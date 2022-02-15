Энергетическая политика США давно перестала быть экономическим проектом и служит продвижению интересов Вашингтона на мировой арене. Однако «мировой гегемон» явно переоценил свое влияние на Европу, не желающую становиться разменной монетой в военных играх Штатов

В ночь на 15 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил с президентом США Джо Байденом по телефону о снижении зависимости стран ЕС от газа из России.

«[Байден и Джонсон] подчеркнули необходимость для европейских стран снизить свою зависимость от российского газа, решение, которое сильнее всего ударит в сердце стратегических интересов России», — говорится в сообщении пресс-службы главы британского правительства.

Заявление это само по себе крайне агрессивное не только по отношению к России, но и в отношении стран ЕС. США и Британия требуют от европейцев наносить удары по стратегическим интересам России, прекрасно понимая, что в таком случае Москва будет вынуждена ответить.

Ущербные санкции

Запасы газа на исходе. Как США решают проблемы Украины за счет ЕС © REUTERS, Gleb Garanich

Хотя в ЕС антироссийская повестка довольно сильна, в основном ее продвигают страны слабые, вроде американских сателлитов из Прибалтики или Польши. А в государствах, умеющих считать деньги, наблюдается гораздо более взвешенный подход. Например, глава Госсовета Италии Франко Фраттини назвал Францию, Италию и Германию «странами доброй воли», которые выступают за диалог с Москвой, а не за конфронтацию.

Это государства, которые покупают российский газ по ценам ниже рыночных, в которых развита промышленность и сотрудничество с Россией в энергетике очень выгодно обеим сторонам.

«Когда есть необходимость в российском газе, сложно ввести санкции против России», — подчеркнул Фраттини в интервью РИА Новости.

Как отмечал глава французской энергетической корпорации Total Патрик Пуянне, не меньше зависит Европа и от российской нефти. С теми же французами очень плотно взаимодействует российская атомная отрасль. Помимо совместных проектов в сфере АЭС, «Росатом» также принимает участие в строительстве термоядерного реактора ИТЭР возле Марселя, что в перспективе может дать участникам проекта неисчерпаемый источник дешевой энергии.

И это далеко не все примеры успешного взаимовыгодного взаимодействия Европы и России, которое стремятся перечеркнуть Лондон и Вашингтон.

Не газом единым

Атомный расклад. Как «мать всех санкций» США против России ударит по Европе и самим США © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Мария Захарова в интервью итальянскому каналу Rete4, Штаты хотят вытеснить Россию с Европейского рынка газа, с тем чтобы продавать там свой сжиженный природный газ.

«Они изобретают ситуации вокруг Украины, …пытаются вставить палки в колеса проекту "Северный поток — 2", чтобы убедить Германию отказаться от него и самим завоевать этот рынок и начать поставлять свои ресурсы», — приводит ее слова РИА Новости.

Однако тут важно уточнить, что США никогда не воспринимали энергетику как чисто экономическую отрасль. Ведь именно Вашингтон первым стал политизировать поставки российских энергоносителей в Европу. Правительство Соединенных Штатов оказывает политическую и финансовую поддержку компании-банкроту Westinghouse, которая поставляет топливные сборки для произведенных в России и СССР реакторов ВВЭР, которых довольно много в Европе.

Это тоже политика. США хотят, чтобы Чехия, Словакия, Финляндия и Украина перестали покупать российское топливо для АЭС лишь для того, чтобы разорвать их связи с Россией.

У энергетической политики США в отношении Европы нет и не может быть экономических причин, поскольку российский газ более дешевый и экологичный, чем американский СПГ, который в основном добывается из сланцев крайне опасным для экологии методом гидроразрыва пласта с закачиванием в грунт ядовитых химикатов. Да и российские топливные элементы для АЭС более дешевые, надежные и экологичные, так как не только поставляются, но и перерабатываются в России после использования.

Для чего же США хотят «оторвать» Россию от остальной Европы? Ответ на самом деле прост и очевиден.

Международный агрессор со стажем

Как Запад готовится к войне с Россией. Войска США и НАТО в Восточной Европе © AP, Chris Seward Николай Азаров в интервью сайту МК.ру.

«Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому РФ надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — сказал политик.

Его предположение подтверждается действиями самих Штатов, в том числе предпринятыми задолго до окончания Второй мировой войны. За 246 лет с момента обретения независимости США развязали более 260 войн в различных регионах планеты, в среднем более чем по одной войне в год. Существование страны, которая в военном плане как минимум не уступает Соединенным Штатам, похоже, сильно пугает американский истеблишмент. Именно поэтому было начато продвижение НАТО на восток.

Для продолжения агрессии в отношении России Штаты и намереваются уничтожить ее экономические связи с Западом — ведь воевать с важным торгово-экономическим партнером подобно выстрелу в собственную ногу. Поэтому неудивительно, что государства — лидеры Евросоюза изо всех сил сопротивляются попыткам США натравить их на Россию. Слишком хорошо должны помнить и французы, и немцы о том, чем заканчивается антироссийская агрессия.