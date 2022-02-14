Под разговоры о «возможном нападении» России на Украину идут военные учения в Белоруссии «Союзная решимость – 2022», Москва и Минск готовят своих военных отражать агрессию. На Западе на военную активность отреагировали нервно

Первые дни подготовки

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях, а российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное переоборудование, маскирование стартовых позиций и командных пунктов.

Трудовые выходные

12 и 13 февраля, когда вся техника была уже развернута, а состав местных и российских военных полностью заступил на боевое дежурство, учения продолжились уже в более масштабных формах.

Так, в прошедшие выходные на полигоне «Гожский» белорусские подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил занимались отработкой ведения оборонительных боев. В этом время на полигоне их российские товарищи из подразделения десантно-штурмовой бригады ВДВ России выполняли задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На полигоне «Брестский» солдаты из подразделений сил специальных операций белорусской армии, а также из Воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделений Вооруженных Сил России прорабатывали вопросы взятия под охрану важных объектов, колонн подразделений тыла, а также вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований.

Кто сдаст Украину без боя. Превратится ли война нервов в полноценную войну © AP, Efrem Lukatsky

На «Барановичском» полигоне, что в Брестской области, механизированные подразделения белорусской армии совместно с морскими пехотинцами из России провели тренировочные боевые действия на рубежах маневренной обороны. Они осуществили тренировку прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения вероятного противника.

На участке местности «Лунинец» штурмовой авиацией Военно-космических сил Вооруженных Сил России провели поддержку обороняющихся войск. В это же время на участках местности «Марьина Горка» (Минская область), «Осиповичи» (Могилевская область), «Пинск» (Брестская область), «Полесский», «Мозырь» и «Речица» (все — Гомельская область) белорусские и российские солдаты также продолжали выполнять боевые задачи оборонительного характера.

Планируется, что 14 февраля и в ближайшие несколько дней выполнение этих задач будет продолжено с целью как можно более серьезной их отработки.

В последующие дни учения будут проводиться и на иных полигонах: «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский» и на отдельных участках местности. Планируется задействовать и аэродромы в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах.

Таким образом учения охватят почти всю территорию Белоруссии.

Легенда учений

Название учений — отсылка к американской операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve), проводимой с апреля 2014 года и нацеленной на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе.

Прозрачно намекается на то, что «Атлантической решимости» Россия и Белоруссия противопоставляют свою — «Союзную».

По сценарию учений, есть «Северные» с одной стороны, включающие Союзное государство (Республику Полесье и Северную Федерацию), с другой — коалиция «Западных», в которую входят Нярис, Помория, Клопия и подконтрольная им территория Днепровии.

«Западные», согласно сценарию, стремятся дестабилизировать ситуацию в Республике Полесье, сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации Союзного государства для дальнейшего ослабления Северной Федерации. Для этого они используют оппозицию и провоцируют вооруженный конфликт Полесья с соседней Днепровией.

Под предлогом миротворческой операции «Западные» вводят свои войска в Днепровию, в короткие сроки формируют военную группировку (в том числе на западных территориях Днепровии) и развязывают агрессию против Союзного государства, вторгаясь на территорию Полесья.

Таким образом, глобальная цель учений для Белоруссии и России — подготовиться отбивать атаки вымышленных (но намекающих на реальных) соседей Белоруссии, а также проводить контрнаступление с целью разгрома противника.

Реакция Запада

На Западе реакция на происходящее очень нервная. Так, в Госдепартаменте США уже успели заявить, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях.

«Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — заявили в ходе одного из брифингов представители Госдепа.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил обеспокоенность и указал, что в его альянсе наблюдают за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию.

«Это крупнейшее перемещение российских войск со времен холодной войны», — указал он.

Еще дальше пошла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что концентрация войск в регионе самая крупная и вовсе после Второй мировой войны.

Масштабы «Союзной решимости». Совместные учения РФ и РБ оказались максимально приближены к боевым © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В Польше и Прибалтике звучат панические призывы увеличить военный контингент США на своей территории.

Но всё это происходит на фоне милитаризации региона Западом. Притом этот процесс предшествовал белорусско-российским учениям. Так, в январе Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь идет противотанковых системах.

А министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.

В середине января также 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину и рейнджеров для того, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

Военное напряжение в Восточной Европе продолжает расти.