Президент Украины Зеленский много говорил о необходимости деолигархизации страны, даже принимал соответствующие законы, которые никого из олигархов особенно не напугали. Теперь же они массово бегут из Украины на фоне истерики западных СМИ о готовящемся уже с минуты на минуту российском вторжении. Так Путин исполнил предвыборные обещания Зеленского

В низком старте

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 16 февраля Дня единства украинского народа. В этот день с утра всем предписано вывешивать национальные флаги, надевать сине-желтые ленты, петь гимн и ликовать.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения, — заявил Зеленский. — Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство».

Это, конечно, все равно, что указом заставить всех быть добрыми или, скажем, ужинать. Но что делать, когда лучшие люди нации, опора и надежа режима, то бишь олигархи, бегут из страны, попутно прихватывая все, что можно прихватить? И это, заметьте, никакого вторжения нет и не будет. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

В уйме материалов крупнейших западных СМИ из украинских городов — бабушки с деревянными автоматами вступают в отряды территориальной обороны, чтобы защищать родину от нападения Путина, которое может произойти в любой момент, да хоть прямо сегодня. Грантовые медиа дают подробные инструкции, как партизанить после оккупации. В этих канализационных потоках тонут репортажи «Комсомолки» из Харькова, Киева, Одессы, где живущие нормальной жизнью люди крутят пальцами у виска, называя военизированные мероприятия «тренингом для дебилов».

Ну, факельные шествия тоже можно было так называть и посмеиваться, пока их участникам не дали денег и не вооружили. Еще вчера казалось, что наци мягко, но убирают с дороги, чтобы не раздражать Европу. Теперь им снова дают большие деньги. Формально на тренировку бабушек, по сути, на существование самих банд штурмовиков, которые из всех щелей кричат, что готовы к массовому террору инакомыслящих — только скажите «фас».

А наряду с накачкой парамилитарис, развертывается полицейщина. По приказу главы Нацполиции Игоря Клименко, c 14 по 19 февраля личный состав по всей стране переводится в усиленный режим, увеличивается количество патрулей. Министр МВД Денис Монастырский публично угрожает «расстреливать» сепаратистов, которые во время ожидаемого вторжения Путина попытаются действовать по примеру Игоря Гиркина в Славянске в 2014 году. Просто расстреливать, без суда и следствия. Без излишнего пафоса стоит отметить, что полицейское насилие, проводимое без закона и процедуры, называется фашизмом.

Монастырский, правда, не уточнил, что будет делать с теми, кто станет действовать по примеру Сашка Билого, Парасюка или Парубия. Так что, вероятно, он их просто не заметит и спишет «сопутствующие» потери среди мирного населения на взрыв кондиционера. Через границу из России перестали пускать мужчин призывного возраста, и не призывного тоже. И женщин. Пускают только, если есть ВНЖ на Украине или надо хоронить близкого родственника. Официального приказа нет, просто не пускают. «Не Ахметов». Охрименко о том, какие украинские олигархи сегодня «просто шикарно поднялись» © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Олигархи уехали, Гордон остался

Известная поговорка «всех впускать, никого не выпускать» превращается в обратное — дипмиссии западных стран сворачиваются, кто-то улетает домой, кто-то перебирается подальше от российской границы — во Львов. Wall Street Journal сообщил, что Госдеп накануне переноса посольства США во Львов предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефоны миссии в Киеве.

«Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде», — мямлит Зеленский, но его никто не слушает.

Не слушает давно. Как только он понял, что истерика западных СМИ вредит экономике Украины и попытался всех успокоить — никакой подготовки к вторжению мы не замечаем и такое прочее — ему тут же сказали: «Успокойся, вторжение будет». Кризис перезрел. Войну заказывали? © Facebook, ТМ Мілітарист

И что тут делать? Только разводить руками и петь гимн — чтобы чем-то заняться и чтобы хоть немного унять страх. Не перед российским вторжением, конечно, — его не будет. Перед ситуацией неизвестности и неуправляемости. Неуправляемость приводит к тому, что в социальной психологии называется самореализующимся пророчеством. Для панического дискурса не было оснований и предпосылок, но дискурс вызвал ряд панических действий, которые создают основания и предпосылки. И вот уже правительство Израиля разрабатывает план масштабной эвакуации своих граждан с украинской территории. Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что хочет до 15 февраля вывести максимальное количество израильтян из Украины на фоне растущих опасений по поводу «российского вторжения».

