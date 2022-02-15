Самый громкий скандал в украинском шоу-бизнесе начала 2022 года прогремел в субботу, 12 февраля. На национальном отборе на Евровидение победила уроженка Закарпатья Алина Паш. Её победа раздосадовала националистов

Паш победила с композицией «Тени забытых предков». При этом победа была омрачена неловкой ситуацией, связанной с неисправной техникой.

Так, у ведущих внутреннего отбора — Тимура Мирошниченко и Маши Ефросининой — возникла путаница с объявлением оценок. В решающий момент Ефросинина перестала слышать редактора.

«Прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки», — сожалел позже Мирошниченко. Украину могут не допустить до «Евровидения-2022» © Открытые источники

Отчасти заминка с объявлением результатов была причиной того, что группа Kalush Orchestra, занявшая второе место, заявила о фальсификациях и своём намерении оспорить результаты конкурса. При этом уже на следующий день, в воскресенье, 13 февраля, под зданием Общественного вещания собрался митинг «Демократической секиры». Мероприятие было немногочисленным, его посетило 20 человек.

«Мы сюда пришли с целью показать, что выступавший в России во время войны человек не может так или иначе выступать от имени Украины на международной платформе Евровидения», — заявил замглавы киевской ячейки «Демсекиры» Владислав Гребельник.

Он сослался на расследование СМИ, утверждавшее: Паш гастролировала по России. Заявление певицы о том, что она — космополитка, Гребельник назвал «очковтирательством».

«Она два года тому назад говорила, что она вообще космополитка. Но я твёрдо убеждён, что космополит, который представляет Украину на международной арене — это немного удивительно. Ведь на международной арене Украину должен представлять украинец», — подчеркнул Гребельник.

Член политсовета «Демократической секиры» Богдана Левицкая встретилась с членами правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины и сообщила о результатах переговоров.

«Мы час общались. Мы вернулись к тому, что нам нужен закон о коллаборантах», — отметила Левицкая.

Кроме того, по её словам, «комиссия готова сотрудничать, если будут предоставлены доказательства, что Паш пересекала границу через Москву и там выступала после 15 числа, как написано в правилах». «Позор»: Соседов о скандале на Украине вокруг «Евровидения» © IPnews

Но что за границу пересекла Паш и почему это так тревожит украинских национал-патриотов?

Крым не их

В 2015 году Паш посетила Крым. Об этом певица рассказала в соцсетях сама — именно на скриншотах из соцсетей Паш и строились «журналистские расследования» украинских СМИ. В записи Паш раскритиковала российские авиалинии, добавив к ней геолокацию Ялты. Это заставило подозревать Паш в том, что она прибыла в Крым рейсом через Москву.

Масла в огонь подлило её интервью ведущей Екатерине Осадчей в 2019 году. На вопрос Осадчей, залетала ли та в Крым из Москвы, Паш ответила утвердительно.

«На счёт того, как мы туда летели — да, к сожалению я не могла скорректировать этот момент», — утверждала Паш в интервью.

Спустя три года в интервью той же Осадчей Паш утверждала: её неправильно поняли.

«Да. Мы туда ездили. Мы ехали на автобусе. Я много летала и ездила. Я сказала в общем, что мы летели, много мы ездили. У нас были концерты, гастроли. Я ответила в общем. Я не говорила, что мы точно летели и так далее», — заявила она Осадчей.

Но патриоты нашли и другое фото Паш в соцсетях. На нём она запечатлена разводящей руки на Красной Площади в Москве в 2017 году. Паш утверждает: тогда она не гастролировала по России, а троллила РФ. Ведь одета она была в свитшот с надписью Kyiv. Так Паш хотела показать, как правильно писать название украинской столицы на английском языке. При этом одна рука её изображала и неприличный жест.

«Я хотела показать средний палец всей этой системе, и если это не "вихватили" люди — извините, я так больше не буду делать. Пранки я больше не буду делать. Не такая уж я сейчас бунтарка. Я расту, развиваюсь, взрослею, и это нормально», — заявила Паш. На Украине со скандалом выбрали участников Нацотбора на «Евровидение» © Открытые источники

Впрочем, главной претензией к певице остаётся всё же способ посещение Крыма в 2015 году. За это её даже внесли на «Миротворец». Паш предоставила все документы вещателю. И 14 февраля тот их опубликовал.

«Участница Алина Паш предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Общественный вещатель получил от команды участницы документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от Государственной пограничной службы Украины», — указывалось в сообщении общественного вещателя.

Однако и этому документу не поверили.

«Вы всё врёте»

Спустя несколько часов бывший лидер одесской ячейки запрещённого в России «Правого сектора» Сергей Стерненко заявил: Паш предоставила поддельные документы.

«У меня очень серьёзные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Алины Паш, является поддельной. Из собственных источников как в Госпогранслужбе, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта», — заявил Стерненко.

Он также обратил внимание, что в справке говорится о пересечении Паш «государственной границы», хотя Украина не признаёт суверенитет России над Крымом. К заявлению националиста прислушались. Общественный вещатель обратился в Госпогранслужбу с запросом по поводу Паш. Не смолчала и сама исполнительница.

«Не могу смотреть на это со стороны. Во-первых, хочу обратить внимание, что человек с безупречной репутацией Сергей Стерненко публично говорит, что он имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека, где бы ни был. Насколько я знаю, подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу. Какой из них мне интересно делал господин Стерненко?» — заявила певица.

Она отметила, что её запрос по доверенности подала её команда, так как сама Паш болела. Именно поэтому справка пришла так поздно. Теперь же Паш подаст запрос лично.

«Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Instagram. И я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала», — написала она в Instagram.

Тем временем певицу продолжают травить.

«"Евровидение" — вот вам пример внутреннего малороссийства. Какая курва Алина Паш — это ж моральная проститутка, самая натуральная. Ялта, Крым, триколор, "мы же братья" и так далее. <…> И это происходит в дни, когда вся Украина стоит на ушах касательно дальнейшей оккупации страны. Как это назвать, кроме как засилье внутреннего малороссийства, коллаборационистского смердящего душка», — заявил украинский журналист Остап Дроздов.

Примечательно, что «Евровидение» задумывался и как конкурс, призванный объединить людей. Но на Украине это состязание превратилось в очередное напоминание о том, насколько расколота страна.