В четверг, 10 февраля, начнется активная фаза белорусско-российских военных учений «Союзная решимость». Они пройдут в Белоруссии до 20 числа нынешнего месяца. Какова задача учений, кто в них участвует и поче5му они вызывают столь яростный всплеск негодования на Западе?

Солдаты и техника

Вплоть до 9 февраля в Белоруссию военная техника и солдаты из России. в республику будут отправлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35. Кроме того, военные передислоцируют два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Заместитель министра обороны России Александр Фомин 18 января заявил, что количество участников учений не превышают пределы, установленные в соответствии с Венским документом 2011 года. Согласно этому документу, чтобы не создавать дополнительной напряженности в Европе, в случае проведения учений с участием более 9 тысяч солдат. Стало быть, общее число военных из обеих стран не превышает эту цифру. Причем, пока неясно, в каких пропорциях там будут представители Белоруссии и России — такая информация не обнародована.

Задачи и география учений

Белорусские и российские силовики отработают охрану особо важных государственных объектов, госграниц, перекрытие каналов доставки оружия, охрану воздушного пространства, проверку единой системы ПВО Белоруссии и России. А также отработают уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Учения будут проводиться на полигонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский» и на отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Таким образом, мероприятие охватит почти всю территорию Белоруссии. «Союзная решимость-2022»: Шойгу прибыл в Минск © president.gov.by

Легенда учений

Название учений — отсылка к американской операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve), проводимой с апреля 2014 года и нацеленной на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе. Прозрачно намекается на то, что «Атлантической решимости» Россия и Белоруссия противопоставляют свою — «Союзную».

По сценарию учений есть «Северные» с одной стороны, включающие Союзное государство (Республику Полесье и Северную Федерацию), с другой коалиция «Западных», в которую входят Нярис, Помория, Клопия и подконтрольная им территория Днепровии.

«Западные», согласно сценарию, стремятся дестабилизировать ситуацию в Республике Полесье, сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации Союзного государства для дальнейшего ослабления Северной Федерации. Для этого они используют оппозицию и провоцируют вооруженный конфликт Полесья с соседней Днепровией.

Под предлогом миротворческой операции «Западные» вводят свои войска в Днепровию, в короткие сроки формируют военную группировку (в том числе на западных территориях Днепровии) и развязывают агрессию против Союзного государства, вторгаясь на территорию Полесья. «Союзная решимость»: РФ организовала систему управления войсками в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Названия Нярис и Помория использовались в сценарии учений «Запад-2021». Нярис — это, судя по всему, Литва, поскольку Нярис — это литовское название реки Вилия, которая берет начало на севере Белоруссии, протекает через Вильнюс и в итоге впадает в реку Неман, а Помория — это, вероятно, Польша (созвучно с польским Поморьем). На представленной к учению карте, Нярис находится к северо-западу от Белоруссии (где на самом деле расположена Литва), а Помория к Западу (где на самом деле находится Польша).

Под Днепровией, судя по ее названию и расположению на карте учений, явно подразумевается Украина. А Клопия нарисована на карте южнее и юго-западнее Белоруссии на территории Западной Украины, которая до 1939 года входила в состав Польши, а также части Польши.

Таким образом, Белоруссия и Россия в рамках учений «Союзная решимость» будут тренироваться отбивать атаки вымышленных (но намекающих на реальных) соседей Белоруссии, а также проводить контрнаступление с целью разгрома противника.

Реакция Запада

В Госдепартаменте США уже заявили, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях.

«Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — заявили в ходе одного из брифингов представители Госдепа.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил обеспокоенность и указал, что в его альянсе наблюдают за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию. «Это крупнейшее перемещение российских войск со времен холодной войны», — указал он.

Еще дальше пошла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что концентрация войск в регионе самая крупная и вовсе после Второй мировой войны.

В ЕС и США обеспокоены в связи с опасениями, что российские военные не покинут Белоруссию после окончания учений и будут использованы для нападения на Украину, что Москва неоднократно опровергала.

В Польше и Прибалтике звучат панические призывы увеличить военный контингент США на своей территории.

Но всё это происходит на фоне милитаризации региона Западом. Притом, этот процесс предшествовал белорусско-российским учениям. Так, в январе Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь идет противотанковых системах. А министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.

В середине января также 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину и рейнджеров для того, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

Военное напряжение в Восточной Европе продолжает расти. Но упреки Запада в адрес России из-за того, что она занимается вынужденной подготовкой к обороне в ответ на милитаризацию региона с другой стороны, выглядят довольно странно.