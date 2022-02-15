Пока мир с напряжением следит за украино-российской границей, предприниматели Украины решили напомнить о себе. В понедельник, 14 февраля, они провели пресс-конференцию, на которой рассказали о своих злоключениях

В пресс-конференции участвовали глава Движения #SaveФОП (ФОП — фізична особа-підприємець — физлицо предприниматель. — Ред.) Сергей Доротич, предприниматель из Черкасс Галина Капитон, предприниматели из Киева Татьяна Горева и Марина Бадалова, предприниматель из Львова — Инна Романцова.

Мероприятие было посвящено непростому положению предпринимателей в современной Украине, а также акции протеста предпринимателей, прошедшей 25 января.

Ещё до пресс-конференции Доротич рассказал, что получил лёгкие травмы на митинге во время противостояния с полицией. Травмы получили и Горева, Романцова и Бадалова, а Капитон получила ожоги глаз слезоточивым газом. Неуплата налогов или давление на бизнес? Силовики обыскали предприятия Ахметова © из открытых источников

Но ещё более, чем травмы, предпринимателей беспокоит судьба одного их товарища и бизнеса на Украине в целом. При этом сдаваться предприниматели не намерены.

Не верят ни полиции, ни президенту

Во вторник, 25 января, в Киеве под зданием Верховной Рады проходил митинг предпринимателей в защиту своих прав. Митинг отметился стычками с полицией. Подчас накал страстей был настолько силён, что некоторые СМИ уже объявили об одном погибшем в результате противостояний.

«Один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков, он не подает признаки жизни. Он пострадал в ходе стычек возле здания парламента», — говорилось в сообщении в Telegram украинского издания «Вести».

Позже правоохранители сообщили: никто на митинге не умирал. А вот нескольких человек за их сопротивление полиции пришлось задержать.

Однако предприниматели до сих пор тревожатся за судьбу неизвестного им товарища.

«Один человек — мужчина без признаков жизни, которого вы видели на кадрах, был побит полицейскими, лежал без сознания и не приходил в него даже при помощи нашатырного спирта. Потом его, как мешок, оттянули куда-то. И на сегодняшний день мы считаем его пропавшим без вести. На все наши публичные призывы, чтобы он откликнулся, он не откликается. Полиция оправдывается и разместила видео, на котором два каких-то лица проходят мимо полиции и уходят с протестов», — заявил на пресс-конференции Доротич.

Он отметил, что нет данных ни об имени пострадавшего, ни видео с нагрудных камер полицейских, свидетельствующего о том, что человек пришёл в сознание. При этом потерпевший, подчеркнул Доротич, не является членом движения SaveФОП. По мнению лидера движения, человек либо пропал, либо оказался задержан, либо запуган полицией. «Полным шагом идём к диктатуре». Как ФОПы пытались достучаться до Зеленского © REUTERS, SaveФоп

И Доротич, и другие предприниматели заявили: то, что произошло 25 января, можно назвать «кровавым вторником».

«У меня вопрос: зачем били людей, вырывали плакаты, зачем зверски били руками и ногами тех, кто лежал на земле? Зачем паковали в автозаки участников мирной акции? Зачем не допускали адвокатов к задержанным? Зачем били женщин, когда они кричали и просили? Где гарант Конституции? Где Зеленский?» — спрашивала предприниматель Бадалова.

Но, несмотря на ужасы противостояния, предприниматели готовы выйти на улицы снова.

Новым протестам быть

На пресс-конференции анонсировали новую акцию протеста.

«Наш протест продолжается, он бессрочный. 17 февраля мы снова на площади Конституции под Верховной Радой», — заявил Доротич на пресс-конференции.

Он напомнил, что его организация уже два года протестует против введения кассовых аппаратов для физических лиц — предпринимателей 2-4 группы упрощенной системы налогообложения. Кассовые аппараты, по мнению его и единомышленников, приводят к дополнительным расходам предпринимателей. Государство же со своей стороны утверждает: налоговая служба разработала бесплатное программное обеспечение, которое позволяет использовать в качестве кассового аппарата смартфон или планшет. Но предприниматели всё равно недовольны. Они уверены: государство наживается на них.

Потенциал предпринимательского бунта ещё менее месяца назад высоко оценивали эксперты.

«Конечно, в этой ситуации, этого протеста, мы же понимаем эту зону кризиса. Мы видим, как политические оппоненты власти оборачивают ее в обертку — флаги, сцена… Это уже техническая и качественная подготовка. Давайте честно говорить. Они используют уже существующий кризис, который власть создает своими руками. Если не ФОПы, завтра будут шахтеры и полицейские», — заявлял 25 января в эфире телеканал «Наш» политолог Руслан Бортник. Протесты ФОПов: предприниматели ищут «кротов» в своих рядах © AFP, Sergei SUPINSKY

Однако он говорил это в те дни, когда западные государства ещё не эвакуировали свои посольства с Украины, когда страховые компании отказались гарантировать безопасность самолётов и морских судов на территории Украины. Теперь же всем не до предпринимателей. Из страны побежали даже представители законодательной власти. Это заставило обратиться к ним и президента Украины Владимира Зеленского.

«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу. — Ред.) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты. — Ред.) все-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», — заявил Зеленский 14 февраля.

Он также не стал уточнять, депутаты каких партий покинули Украину.

При этом ранее один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что власти запретили парламентариям покидать страну.

«Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи. Как принято. Закон? Конституция? Нет, не слыхали», — написал Рабинович 13 февраля в Facebook.

А спустя сутки Зеленский призвал успевших покинуть страну депутатов вернуться и отметил, что власть, в том числе парламент, должны своим примером давать сигналы украинскому народу к единству.

В таких условиях — не до предпринимателей. Из-за новостей о «вторжении» украинская экономика испытывает серьёзное давление, национальная валюта стремительно обесценивается. И Зеленский может даже ударить по предпринимателям: с помощью подконтрольных и дружественных СМИ их могут выставить как уклонистов от налогов — «буржуев-кровопийц», которые к тому же в сложные для страны дни делают ситуацию в государстве своими митингами ещё тяжелее.