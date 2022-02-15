Синхронно с появлением «байрактаров» в Донбассе киевские СМИ внезапно полюбили слово «кафиры», которым в исламе презрительно обозначают иноверцев

Оказывается, если не читать украинских СМИ, можно пропустить кое-что интересное. Вот например сообщение украинского государственного информагентства «Укринформ» от 6 февраля. Это, по сути, перевод на русский утренней сводки штаба ООС. Но завершается сообщение фразой «как ранее сообщало агентство, кафиры (выделение здесь и далее авторское. — Ред.) сбросили с беспилотника взрывчатку на школу и жилой дом Павлополя»). Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

Поясним для тех, кто не знает: словом «кафир» (есть также транслитерация «кяфир») в исламе называют иноверцев. Иного его значения не дают ни русские, ни украинские словари. При этом в энциклопедиях обычно уточняется, что в Коране относительно христиан и иудеев существует термин «люди Писания», и поэтому большинство исламских богословов убеждено, что приверженцев этих религий «кафирами» называть никак нельзя.

С другой стороны, известно, что джихадисты считают подлежащими истреблению «кафирами» всех, кто им не нравится, включая мусульман, которые с иноверцами общаются.

Но вернемся к украинским новостям. Вот сообщение ТСН за ту же дату, которое воспроизводит ту же самую сводку, а завершается абзацем: «Напомним, что 5 февраля, российские кафиры открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Пищевика. Один украинский военный получил ранения». Тут же гиперссылка на соответствующее сообщение ТСН об этом обстреле, где, правда, слова «кафиры» нет, как нет его и в оригиналах военных сводок.

Но так ли уж это важно, если поиск по сайту ТСН дает полсотни материалов с этим словом за последние три с половиной месяца. В том числе и в заголовках, например: «Тихо произвести выстрел снайпера: Резников рассказал о циничной тактике кафиров на Донбассе».

В государственном «Укринформе» оно встречается реже — 8 раз, но один раз появляется и в заголовке.

Кафиры в белых халатах

Немного покопавшись в интернете, выясняем, что «кафирами» в киевских СМИ на Украине называют не только представителей силовых структур ДНР и ЛНР. Вот, например, заголовок сообщения от 14 ноября с сайта крымского телеканала Национальной общественной телерадиокомпании (того самого Общественного телевидения, которое ЕС постоянно требует финансировать побольше): «В АР Крым и Севастополе кафиры зафиксировали антирекордные 1203 новых случая COVID-19». В отличие от предыдущих сводок оно не анонимное — подписано Владиславой Присяжнюк.

Вообще-то в этом контексте данное слово вредит самим джихадистам. Раз именно кафиры в белых халатах фиксируют заболеваемость, наверное, ни тестирования от них принимать нельзя, ни лечения, а значит, вероятность тяжелого течения болезни возрастает. И если на сайте Общественного телевидения «кафиры» появляются эпизодически, то сайт «Депо» вставляет его во все сообщения о коронавирусе в Крыму. И вообще, Донбассом и Крымом «Депо» не ограничивается. Например, 31 января сообщало, что «Евгений Мураев работает на интересы кафиров».

Внезапная страсть и ее закулисная причина

Слово «кафиры» удалось без труда обнаружить на сайтах абсолютного большинства украинских СМИ, которые невозможно отнести к партии мира. Кроме упомянутых, это, в частности, «Украинская Правда», УНИАН, «День», «Зеркало Недели», «Цензор», «Эспрессо», «Новое время» «24 канал» ориентированное на Крым информагентство «Центр журналистских расследований» и т. д.

И все они обходились без него столько лет, но вдруг с конца октября прошлого года оно им резко полюбилось. Такая внезапная коллективная любовь у прессы возможна, лишь если власть к ней призывает, а еще лучше — ее поощряет (разумеется, и те и другие действия афишировать не обязательно). И что любопытно, в текстах «Гордона» и сайтов порошенковских «5-го» и «Прямого» «кафиров» нет, хотя в их провоенной ориентации сомневаться невозможно.

Значит, не входят эти ресурсы в пропагандистский пул.