И только одного израильтянина Беннет никуда не вывезет — Коломойского, которому нельзя, он в розыске ФБР. В Испании объяснили, почему Коломойский финансирует нацистов © скриншот видео "BIHUS info"

Зато другие коллеги Коломойского по опасному олигархическому ремеслу, сверкая пятками и помахивая крыльями самолетов, понеслись туда, куда позвало их сердце. «Украинская правда» сообщила, что только в воскресенье и только из Киеве вылетело около 20 чартеров и частных самолетов, среди которых борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Сам же Ахметов депортировался еще 30 января рейсом в Цюрих, а Колесников, наоборот, остался в Киеве, заявив, что самолет его якобы вылетел в Прагу на техобслуживание. Пинчук, как и Ахметов, уехал в конце января. Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев — Мюнхен. В тот же день Украину покинул олигарх Александр Ярославский, 12 февраля — Вадим Столар и Василий Хмельницкий, 13 февраля — Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко.

У всех срочно появились дела. Заказал Boeing 317 для вывоза семьи, родственников и однопартийцев депутат-миллионер Игорь Абрамович. Говорят, семью вывез и глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Говорят, что и Абрамович, и Арахамия отправили за границу не только семьи, но и деньги. Причем за границу — это в Россию, которая с минуты на минуту нападет.

Пошли слухи об исходе главного украинского патриота — журналиста Дмитрия Гордона. В итоге ему пришлось записать ролик из Киева со словами: «Тупорылый Офис нашего президента распускает слухи, что Гордон уехал за границу». «А сейчас я нахожусь опять-таки в самом центре Киева, — добавил он, обращаясь уже к Путину, — на площади, носящей имя великого русского писателя Льва Толстого, который, узнав о том, что вы хотите завоевать Украину, наверняка перевернулся бы в гробу и не один раз».

Знал бы Гордон, что Путин удивляется таким своим намерениям не меньше Толстого… Путин готов вести переговоры по ситуации вокруг Украины - Песков © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Успеть до 16-го

В общем, одни бегут, о других распространяются слухи, что они бегут. Коломойский, вероятно, хотел бы убежать, но ФБР страшнее Путина. Зато два политических антагониста, проходящие обвиняемыми по одному уголовному делу о торговле энергоносителями с ЛДНР, Порошенко и Медведчук, остаются, чтобы разделить участь своей страны, каковой бы они ни была. Просто Порошенко под личным обязательством, а Медведчук — под домашним арестом. Судебная санкция — лучшее патриотическое средство. Странно, что пример Порошенко и Медведчука не привел Зеленский в своем призыве к бегущим олигархам — «астанавитесь!», как завещал Янукович:

«Видите, 30 чартеров вчера улетели, я думаю, что у нас много инвестиций. Главное, чтоб они все-таки пустыми улетали, а не вывозили что-то из Украины. Я думаю, что остаются надежные, остаются граждане Украины».

«Щаз, — ответили олигархи несчастному президенту и бросились "что-то" вывозить с усиленным рвением. — Видели мы таких надежных, они как раз под судебной санкцией».

Так что Зеленскому осталось только сделать беглецам, которые «свой приговор себе вынесли», предупреждение «вернуться в течение 24 часов» ради «единства нашей страны». Как раз успеют к массовому исполнению гимна в день нападения Путина 16 февраля. А может, и не успеют — CBS News предупреждает о том, что российские военные начали выдвигаться на позиции для атаки.

Пока олигархи обмозговывают, возвращаться ли на Украину, и если да, то с каким флагом, мэр Киева Виталий Кличко энергично готовит город к обороне, а киевлян — к эвакуации. Правда, недалеко, в рамках черты города:

«В Киеве созданы комиссии по эвакуации населения — на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Хочу отметить: в черте города». Сборные пункты — это магазины, аптеки, кафе и парикмахерские. Без дураков, именно так Кличко и сказал: «Балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению».

Откроют ли они двери, это еще бабушка на двое сказала (возможно та самая бабушка с деревянным автоматом из западных репортажей), зато, посмотрев на пример лучших людей страны, продавщица из отдела ногтей в соседнем магазине срочно эвакуировалась к маме в Германию. И правильно, Путин может еще и не напасть, а Германия — всегда Германия.