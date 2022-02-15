С середины февраля на Украину перестали пропускать граждан Белоруссии. Причем пострадали от запрета на въезд не только обычные граждане, но и белорусские медийные персоны, ранее выражавшие поддержку Киеву

Первые сообщения о том, что граждан Белоруссии под разными предлогами прекратили пускать на Украину, появились 11 февраля: на второй день после начала военных учений «Союзная решимость — 2022». Тогда молодой белорус написал в социальных сетях, что украинские пограничники задавали ему и ехавшим с ним согражданам много вопросов, чего никогда не было ранее. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

«Людей спрашивали: на чем вы поедете из аэропорта в Киев? Почему на автобусе, а не на поезде? Почему вы не знаете, что делать дальше?», — сообщал парень.

В тот же день в социальных сетях и СМИ стали появляться подобные жалобы и от других белорусских граждан. Так, один человек, пытавшийся попасть на Украину, рассказал, что хотел полететь к своей девушке, а пограничники требовали показать совместное фото с ней, ее данные, доказательства, что она действительно украинка и проживает в Киеве. По его словам, силовики сфотографировали совместные снимки парня с возлюбленной.

Некоторых спрашивали, были ли они в Крыму или в Донбассе, придирались к степени «уважительности» причин въезда на Украину. А кому не удалось доказать, что причина посещения республики действительно оправдана, возвращали обратно.

По словам испытавших неожиданно пристальное внимание белорусов, интересовались и отказывали во въезде только взрослым мужчинам призывного возраста.

«Подростками обоих полов, а также пожилыми мужчинами пограничники вообще не интересовались. Женщинами тоже, с ними вообще не разговаривали. После была стандартная процедура паспортного контроля, с прививками и ПЦР-тестами, и по итогу нас пустили на Украину», — рассказала одному из изданий жительница Белоруссии.

Никому не рады

Украинский атташе будет присутствовать на учениях РФ и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александру Лукашенко. Так, музыканты рок-группы J:МОРС, следовавшие на концерт в Киев, провели на пограничном переходе «Выступовичи» (Черниговская область) несколько часов ожидания решения пограничников, но в конце концов им отказали во въезде.

«На горячей линии говорят, что нет оснований для отказа. А сами пограничники не пускают. Пока что какой-то очень запутанный момент. Какие основания еще нужны? Афиши, два месяца продаются билеты, все официально, нам нечего скрывать», — прокомментировала событие менеджер минской группы Ольга.

Примерно в это же время не смог попасть на Украину и известный белорусский видеоблогер-интервьюер и политический иммигрант Никита Мелкозеров. В аэропорту «Борисполь» после прибытия туда из Вильнюса его ждал сюрприз — шесть часов в «отстойнике» и в итоге отказ во въезде. В постановлении об отказе, которое вручили Никите, объяснение очень странное: «Нет достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания и для возвращения в государство происхождения, либо транзита в третье государство».

Что говорит украинская погранслужба

Ряд СМИ сделали официальный запрос в украинскую погранслужбу с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, но конкретного ответа не получили. Там указывают, что, «как и ранее, пограничники действуют на основании действующего законодательства».

«Пограничники руководствуются исключительно законом, который определяет пересечение государственной границы Украины, в том числе иностранцами», — заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

На вопрос, почему некоторых белорусских граждан снимали на видео или фотографировали, представитель ведомства ответил, что «такое случается, когда есть необходимость в дополнительных мерах контроля».

«Эта норма соблюдалась и раньше. Это также предусмотрено законодательством», — отрезал Демченко.

Министры обороны Украины и Белоруссии договорились о снижении напряженности в отношениях стран © sb.by

Какова реальная причина?

В свою очередь в кабинете экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщили: «Нам подтвердили, что меры контроля при въезде на Украину усилены в связи с проходящими в Белоруссии военными учениями с участием российских войск». При этом добавили, что «находятся в контакте с МИД Украины по этому вопросу и делают все возможное для урегулирования этой ситуации».

Ранее Киев уже использовал похожую практику. В 2018 году во время действия режима военного положения, объявленного после инцидента в Керченском проливе, на Украину перестали временно впускать граждан России мужского пола от 16 до 60 лет. Украинские пограничники более тщательно проверяли иностранцев, в том числе граждан Белоруссии, в прошлом году во время совместных белорусско-российских учений «Запад-2021».

Сегодняшняя ситуация может быть повторением предыдущих практик. Тем более когда обстановка в регионе еще более накалена, чем в прошлые годы. Единственный вопрос, который остается открытым: почему в этот раз по отношению к белорусам это происходит негласно и без принятия соответствующих документов. Видимо, в Киеве пока не хотят официально признать республику «страной-агрессором».