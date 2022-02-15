В ночь на 15 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил с президентом США Джо Байденом по телефону о снижении зависимости стран ЕС от газа из России.
«[Байден и Джонсон] подчеркнули необходимость для европейских стран снизить свою зависимость от российского газа, решение, которое сильнее всего ударит в сердце стратегических интересов России», — говорится в сообщении пресс-службы главы британского правительства.
Заявление это само по себе крайне агрессивное не только по отношению к России, но и в отношении стран ЕС. США и Британия требуют от европейцев наносить удары по стратегическим интересам России, прекрасно понимая, что в таком случае Москва будет вынуждена ответить.
Ущербные санкции
Ввод санкций против России в 2014 году не нанес особого ущерба США, от этого пострадали наиболее экономически развитые страны ЕС. Например, итальянские сельхозпроизводители потеряли от взаимных ограничений 1,4 млрд евро за семь лет. Второй раз попадаться на эту удочку Европа не хочет.
Хотя в ЕС антироссийская повестка довольно сильна, в основном ее продвигают страны слабые, вроде американских сателлитов из Прибалтики или Польши. А в государствах, умеющих считать деньги, наблюдается гораздо более взвешенный подход. Например, глава Госсовета Италии Франко Фраттини назвал Францию, Италию и Германию «странами доброй воли», которые выступают за диалог с Москвой, а не за конфронтацию.
Это государства, которые покупают российский газ по ценам ниже рыночных, в которых развита промышленность и сотрудничество с Россией в энергетике очень выгодно обеим сторонам.
«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России», — подчеркнул Фраттини в интервью РИА Новости.
Как отмечал глава французской энергетической корпорации Total Патрик Пуянне, не меньше зависит Европа и от российской нефти. С теми же французами очень плотно взаимодействует российская атомная отрасль. Помимо совместных проектов в сфере АЭС, «Росатом» также принимает участие в строительстве термоядерного реактора ИТЭР возле Марселя, что в перспективе может дать участникам проекта неисчерпаемый источник дешевой энергии.
И это далеко не все примеры успешного взаимовыгодного взаимодействия Европы и России, которое стремятся перечеркнуть Лондон и Вашингтон.
Не газом единым
Как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью итальянскому каналу Rete4, Штаты хотят вытеснить Россию с Европейского рынка газа, с тем чтобы продавать там свой сжиженный природный газ.
«Они изобретают ситуации вокруг Украины, …пытаются вставить палки в колеса проекту "Северный поток — 2", чтобы убедить Германию отказаться от него и самим завоевать этот рынок и начать поставлять свои ресурсы», — приводит ее слова РИА Новости.
Однако тут важно уточнить, что США никогда не воспринимали энергетику как чисто экономическую отрасль. Ведь именно Вашингтон первым стал политизировать поставки российских энергоносителей в Европу. Правительство Соединенных Штатов оказывает политическую и финансовую поддержку компании-банкроту Westinghouse, которая поставляет топливные сборки для произведенных в России и СССР реакторов ВВЭР, которых довольно много в Европе.
Это тоже политика. США хотят, чтобы Чехия, Словакия, Финляндия и Украина перестали покупать российское топливо для АЭС лишь для того, чтобы разорвать их связи с Россией.
У энергетической политики США в отношении Европы нет и не может быть экономических причин, поскольку российский газ более дешевый и экологичный, чем американский СПГ, который в основном добывается из сланцев крайне опасным для экологии методом гидроразрыва пласта с закачиванием в грунт ядовитых химикатов. Да и российские топливные элементы для АЭС более дешевые, надежные и экологичные, так как не только поставляются, но и перерабатываются в России после использования.
Для чего же США хотят «оторвать» Россию от остальной Европы? Ответ на самом деле прост и очевиден.
Международный агрессор со стажем
Соединенные Штаты с 1946 года целенаправленно работают над уничтожением России, отметил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью сайту МК.ру.
«Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому РФ надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — сказал политик.
Его предположение подтверждается действиями самих Штатов, в том числе предпринятыми задолго до окончания Второй мировой войны. За 246 лет с момента обретения независимости США развязали более 260 войн в различных регионах планеты, в среднем более чем по одной войне в год. Существование страны, которая в военном плане как минимум не уступает Соединенным Штатам, похоже, сильно пугает американский истеблишмент. Именно поэтому было начато продвижение НАТО на восток.
Для продолжения агрессии в отношении России Штаты и намереваются уничтожить ее экономические связи с Западом — ведь воевать с важным торгово-экономическим партнером подобно выстрелу в собственную ногу. Поэтому неудивительно, что государства — лидеры Евросоюза изо всех сил сопротивляются попыткам США натравить их на Россию. Слишком хорошо должны помнить и французы, и немцы о том, чем заканчивается антироссийская агрессия.