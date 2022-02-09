В начале февраля была обнародована новая Военная доктрина Союзного государства Белоруссии и России. Это не первый подобный документ – предыдущую доктрину Минск и Москва утверждали еще в 2001 году. В нынешней версии появился ряд нововведений, продиктованных духом времени

Военная доктрина союза Белоруссии и России была принята президентами двух стран еще в ноябре 2021 года, вкупе с утверждением 28 программам по двусторонней интеграции. Однако широкой общественности она была представлена лишь в начале текущего месяца — на сайте Постоянного комитета Союзного государства.

Предыдущая редакция была принята в 2001 году и утратила юридическую силу с момента принятия новой. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

За 20 дет в регионе произошли разительные изменения: дестабилизация Украины, милитаризация Польши и стран Прибалтики, ожесточение геополитического противостояния между Россией и США, усиление восточного фланга НАТО, а также информационно-технологические развитие, которое привело к новым угрозам для безопасности союза.

Поэтому принятие новой доктрины было продиктовано самим временем. Это же подчеркивается в самом документе:

«Военно-политическая обстановка, складывающаяся вокруг Союзного государства, характеризуется возрастанием негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности, обусловленных как геополитическим соперничеством между ведущими мировыми державами, так и столкновением интересов отдельных государств».

Рост числа угроз

Документ 2001 года был направлен, главным образом, на обеспечение территориальной неприкосновенности и суверенитета государств-участников. Там были обозначены в первую очередь военные угрозы, а также глобальные вызовы.

В новой редакции число вызовов расширено. Выделены новые угрозы: попытки изменения ценностных ориентиров и моделей развития; противодействие развитию Союзного государства, ОДКБ, интеграционных образований России и Белоруссии; очаги военных конфликтов у границ; увеличение силового потенциала НАТО у границ; применение различных форм борьбы с государствами, помимо силы. «"Западные" вводят войска в Днепровию». К какому сценарию готовятся военные России и Белоруссии © Министерство обороны РФ

Кроме вышеуказанных вызовов, среди которых выделены по большей части невоенные инструменты геополитической борьбы и «мягкой силы», в документе отдельный раздел посвятили и внешним военным опасностям.

Так, среди них оказались: наращивание военного потенциала отдельных государств; создание (размещение) в государствах, сопредельных с Союзным государством, воинских формирований высокой степени готовности к применению; закрепление в военных доктринах, стратегиях, концепциях и иных политических и правовых актах государств положений о неурегулированности территориальных споров и других межгосударственных противоречий с государствами-участниками; отказ отдельных государств от участия в международных договорах в области контроля над вооружениями; распространение оружия массового уничтожения; создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны у границ союза.

Формы военного сотрудничества

В новом документе, как и в предыдущей редакции, говорится, что Россия и Белоруссия привержены политическим и невоенным мерам для разрешения споров.

«Применение военной силы считается крайней мерой только после исчерпания политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и иных невоенных мер, если их применение невозможно для обеспечения военной безопасности», — гласит доктрина. Начнут на западе, закончат на востоке. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

При этом в мирное время Минск и Москва наметили следующие направления развития общего оборонного пространства: совместное использование объектов военной и транспортной инфраструктуры; проведение скоординированной мобилизационной подготовки экономик; формирование единой пограничной территории; подготовка органов государственного управления, местного управления и самоуправления, организаций и населения к решению задач территориальной и гражданской обороны.

Ядерное оружие

В документе отдельно прописано, что «ядерное оружие РФ будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения».

Про Белоруссию в этом контексте речи не идет. Но любопытно, что в конце прошлого года президент республики Александр Лукашенко отметил, что на случай размещения НАТО вооружений в Польше в качестве ответной меры он предложит Владимиру Путину разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.

При этом проект новой Конституции, по которому будет проведен референдум в конце текущего месяца, как раз допускает такую возможность. В действующем Основном законе указано, что Белоруссия «стремится сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным». В проекте нового документа эти положения убраны: сказано лишь, что страна «исключает военную агрессию со своей территории против других государств».

Но подобного развития событий ожидать вряд ли стоит.

Тем не менее на Западе очень обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным указал, что российский лидер успокоил его в отношении Белоруссии и ядерного оружия. За стабильностью и лучшей жизнью. Белорусы массово уезжают в Россию © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Главная сфера

Военная сфера давно признана локомотивом белорусско-российской интеграции. Это одно из немногих направлений, развитие которого происходит без особых противоречий, а поставленные задачи реализуются на деле, а не на бумаге. Поэтому обновление именно Военной доктрины — весьма символичный жест.

Лукашенко во время недавнего интервью для Владимира Соловьева признал, что двусторонняя интеграция строится в первую очередь вокруг безопасности и военной сферы, в то время как остальные выступают второстепенными.

Но за этим локомотивом интеграции следовало бы провести модернизацию и других союзных документов и договоренностей, которые за 20 лет так и не были реализованы. Это придало бы новых смыслов Союзному государству, дало бы импульс для развития культурно-гуманитарных и политических связей двух народов.