Отряды Порошенко специального назначения © president.gov.ua Владимир Зеленский считает, что нельзя силой отбивать Донбасс от российских кафиров, поскольку будут гибнуть украинские военные». А ТСН в уже упомянутом материале о Резникове сообщает: «Министр подчеркнул, что кафиры используют дроны, которые пересекают линию разграничения, бросают гранаты… Он также подчеркнул, что кафиры блокируют рабочую миссию (СММ ОБСЕ. — Ред.)».

Да, в обоих случаях это не закавыченная прямая речь, и скорее всего, сами политики такого слова не употребляли (иначе был бы резонанс). Но если бы им не понравилось приписывание себе такого оборота, то соответствующие сообщения быстро подредактировали (в случае с Зеленским в этом сомневаться не приходится).

Идея, витавшая в воздухе

Интересно также, что слово «кафиры» употребляется только в русскоязычных сообщениях. Когда та же информация имеет на ресурсе аналог на украинском и других языках, то везде употребляется слово «оккупанты» или близкое по смыслу. Но удивляться этому не приходится, ведь именно русский является языком межнационального общения джихадистов всего постсоветского пространства.

Надо также обратить внимание, что «кафиры» появились в украинских СМИ фактически одновременно с сообщением о первом боевом применении «Байрактаров». Кто же стал втором идеи? Возможно, додумались в центрах борьбы с дезинформацией, где как раз определяют, какие слова нужно употреблять, какие нельзя. Ведь, например, на сайте «Цензор», основанном и по сей день возглавляемом Юрием Бутусовым, поисковик по этому слову находит восторженные сообщения с Северного Кавказа за 2008-2010 год с фразами типа «в районе села Галашки подразделения моджахедов атаковали военную колонну кафиров, которая состояла из БТРов и УРАЛов».

Да, сейчас на сообщении есть шапка «информация опубликована участником форума и не является редакционным материалом», но это не пост в какой-то форумной ветке, оно подано на сайте, как и любые другие сообщения.

А в июне 2016 года, когда как раз готовился закон о силах специальных операций, Бутусов так обосновывал его надобность: «Чтобы наносить удары по оккупантам на Донбассе, в Крыму, Приднестровье, чтобы поддерживать национально-освободительные движения на территории РФ, необходимо создать эффективные инструменты решения такого рода задач».

Очевидно, что речь идет и о поддержке джихадистов на российской территории. Да, Бутусов в контрах с Зеленским из-за вагнергейта, но идея-то давно витала в воздухе, а сейчас на фоне роста напряженности в украинских массах не наблюдается патриотического угара. Но вдруг дефицит этого угара восполняет некие бородатые ребята, которые прочтут украинские новости, увидят, что есть страна, к исламскому миру не относящаяся, но которая не стесняется клеймить кафиров в своей прессе. И потянутся эти бородачи ее защищать…

Может, таковы мечты украинских пропагандистов?

Верхушка айсберга

Очевидно, поощрение слова «кафир» в украинской прессе — это только верхушка айсберга. О главном можем только догадываться. Но на фоне таких публикаций вполне правдоподобно, что в Киеве могут обещать услышавшим его зов превращение Крыма отнюдь не в татарскую национальную автономию, а в исламскую автономную республику с шариатской Конституцией. В любом случае после чтения украинской прессы лучше становятся понятны слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что по Украине «есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов».

Политолог Серенко о том, как террористические организации действуют в условиях пандемии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Но вернёмся к украинским СМИ. На средства, выделенные USAID, Институт массовой информации в Киеве проводит мониторинг интернет-СМИ и определяет их «Белый список». В последнем списке, появившемся в конце прошлого сентября, 10 изданий, где «уровень соблюдения профессиональных стандартов в среднем составляет около 96%… не обнаружено джинсы, языка вражды, сексизма и фейков». Шесть из этих изданий через месяц стали употреблять слово «кафир».

Можно ли представить, что в конце марта в новом «Белом списке» не будет ни одного из этой шестерки, даже «Украинской Правды» или «Зеркала недели»? Но раз они там останутся, значит, за американские деньги определено, что «кафир» — это не язык вражды и не фейк.