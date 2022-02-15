Панические настроения вокруг неизбежного будто бы нападения России на Украину раздуваются искусственно, при этом все сценаристы и участники процесса получат свои выгоды — все, за исключением Украины, считают ведущие украинские политические эксперты

Мураев рассказал о «нападении» России на Украину © Полина Орловская Вадим Карасев отметил, что в заранее объявленную тему (имеет ли власть план самосохранения в грядущих избирательных циклах) внесли коррективы в связи с ростом напряженности вокруг Украины, предложив обсудить висящий в воздухе вопрос «нападёт — не нападёт» (Россия на Украину. — Ред.).

Путин не нападёт. Но…

Глава Фонда «Украинская политика», политолог Кость Бондаренко согласился с тем, что страна переживает «тревожные времена».

«Соответственно, мы столкнулись с одним из самых больших вызовов в истории Украины. Этот вызов на сегодняшний день пребывает преимущественно в виртуальной плоскости, мы являемся свидетелями того, как буквально создаётся виртуальная война, — сказал эксперт, добавив, что он не верит в то, что «Путин нападёт, что Россия введёт войска».

«Более того, это не вопрос "верю — не верю", нет ни одного аргумента, который говорил бы о том, что у Путина есть желание напасть на Украину — кроме тех аргументов, которые публикуются в разнообразных западных изданиях, которые уже давно превратились из объективных изданий в боевые листки», — сказал Бондаренко. Он подчеркнул, что Белый дом накануне «фактически признался в том, что используются СМИ для того, чтобы создавать фактически новую политическую реальность», если даже та или иная информация не соответствует действительности — создаётся некая «параллельная реальность».

Отношения Россия — США: сбывается страшный сон Зеленского и украинских патриотов © riafan.ru

По словам Бондаренко, Украина стала сегодня полигоном, на котором отрабатываются разного рода информационные вбросы. Более того, сейчас вокруг Украины раздувается такая же истерия, какая в свое время раздувалась по поводу коронавирусной инфекции: «то есть, явное преувеличение угрозы, создание большого ажиотажа планетарного масштаба вокруг темы, которая не изучена до конца, не подтверждена какими-то данными и т. д.».

В результате «украинский вопрос» сегодня помогает кому-то устанавливать новые правила игры на фондовых рынках, помогает мобилизовать отношения внутри переживающего серьёзный внутренний кризис блока НАТО, помогает обеспечить новый смысл евроатлантического сотрудничества, помогает целому ряду других процессов по обе стороны Атлантического океана, отметил эксперт.

А что на Украине? «Я сразу скажу, что войной не пахнет», — сказал Бондаренко, добавив, что, тем не менее, страна сегодня переживает ситуацию, спрогнозированную в известном фильме режиссера Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (1997 год). Другое дело, что никто не задумывается при этом над тем, что ждёт украинскую экономику.

«На самом деле, то, что происходит — эти большие игры планетарного масштаба, в которых Украина является лишь поводом, а не основным объектом, они приводят к серьёзным и почти катастрофическим последствиям в целом ряде отраслей украинской экономики», — подчеркнул политолог. Он напомнил, что сейчас из Украины выводится капитал, в страну не идут инвесторы и никого не интересует, что будет с украинской экономикой завтра, — после того, как Путин и Байден снова созвонятся и скажут, что они спасли мир.

По словам Бондаренко, скорее всего, Киеву многие процессы придётся начинать с нуля, в частности, это касается и контактов с Западом — «потому что все эти события показали, кто есть кто, и кто как готов помогать». Реальной поддержки не было.

Что до нынешней украинской власти, то она показала в этой ситуации полную беспомощность, и это тоже повод задуматься над тем, что во власть необходимо вернуть профессионалов, имеющих «волевые задатки, которые неоднократно демонстрировали», сказал эксперт. По его мнению, без таких людей эта власть обречена, а её крах будет означать хаос, который может стать серьёзной угрозой для Украины и для украинского общества.

«Ситуация катастрофическая»

Шумихой о военной угрозе нынешняя украинская власть сознательно прикрывает множество негативных процессов внутри Украины, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук. В качестве примера он привёл девальвацию гривны, которая была прописана в бюджете на 2022 год, но которую власть преподносит как следствие угрозы — «Путин нападает».

«Социально-экономическая ситуация в стране на самом деле, не просто плохая, а катастрофическая. И власть сознательно ничего не делает для выхода из этой ситуации, продолжает нам рассказывать байки…» — рассказал эксперт. По его мнению, очевидно, что «эта власть не справляется никак», причем можно заподозрить не только некомпетентность, но и злой умысел.

Что делать? Корнейчук считает, что необходимо прислушаться к предложению лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и в срочном порядке создавать «Кабмин национального единства», приводить к власти профессионалов и кардинально менять социально-экономическую политику. Потому что угроза «рассосётся, а цены будут в разы выше для украинцев и продолжат расти».

Что до угрозы, то, по мнению аналитика, сейчас «вряд ли стоит ожидать реальное нападение Путина», реальный вызов «был в 2014 году». Но тогда западные партнеры Украины ничем реально киевскому режиму не помогли, но «позволили Путину взять Крым и Донбасс», считает Корнейчук. Он добавил, что и сейчас со стороны Запада в адрес России звучат «пустые угрозы».

