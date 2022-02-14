Посол России в Швеции Виктор Татаринцев в комментарии Aftonbladet рассказал об отношении Москвы к возможным санкциям Запада. Между тем, западные государства на самом деле не всегда готовы вводить самые жесткие санкции в отношении России

В воскресенье, 13 февраля, шведское издание опубликовало интервью с послом Татаринцевым. В заголовок вынесли одну из фраз посла.

«Ursäkta språket — men vi skiter i västs sanktioner», — заявил посол журналисту Aftonbladet. В Пентагоне подтвердили отказ CША от превентивных санкций против РФ © AP, Alex Brandon

Некоторые издания перевели глагол skiter как «наплевать». Однако существительное skit в шведском языке означает «дерьмо» и происходит от протогерманского skit, имеющего такое же значение. Кстати, от этого слова произошло и такое широко известное в мире английское слово как shit, и чуть менее известное в мире немецкое Scheiße.

В общем, посол Татаринцев был резок. Но следует ли россиянам столь оптимистично относиться к западным санкциям? Утром в понедельник, 14 февраля, на фоне их ожидания рубль существенно просел. Курс доллара на момент открытия торгов (7:00 по Москве и 6:00 по Киеву) вырос до 78,29 рубля, что стало максимумом с 28 января. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рубля.

Однако при детальном рассмотрении оказывается, что санкции будут для российской экономики хоть и болезненными, но не смертельными.

Без упреждения

США, пожалуй, основной геополитический соперник России. Но Вашингтон пока не торопится вводить санкции в отношении Москвы. Об этом в комментарии Fox News заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, если санкции применят в упреждающем порядке, они потеряют сдерживающий эффект.

«Мы считаем, что ограничения сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — уточнил он.

В общем, США введут санкции в отношении РФ лишь в случае «вторжения» на Украину. Но детальной информации о санкциях нет. Политики отделываются фразами о том, что санкции будут тяжелы для российской экономики.

Однако уже известно, что такая болезненная мера, как, например, отключение SWIFT, не планируется. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщило агентство Reuters. Зеленский призвал ЕС немедленно ввести санкции против РФ © president.gov.ua

По данным трёх его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны европейских государств.

Агентство Bloomberg сообщило, в свою очередь, что новые ограничения российских финансовых организаций Сбербанка и ВТБ, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.

В сухом остатке ожидают санкции в отношении операций с суверенным долгом, экспорта технологий и госбанков. Но и в отношении последних санкции будут не всеобъемлющими.

Выстрел себе в ногу

Ещё один из главных внешнеполитических противников России, Великобритания, также готовит весьма противоречивые санкции. В четверг, 10 февраля, Великобритания приняла закон, которым в предусматривается добавление к легальным критериям, по которым российские физические и юридические лица могут быть внесены в санкционный список, такого критерия, как «получение выгоды от правительства России или поддержка правительства России».

Ранее критерий был один — лицо должно было быть причастно к действиям по «дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности, суверенитета или независимости».

Что касается нового критерия, то для того, чтобы подпасть под него, человек или организация должны: вести бизнес как аффилированная с правительством РФ организация (под правительством понимается не только кабинет министров, но и президент России, Администрация президента РФ, министерства и силовые органы); вести бизнес, экономически значимый для правительства России; вести бизнес в секторе, стратегическим значимом для правительства России, а также контролировать или быть директором организации, связанной с правительством РФ или работающей в стратегическом секторе экономики. Кубинский разведчик оценил влияние санкций США на свою страну © CC0, Pixabay

Несложно заметить, что под этот критерий подпадают все те бизнесмены, которых называют «олигархами». С учётом того, что Лондон для последних давно стал прибежищем, такие санкции, скорее, выстрел в ногу британской экономики и сектору лондонской недвижимости, а также британским офшорам в частности.

Ну а российским богачам придётся либо обращать своё внимание на нейтральные государства вроде тех же Швеции или Швейцарии, или снова полюбить свою Родину и приложить максимум усилий, чтобы в условном Новгороде, Пскове, Екатеринбурге или Алтайске было не хуже, чем в Лондоне.

«Мы вам санкции, вы нам — газ»

На позапрошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о «далеко идущих» санкциях против России.

«Это будут очень далеко идущие, очень жёсткие санкции, если в этом возникнет необходимость. Хотя да, в настоящее время все наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить необходимость санкций и необходимость их применения», — заверил Шольц журналистку телеканала ARD.

Он ни разу не упомянул при этом газопровод «Северный поток — 2». Вспомнил о нём канцлер лишь после ряда настойчивых вопросов журналистки. Один из них касался того, будут ли использовать «Северный поток — 2» как средство давления на Россию.

«Ничто не исключено», — заявил канцлер. МИД Британии обещает «жесткие санкции» против России - СМИ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

В то же время Шольц отметил, что подобные санкции обойдутся Германии дорого. Поэтому эти меры рассматриваются «по отдельности».

В общем, канцлер Германии продемонстрировал поразительное двоемыслие: Берлин готов ввести санкции в отношении Москвы, но при этом готов получать российский газ.

При этом ещё до его интервью агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о требовании правительства Германии к США, чтобы возможные санкции американцев не затрагивали российский энергетический сектор. Власти Германии настаивали на этом, если будут приняты меры по блокировке доступа российских банков к расчётам по операциям в долларах.

Таким образом, в отношении России если и готовятся санкции, то явно не смертельные. Это не значит, что они не будут вредны для российской экономики. И отнестись к ним следует как можно серьёзнее.

При этом некоторые санкции могут пойти России на пользу — но в долгосрочной перспективе.

Тот же посол Татаринцев отмечал: против России ввели и те санкции, которые «положительно повлияли на экономику страны и сельское хозяйство». Но и он признавал: в новом пакете санкций нет ничего хорошего. Впрочем, как отмечал Татаринцев, чем больше Запад будет давить на Россию, «тем сильнее Россия ответит». Остаётся надеяться, что на Западе это тоже понимают.