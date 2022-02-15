Абсолютный провал сборной Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине в полной мере компенсирован «политической активностью» спортсменов-лузеров и их непосредственного начальства

На фоне полного отсутствия медалей у украинской сборной Национальный олимпийский комитет Украины внезапно разродился заявлением в стиле «долой российского агрессора»: «Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единодушный призыв к миру. Находясь в тысячах километрах от Родины, мысленно мы с нашими родными и близкими…» и т. д.

Хотя украинским спортсменам надо быть мыслью и телом на стадионах и в тренажёрных залах — тогда бы не случилось у национальной команды самого позорного за всю историю независимой Украины результата. Но иное нынче в моде. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Накануне поездки в Пекин сборная самым тщательным образом была проинструктирована на предмет «провокаций российской стороны»: всячески избегать фотографирования с российскими спортсменами, стараться не стоять с ними рядом и даже не говорить на русском языке с прессой. В обиход вошла шутка, что нулевой результат украинских олимпийцев — это боязнь оказаться на одном пьедестале с россиянами.

Для того используются самые разные способы: украинская сборная не выступила в командном соревновании по фристайлу из-за положительных тестов на ковид, из-за аллергии на холодный воздух украинская чемпионка по биатлону Валентина Семеренко потеряла сознание во время гонки, украинский саночник Андрей Мандзий вылетел из санок, доехав до финиша на пятой точке (как и на прошлой зимней Олимпиаде, где он оконфузился таким же способом). И даже в новой дисциплине — монобобе, разновидности бобслея — Украина заняла самое последнее место, пропустив вперёд Ямайку, известную спортивными «достижениями» в зимних видах спорта.

Украинский олимпиец продемонстрировал антивоенный плакат во время соревнований © REUTERS, Edgar Su Камилы Валиевой в короткой программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Все остальные делегации аплодировали Камиле стоя, но представители Украины даже не шелохнулись. Зато украинская фигуристка Анастасия Шаботова, выступая в одиночном катании в командных соревнованиях, надела вышиванку, а фигурист Иван Шмуратко демонстративно отвечал российской прессе по-английски. И что, помогло?

Сознательный Шмуратко в мужском одиночном катании занял последнее 24-место, последнее место в танцах на льду заняла и украинская пара Александра Назарова/Максим Никитин; да и в целом украинская команда по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине заняла последнее место и досрочно отправилась домой…

«Не Олимпиада, а страшный сон», — написал в своём инстаграме украинский Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по фристайлу Александр Абраменко.

И хотя это конкретное замечание относилось к неудаче украинской сборной в его виде спорта, но данные слова применимы ко всей ситуации с украинским спортом.

Тем временем несокрушимую политическую позицию демонстрировали не только спортсмены, но и украинские комментаторы, и телезрители-патриоты. Например, телеканал «UA: Перший» прервал трансляцию эстафетной женской лыжной гонки за километр до финиша — лишь бы не показывать триумфальную победу российской сборной. Здесь не выдержал даже украинский журналист Валерий Пригорницкий:

«Я, конечно, все понимаю, но прерывать трансляцию эстафетной женской лыжной гонки за 1 км до финиша — это театр абсурда. Прерывать умышленно и по указу сверху… Сейчас вот биатлон начинается. Пожалуйста, не показывайте россиянина Карима Халили. Он встречается с украинской биатлонисткой Екатериной Бех. Можно еще не показывать прыжки нашего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, у него жена — российская фристайлистка Александра Орлова…».

Коронавирус лютует: лыжным акробатам c Украины на Олимпиаду путь заказан © AP, Rick Bowmer Валерий Стоян пишет в комментариях: «Я бы и сам переключил канал, ну неприятно мне смотреть, как враг побеждает!!! Это абсолютно нормально! Я ненавижу все, что с ними связано!». Иной «болельщик», Виталий Крутяков: «Как только стало ясно, что московиты побеждают, сразу переключил. Ну не хочу я смотреть на их успехи, радость. Гадко с 2014-го года… Очень шаткая ситуация — совершенно непонятно нужно ли сейчас в Украине показывать победы тех, кто завтра может напасть».

Украинские спортивные комментаторы перешли к практике первобытных заклинаний, когда шаманы стараются не называть людей и предметы своими именами — как бы обманывая духов. Так и на открытии Олимпийских игр «Перший» телеканал всячески избегал слов «Россия», «Российская Федерация» — только «РОК»; не назвал даже имён знаменосцев команды, хотя для всех других упоминал.

А ранее — во время футзального матча Россия — Украина (где печально отличились украинские «болельщики») — украинский телекомментатор именовал россиян исключительно «командой в красном». С другой точки зрения, если некоторые укрокомментаторы открывали рот — то уж лучше бы молчали (особенно, когда речь шла о Камиле Валиевой).

Спорт — это не только радость, но и чудовищный, изнурительный труд. Не уважающий труд других, не отдающий должное усердию соперника, видимо, и сам не слишком хороший спортсмен. А когда сюда начинают фанатично приплетать политику, то это не состязание вовсе, а шизофрения. Потому и результаты у украинского спорта соответствующие.