В условиях дефицита нефти геополитические опасения еще больше разогревают цены на топливо. Что от этого выигрывает Россия, какие несет риски и при чем здесь Украина

14 февраля впервые с октября 2014 года стоимость нефти на мировом рынке превысила планку $96 за баррель.

К росту спроса на фоне отсутствия больших проблем с прохождением волны коронавируса «Омикрон» добавились геополитические факторы.

Раздувание Соединенными Штатами паники вокруг «российского вторжения на Украину» вынуждает трейдеров проводить сделки с учетом риска полного прекращения российских поставок нефти и нефтепродуктов.

Нефтяной профит

Российская экономика получает несомненную выгоду от высоких цен на нефть, экспортируя нефть и нефтепродукты.

Стоимость барреля нефти на уровне $90 при среднегодовой экспортной цене на российский газ на уровне $500-600 увеличит в 2022 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) России на $90 млрд, подсчитал замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

Новый штамм коронавируса снизил цены на нефть. Что еще несет «омикрон» России и миру © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Опрошенные изданием The Wall Street Journal эксперты не исключают, что вскоре стоимость барреля нефти может превысить $100. Такие цены на нефть не наблюдались с 2014 года.

Наполнение бюджета и ФНБ укрепляет российскую экономику, однако рост напряженности на мировой арене создает риски для безопасности России.

Если учесть, что Россия поставляет на мировой рынок около 12% мирового объема потребления, то это означает риски и для всей мировой экономики.

Пошатнувшаяся безопасность

Хотя Соединенные Штаты на фоне раздувания напряженности вокруг Украины и «российского вторжения» и вынуждены наращивать закупки российской нефти и дизельного топлива, пока они не составляют существенной доли на американском рынке.

В то же время российская нефть занимает более 20% импорта европейского рынка, а нефтепродукты — около 30%. Это очень существенная доля, потеря которой для европейского потребления может оказаться критической.

Это прекрасно понимает европейский крупный бизнес. Даже нефтяные компании, которые поначалу выиграют от высоких цен на нефть, однако потом столкнутся с обвалом спроса и общей экономической стагнацией.

«В случае усугубления кризиса с Россией, цены вырастут не только на газ, но и на нефть. Я бы не хотел такого кризиса», — заявлял на днях глава французской Total Патрик Пуянне.

Экономическое сотрудничество со странами ЕС не только приносит России доход, но и помогает обеспечивать ее безопасность: если вы покупаете у России газ, нефть и нефтепродукты по устраивающей обе стороны цене, то вы не захотите с ней воевать.

Очевидно, что это не односторонняя зависимость, а взаимозависимость, которая делает невыгодной и агрессию России в отношении Европы, и агрессию Европы в отношении России.

Именно это сейчас и наблюдается: более всего раздувают антироссийскую панику не входящие в Евросоюз США и Великобритания, европейские же партнеры стараются по большей мере изображать озабоченность, чтобы не злить заокеанского гегемона, но при этом держаться подальше от Украины и продолжать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.

Насолить Байдену

Сама Украина тоже не считает необходимым обострять отношения с Россией сверх того, что необходимо для получения новых кредитов от Евросоюза или Международного валютного фонда.

Об этом приходится молчать: о чем на самом деле разговаривали Байден и Зеленский © РИА Новости, president.gov.ua Владимир Зеленский уже которую неделю просит своего американского коллегу Джо Байдена «успокоиться», ну или хотя бы предоставить доказательства скорого российского вторжения.

Ситуация на Украине, мягко говоря нервная, дошло уже до призывов ликвидировать американского президента за раздувание паники и нанесения ущерба украинской экономике.

Депутат Верховной Рады от партии Зеленского Егор Чернов перед этим заявил, что «США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России».

«Цель спецоперации также понятна: окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс — один путь"», — написал Чернов у себя в Facebook.

Важно отметить, что это не только его частное мнение. Позднее оно было перепубликовано в телеграм-канале партии «Слуга народа», что позволяет с уверенностью утверждать, что эту позицию партия Зеленского разделяет.

Еще интересный момент: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО.

«Мы могли бы, особенно под угрозой нас могут к этому подтолкнуть», — сказал он в интервью Би-би-си.

После поднявшегося на Украине скандала Пристайко заявил, что речи об отказе от вступления в НАТО не идет. Тем не менее представить еще год назад заявление о даже гипотетическом отказе Киева от вступления в Альянс представить себе невозможно.

Неизбежный компромисс

Сложившаяся ситуация неумолимо подталкивает украинские власти к компромиссу с Россией.

Этого хочет и Европа, которая предпочитает получать российские энергоносители, а не воевать, и Россия, которая давно хочет закрыть «украинский вопрос» так, чтобы гарантированно защитить русскоязычное население Украины.

Украинский режим при этом намерен как можно дольше сохранять нынешнее статус-кво, но ни в коем случае не обострять ситуацию, так как это чревато потерей власти.

Однако экономическое положение Украины, собственноручно лишившей себя дешевых российских энергоносителей и многочисленных связей в высокотехнологичной промышленности, с каждым днем становится все плачевнее.

США при этом поставляют Киеву оружие, которое никак не сможет прокормить украинских граждан. До госпереворота 2014 года Россия и Украина были готовы развивать множество совместных экономических проектов — так может, для Киева уже настало время отложить в сторону самоубийственный «топор войны» и начать действовать прагматично?