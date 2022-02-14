Вообще отчеты пресс-служб о телефонных переговорах президентов — не тот жанр, от которого можно ожидать чего-то оригинального. Суконные фразы, как правило, повторяющие другие суконные фразы, сформулированные ранее. Но очевидно, что президенты — живые люди и штампами не разговаривают. О чем же говорили Зеленский и Байден 13 февраля?

Понятно, что беседа шла вовсе не о признании суверенитета Украины в международно признанных границах — обе стороны формально это поддерживают и обеим сторонам абсолютно на эти границы наплевать. Равно как и не о других самоочевидных вещах. Единственный момент, который выглядит «живым» и даже сподвиг CNN на расследование — приглашение Байдена в Киев. Хотя он тоже выглядит штампом, если, конечно, не учитывать явную несвоевременность такого приглашения.

Чтобы понять, о чём же на самом деле говорили президенты Украины и США, надо вспомнить, что в последнее время лично Владимир Зеленский и всё украинское руководство крайне резко высказываются относительно ведущейся Западом кампании нагнетания военной истерии. Сложилась абсурдная ситуация: Украина, которая восемь лет билась в истерике по поводу того, что Россия на неё напала и вот-вот нападёт (согласование времён в этом предложении невозможно), в связи с чем требовала превентивных санкций, добилась-таки своего: Запад обратил внимание на страдания молодой европейской демократии. И тут в Киеве внезапно осознали, что такое война — это когда из страны уходят инвестиции, бегут люди (причём не просто люди, а «лучшие люди города» — олигархи), авиакомпании отказываются запускать на территорию страны свои самолёты и т. д., и т. п., и пр., пр., пр.

Собственно говоря, это и есть война — информационно-психологическая война, которая ведётся между Западом и Россией. Россия, кстати, в этой кампании тоже участвует — в Чёрном море развёрнута крупнейшая со времён СССР корабельная ударная группа, в Белоруссии проводятся масштабные учения… Впрочем, эти мероприятия направлены против Запада, а не против Украины — сосредоточенные в приграничных районах российские войска банальным образом не имеют численного превосходства над ВСУ, что очевидно даже человеку, считающему себя министром обороны Украины.

В общем, Запад и Россия воюют, а страдает от этого Украина. Причём Запад избрал объектом агрессии именно её. Понятно, что Зеленский не может прямо возмутиться этому прискорбному обстоятельству, но намекает на предательство…

Ну и очевидно — если Зеленский возмущается нагнетаемой паникой в публичном пространстве, почему бы ему не возмутиться этим в официальной беседе с Байденом? Потребовать, так сказать, разжигателей к ответу… В этом смысле приглашение Байдена в Киев, с тем чтобы показать отсутствие реальной угрозы, выглядело вполне логично.

Байдену, в общем-то, надо было на эти претензии чем-то ответить. Причём ответ не мог был быть из сферы публичной. Тут президенту США надо было говорить с Зеленским как с президентом Украины…

Существует популярная точка зрения, что Байден уговаривал Зеленского выполнять Минские соглашения.

Логика в таком предположении есть: Россия была бы поставлена в неудобное положение, а Вашингтон смог бы заявить о предотвращении «вторжения» в результате дипломатической победы.

Мы такого варианта не исключаем, но считаем его маловероятным.

Во-первых, ущерб для России не такой уж и большой.

В 2015 году реализация Минских соглашений почти наверняка привела бы к зачистке и геноциду, но Путин знал, что никто ничего выполнять не будет, а потому риск такого развития событий почти нулевой.

В 2022 году реализация Минских соглашений невозможна в принципе — они банальным образом не соответствуют объективной реальности. Например, в Донбассе сейчас несколько сот тысяч граждан России. Реинтеграция региона в состав Украины требует гарантий для них — снятия конституционного запрета на двойное гражданство и принятие соответствующего законодательства. Украина принять такие решения неспособна — нельзя собрать под такие решения большинство. А значит переговоры сразу же зайдут в тупик, что Россию вполне устраивает. «Победа» же США быстро поблёкнет…

Во-вторых, США и Запад в целом ничего выполнять не собирались. Это видно не только из позиции Украины, но и из высказываний официальных лиц, которые сводятся к двум тезисам:

— никакого внутреннего конфликта нет, есть «оккупация» части Украины Россией;

— «выполнение» Минских соглашений сводится к передаче Россией контроля над Донбассом Украине, которая, в свою очередь, ничего делать не должна.

В-третьих, Байден должен отдавать себе отчёт в сложности внутриполитической ситуации на Украине. Заставить Зеленского или Порошенко выполнять соглашения нетрудно — достаточно пригрозить санкциями для их бизнеса. Проблема не в этом. Просто через день после того, как будет объявлено о необходимости выполнять соглашения, вполне вероятно, что в Киеве будет новый президент, который выполнять Минские соглашения не будет.

Вероятность этого не очень высока, поскольку украинские националисты слабы и управляемы. Но она далеко не нулевая. Просто потому, что информационно-психологическая война против Украины ведётся Западом давно и одним из важных «нарративов» является недопустимость какого-либо внутриукраинского диалога — только безусловное морально-политическое единство нации в деле противодействия «путинской агрессии».

Исходя из всего этого остаётся предположить, что Байден мягко, по-отечески подталкивал Зеленского к самому очевидному решению — спровоцировать-таки Россию на жёсткие ответные действия. Для чего нужна масштабная провокация в Донбассе или хоть где-нибудь.

Терять ведь нечего. Экономике Украины так или иначе наступает кирдык. Понятно, что в результате перехода конфликта в «горячую» фазу Зеленский власть утратит. Но он её утратит в любом случае. В идеальном варианте — проиграет президентские выборы 2024 года. Но скорее всего ему уходить придётся раньше.

В случае, если он выполнит то, что от него хотят, то США могут пообещать гарантировать ему безопасность и даже трудоустройство на непыльную работу в каком-нибудь Мозамбике (как Саакашвили на Украине).

Разумеется, никакой уверенности в том, что беседа происходила именно так, нет. США не слишком заинтересованы в украинско-российской войне — она слишком быстро и слишком радикально изменить ситуацию в глобальной политике, а США к этому вряд ли готовы.

Потому более вероятна мягкая версия — Зеленскому в обмен на те же обещаний гарантий предлагается заткнуться и следовать в фарватере Запада, ведущего войну нервов с Россией. Не глядя на последствия для украинской экономики — раньше ведь такие мелочи его не интересовали!

Ну и быть готовым в случае чего действительно исполнить свой долг и всё-таки начать войну — ведь столько дат хороших пропадает!