авиации отработают задачи ведения оборонительного огня и совершат ряд манёвров. Николай Злобин: Очевидно, что цель России - не Донбасс, а Украина. Цель Запада - не Украина, а Россия © РИА Новости, Нина Зотина

Возвращение российских воинских частей с проведённых по плану учений — то есть обычное рутинное событие, на Украине восприняли как свидетельство своей победы.

«Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако другое его заявление свидетельствует: Украина не намерена идти по пути деэскалации. Тот же Кулеба 15 февраля прокомментировал новость о возможном признании ЛНР и ДНР Россией.

«Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании «ЛДНР», Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей», — заявил Кулеба.

Многие усмотрели в этом намёк на то, что не Россия, а Украина будет считать свои руки развязанными в случае признания ЛНДР. Тем более обстановка в Донбассе остаётся весьма непростой. Донбасс — наиболее вероятное из направлений, на которых должны произойти провокации.

Но есть и другие направления.

Что происходит в Донбассе

Последние месяцы Украину под предлогом борьбы с «российским вторжением» усиленно накачивали оружием. И теперь украинским военным не терпится применить его в деле. По крайней мере, в этом уверены и в Донбассе, и за его пределами.

«Судя по валу косвенных, но очень характерных признаков, к возобновлению активных боевых действий на Донбассе (вероятно, теперь не только там) — всё готово. Если широкомасштабная война начнется — то, вероятно, уже на следующей неделе», — сообщил в воскресенье, 13 февраля бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Позже в тот же день он рассказал об одном из таких признаков.

«По сообщениям «с передка» (с передовой — Ред.), противник в районе Саханка-Коминтерново сегодня во второй половине дня и вечером неоднократно производил расчистку минных полей перед линией нашего фронта с помощью установок УР-77 («Змей Горыныч»)», — отметил он.

На следующий день, 14 февраля, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о стягивании украинских сил к линии разграничения. Оптимизм есть, деэскалации нет: генсек НАТО о ситуации вокруг Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утвержден на Совбезе Украины», — заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что Украина не только перебрасывает в Донбасс технику и вооружение, но и занимается подготовкой и отправкой диверсионных групп, которые должны работать в городах региона.

«В принципе, Украина под лозунгами мира реально готовится к войне», — отметил Басурин.

В этот же день похожее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя претензии к России по поводу якобы подготовки нападения на Украину.

«Еще раз хочу повторить, что речь идет о перемещениях российских войск на территории Российской Федерации. Не менее масштабные перемещения вооруженных сил Украины и различных подразделений различного характера, осуществляется и в приграничной зоне на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки. Вот и все, что я могу по этой теме сказать», — отметил Песков.

С учётом усиленного воинского контингента, накачки оружием, а также иностранных специалистов, готовящих диверсантов, именно восточное направление самое взрывоопасное. При этом провокацию могут исполнить даже командиры небольших подразделений: украинское общество настолько напряжено из-за западных СМИ, а украинские военные настолько не уверены в собственном главнокомандующем.

Но есть и другие направления, которые стоит рассмотреть.

Направление север

На украино-белорусской границе всё спокойно. Однако ранее здесь уже была провокация. Так, 3 февраля МИД Белоруссии выразил протест Украине по поводу январского инцидента с беспилотником.

«3 февраля 2022 года в МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата (БЛА) с Украины на территорию Беларуси», — отмечалось в заявлении МИД РБ от 3 февраля. Андрей Золотарев: США превращают Украину в кабанчика на закланье и в разменную монету © Facebook, Золотарев Андрей

Речь о беспилотнике, который 24 января пересёк украино-белорусскую границу и был принужден к посадке специалистами ВС Белоруссии. Как отметили в МИД Белоруссии, на основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что дрон запустили с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский.

Украина всё отрицала. Как заявил пресс-секретаря МИД Украины Олег Николенко, его страна не использовала беспилотник. Однако те, кто не понаслышке знаком с украинским дронами, отметили: даже фото из открытых источников показывают: приземлённый на белорусской территории аппарат — именно украинский.

Так, боец НМ ЛНР Андрей Морозов, детально разобравшийся в ситуации с этим беспилотником, доказал, что этот дрон сделали на Украине. Морозу ранее приходилось иметь дело с такими изделиями. И конструктивные особенности беспилотника указывают на его украинское происхождение.

И хотя с момента заявления МИД РБ прошло десять с лишним дней, а с момента провокации — три недели, белорусское направление не стоит списывать со счетов. Причина — усиление американской и британской группировки в Польше.

Так, 10 февраля на пресс-конференции министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил журналистам о прибытии в его страну дополнительных британских военных.

«Мы договорились, что 350 британских солдат, британских морских пехотинцев усилят защиту Польши и восточного фланга НАТО. <…> После увеличения численности в Польше будет расквартировано более 600 британских солдат», — заявил Блащак.

А 2 февраля представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о том, что в Польшу направят около 2 тысяч американских военных.

В общем, Украина, осуществляя провокацию, будет знать, что к западу от белорусской границы находятся её союзники, нарастившие там своё военное присутствие. Но не стоит списывать со счетов и южное направление.

Одесса и Крым

В Чёрном и Азовском морях проходят учения ВМФ России по обороне Крыма. С 13 по 19 февраля ряд районов этих морей закрыты для судоходства. Это вызвало обеспокоенность Украины. И это — одна из причин, по которой Украина вряд ли будет нагнетать ситуацию на границе с Крымом.

Что же касается Одессы, то в целом обстановка в городе спокойная. И никаких признаков войны, а точнее — подготовки к ней — нет.

«По состоянию на сейчас ситуация такова, что никакой войной в Одессе и не пахнет. Самолёты летают (по крайней мере, пока). Суда заходят и выходят, никакой подтверждённой информации об их масштабном перенаправлении нет ни в портах, ни у операторов. Коммерсы, депутаты и чиновники массово никуда не валят (за отдельными исключениями в лице особо нервных товарищей, грозившихся обороняться до последнего патрона, а сейчас пишущих пронзительные посты из Европы). Оружейные магазины работают в обычном режиме (в 2014-м в преддверие шухера и во время него их поприкрыли по милицейско-сбушной линии). Блокпостов, как в том же 2014-м, тоже нет, а на постоянных стоят скучающие менты в обычном обмундировании. В общем, никаких предпосылок говорить о намечающемся шухере в Одессе нет», — написал 14 февраля у себя в Telegram-канале главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

В общем, юг — это самое тихое направление.

Таким образом, если где-то Украина (или отдельный украинский военачальник) и решится на провокацию, то это будет скорее всего Донбасс. Фактор личности здесь не стоит сбрасывать со счетов. Ведь, в конце концов, обнулил же в 2014 году один из «сотников» Майдана Владимир Парасюк договорённости Виктора Януковича с оппозицией — договорённости, достигнутые при активном участии западных дипломатов.