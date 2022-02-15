Российский природный газ, на который так рассчитывает немецкий бизнес, может пойти в Германию по «Северному потоку — 2», если глава правительства Олаф Шольц сможет найти решение треугольника Россия — США — Украина. И это, пожалуй, реальная и самая главная проблема не только Германии, но и всей Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 февраля прибывает в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным после непростого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком — 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем.

Разные подходы. Почему «Северный поток — 2» выгоднее для Европы, чем для России © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

Точно также канцлер ФРГ промолчал, когда президент США Джо Байден, к которому Шольц приезжал на прошлой неделе, заявил, что уничтожит «Северный поток — 2», если «Россия нападет на Украину».

Ни в Вашингтоне, ни в Киеве Шольц не смог из себя выдавить ни слова в ответ на заявления о санкциях в отношении «Северного потока — 2», делая лишь туманные заявления о том, что «будут очень масштабные меры» и коллективный Запад «сплочен как никогда».

Однако постоянное подчеркивание единства рядов при очевидных глубоких разногласиях стран Запада, которые проявились и при создании союза AUKUS, и по вопросам выхода американских войск из Афганистана, да и по «Северному потоку — 2» выглядит крайне неубедительно.

«Северный поток — 2»: настоящее и будущее

Сейчас строительство трубопровода «Северный поток — 2» завершено, обе трубы заполнены тем самым природным газом, в котором так нуждаются страны Европейского союза.

Беспрецедентное давление Соединенных Штатов Америки, противодействующих запуску проекта в эксплуатацию после того, как не смогли остановить его строительство, мешает сертификации трубопровода на соответствие его требованиям энергетического законодательства ЕС.

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд прямо заявила, что немецкие власти, новый кабинет министров, пришедший на смену правительству Ангелы Меркель, по требованию США затягивают процесс. Шольцу стоит готовиться к тому, что в Москве его спросят и об этом.

Кто кому должен

Канцлеру Германии не позавидуешь. Пока он посещал с визитами Вашингтон и Киев, на его родине росли цены на электричество. Мегаватт-час с поставкой в марте уже торгуют за рекордные 177 евро ($200, или 15,1 тыс. рублей).

Растут и цены на газ: по данным Bloomberg, 14 февраля стоимость реальных поставок достигла 880 евро ($995) за тысячу кубометров. С такими ценами на газ немецкие заводы, особенно те, которые производят удобрения, просто не могут выжить.

Хотя, как отмечал Путин, Германия получает российский газ по долгосрочным контрактам с привязкой к стоимости нефти в три раза дешевле рынка, Россия обеспечивает только 60% потребностей Германии. Остальное приходится докупать на рынке, где цены кусаются.

Положение немцев тяжелое. С одной стороны, на них давят Соединенные Штаты, которые при президенте Дональде Трампе официально потребовали с них $375 млрд за «защиту», и нужно показывать свою лояльность Вашингтону, чтобы эти деньги не пришлось платить.

Но, с другой стороны, без российских энергоносителей и других сырьевых товаров немецкая экономика просто остановится.

Российская и американская зависимости ФРГ

Германия зависит не только от российского газа, но и от нефти, которая по трубопроводу «Дружба» снабжает немецкие НПЗ, да и порядка 10% дизтоплива, потребляемого в ФРГ, произведено в России.

А еще есть зависимость от поставок алюминия и титана. Не говоря уже о палладии — доля России в поставках этого металла в Европу составляет 40%, а без него не может работать производство катализаторов, очищающих выхлопные газы автомобилей.

Плюс в рамках новой «зеленой» энергетической политики Россия уже имеет не только планы, но и возможности поставлять в Германию водород, без массового использования которого для аккумулирования избытков произведенного электричества солнечная и ветровая энергетика так и останется бесполезной игрушкой.

«Северный поток - 2»: Без российского газа Европа протянет всего 6 недель © коллаж Украина.Ру

Ведь именно эффективная энергетика — главный драйвер роста экономики, а без России немцам придется втрое переплачивать за американский сжиженный природный газ (СПГ), как это уже было в январе, когда американского газа на европейском рынке было больше, чем российского.

Именно этого добиваются Штаты, которые не скрывают, что намерены нарастить отгрузку СПГ на экспорт на 70 млрд кубометров в год к 2024 году. Эти объемы помогут Вашингтону посадить Европу на свою газовую иглу, отобрав половину рынка ЕС у «Газпрома».

Помимо огромных прибылей, которые получат американские энергокомпании, это позволит Штатам сделать контроль над ЕС гораздо более плотным, чем сейчас, и ослабит экономику Германии.

Ведь уже сейчас в прессе США все чаще появляются мнения, что немцы во многом живут лучше американцев, что не может нравиться политическим элитам Соединенных Штатов.

И очевидно, что Германия сильно не хочет обрушения своей экономики. Потому до сих пор ни слова не сказал Шольц про остановку «Северного потока — 2». Ведь Германии этот проект чуть ли не нужнее, чем России.

Дипломатическая акробатика

Если газ и дальше будет идти в Европу через территорию Украины, то очередной киевский режим сможет в любой момент остановить его поставки в Европу.

Отрезвляющий газ. Европейские рынки отыгрывают поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2» © REUTERS, Laszlo Balogh/File Photo

Шольцу нужно совершить настоящий дипломатический кульбит для того, чтобы не угробить «Северный поток — 2» и не испортить отношения с заокеанским сюзереном, который сейчас активно использует Украину для управления Евросоюзом.

Первые два этапа — в США и на Украине — он уже с грехом пополам преодолел, однако для того, чтобы ему удалось задуманное, канцлеру ФРГ необходимо получить одобрение Москвы. А это значит, что самым сложным в этом квадрате — США, Украина, Германия и Россия — будет у канцлера разговор именно с Путиным.