«Что же такое мы наблюдаем с осени — вот эту имитацию Третьей мировой войны, которая происходит за наш с вами счёт, — констатировал эксперт. — То есть все участники этого процесса знают, что никто ни на кого нападать не собирается, а украинцев доводят до такого полуистеричного состояния».

«У разбитого корыта»

По мнению Корнейчука, в данном случае есть договорённости между США и Россией, и каждая сторона получает определенные бонусы: «Байден из этой ситуации выходит человеком, который остановил Третью мировую войну, которая должна была начаться, выходит с Нобелевской премией мира…». В свою очередь, Путин будто бы продемонстрирует россиянам, что остановил возможное нападение со стороны НАТО (отметим, что в России нападения со стороны НАТО никто и не ждёт, но опасаются нападения Украины на непризнанные республики Донбасса. — Ред.).

О существовании неких договоренностей свидетельствует ситуация с «Северным потоком — 2», продолжил эксперт, пояснив, что газопровод наверняка будет запущен, «и это позиция Байдена… это позиция США».

Кроме того, Путин своим заявлением о «красных линиях» фактически добился закрытия для Украины перспективы членства в НАТО: официальных гарантий, конечно, никто не даст, но практически от такой идеи откажутся, поскольку всем понятно, что европейцы не захотят защищать Украину в случае реального конфликта. Закрывается и вопрос Донбасса, скорее всего, Россия признает ЛДНР, считает Корнейчук.

По мнению политаналитика, Путин свои задачи выполнил, да и все другие сценаристы военного психоза (в США и в Европе) выйдут из ситуации со своими бонусами, «и только Украина останется у разбитого корыта — с утраченными территориями, без работающей ГТС, и в жесточайшем экономическом и социальном кризисе».

О виртуальной и о «дополненной» реальностях вспомнил в своём выступлении и политический эксперт Константин Матвиенко. По его словам, дополненная реальность «более коварна», и в этой дополненной реальности Украина оказалась площадкой для борьбы между Западом и Россией. И теперь «наивысшего уровня руководители западных стран уведомляют Украину о неотвратимости нападения России, да еще и на этой неделе».

Главная проблема режима

По мнению эксперта, даже если согласиться с тем, что обе стороны (Запад и Россия) используют нагнетание для решения своих внутренних проблем, всё же наличие реальной группировки российских войск и соответствующих сил ВСУ у границы — «уже создаёт абсолютно реальную угрозу начала войны». Просто-напросто у кого-то могут не выдержать нервы.

В то же время, считает Матвиенко, украинская власть тоже пытается использовать тревожные настроения в обществе для «маскировки скандалов». При этом эксперт счёл «информационной атакой» на общество сообщения в СМИ о «тридцати чартерах», сообщения о том, что украинские олигархи в срочном порядке покинули страну.

В целом, по мнению эксперта, украинское общество реагирует на ситуацию «довольно спокойно, хотя и чувствуется определённое напряжение».

А вот нынешний украинский режим имеет проблему, и она заключается в том, что «он просто не может в этом виде существовать», отметил Матвиенко, пояснив, что нынешние власти «не отвечают на самые близкие, на наиактуальнейшие вызовы, которые стоят перед страной».

«И выгоните своих аналитиков!» Эксперты об оккупационном правительстве Украины во главе с Мураевым © REUTERS, Vladislav Musienko

При этом Матвиенко выдвинул и «конспирологическую» версию: канал-де не имел коммерческого и смысла, не имел и политического, поскольку, по мнению эксперта, у пророссийских сил нет перспективы наращивания электоральной базы — и поэтому «существование "НАШ"-его для его реальных собственников не было таким уж и ценным».

Матвиенко отметил, что в создавшейся ситуации «нагнетания и нарастания войны» партии власти («Слуга народа». — Ред.) необходимо найти союзника среди системных политических сил и волевых политиков, лучшая кандидатура — партия «Батькивщина» и её лидер Юлия Тимошенко. Политолог отметил при этом, что он не знает, «насколько это поймут на Банковой».

«Постояли и разошлись»?

С этим согласился Вадим Карасев, отметив, что «в этой ситуации истерики, паники, разного рода слухов и домыслов всё-таки, звучит голос разума, профессиональности и компетентности со стороны Юлии Тимошенко…». По мнению политолога, это важно, поскольку «сейчас все заигрались» — украинские власти, и Запад, и Россия.

Ситуация тревожная, предвоенная — раз западные авиакомпании отменяют рейсы на Украину, а посольства эвакуируют во Львов, «это о чём-то говорит», подчеркнул политолог. Он добавил, что поэтому думать сейчас надо не о выборах, не о социологии, не искать внутренних врагов, а «надо объединяться».

По мнению Карасева, трагизм ситуации в том, что Байден не знает, как выйти из Украины, не потеряв лицо (особенно после бегства из Афганистана), а «Путин не знает, как войти в Украину». В общем, всё это «напоминает стояние на реке Угре, после которого, кстати, разошлись». Разойдутся ли теперь?

Карасев перечислил несколько задач, которые, по его мнению, решают участники глобального «стояния на Угре». В частности, считает эксперт, Запад может решать и вопрос «раскачивания власти» в Украине, поскольку, вопреки видимости, с ней отношения «не сложились».