Практика показывает, что так называемые правила сообщества в иностранных соцсетях на деле являются завуалированной формой цензуры. Терпеть подобную цензуру в России не намерены

Об этом говорили участники «круглого стола» на тему «Цензура или модерация? Как ограничить произвол иностранных соцсетей», заседание которого состоялось на площадке Общественной палаты Российской Федерации в среду, 9 февраля.

Отмечалось, что сами эти иностранные интернет-гиганты ведут себя в России весьма привольно, цензурируют и даже блокируют аккаунты, но при этом не отзываются на некоторые требования властей по удалению деструктивного контента (в частности, речь идёт о суицидальном контенте, о контенте экстремистского толка и так далее).

YouTube заблокировал эфир телеканалов из-за санкций СНБО © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Однако до решения всех проблем еще далеко. Правила сообщества иностранных платформ по какой-то причине ставятся зачастую выше национального законодательства, а иногда прямо противоречат ему. Так, Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру РФ относительно продвижения «ценностей ЛГБТ» в сети TikTok, заявила глава этой организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По её словам, в некоторых сетях появляются объявления о продаже оружия без лицензий или объявления о работе «закладчиков» (речь о наркоторговле). А рекомендательные алгоритмы ряда соцсетей часто пропускают опасную для детей и подростков информацию, что иногда реально имеет трагические последствия. А сейчас в TikTok на территории США запущен тренд по разжиганию среди детей и подростков ненависти к России.

Екатерина Мизулина рассказала, что Лига безопасного интернета также подготовила конкретные предложения с тем, чтобы законодательно обязать иностранные интернет-платформы привести правила сообщества в соответствие с действующим российским законодательством, «в первую очередь, с Конституцией Российской Федерации».

Алексей Пушков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Алексей Пушков, созданная в РФ система законов позволяет в полной мере регулировать отношения с иностранными интернет-платформами. И, хотя им эти законы не нравятся, но — придётся их соблюдать.

Однако IT-компании до сих пор практикуют цензурирование российских аккаунтов. В частности, по словам Пушкова, речь идет об ограничении доступа или блокировке аккаунтов российских пользователей. Лидерами тут являются YouTube (39 случаев блокировок), Instagram (23 случая) и Facebook (19 случаев). Со стороны Twitter замечено 13 случаев цензурирования.

Пушков отметил в связи с этим, что требования к компаниям будут ужесточены — «потому что мириться с этой цензурой невозможно, даже в силу общественных настроений — это прямое покушение на наш суверенитет…». Что касается «правил сообщества», то, по его словам, «никакого сообщества не существует», правила эти приняты, в лучшем случае, советом директоров.

«На самом деле это форма завуалированной цензуры», — констатировал Пушков, приведя в качестве примера блокирование аккаунта (экс-президента США — Ред.) Трампа в Twitter.

В общем, не правила, а — «форма идейной диктатуры… причем, с либеральным акцентом».

«Мы этого признавать не должны», — заявил Пушков.

Он рассказал, что в системе приоритетов этих компаний на первом месте — те самые «правила сообщества», на втором — так называемый общественный интерес, который «можно трактовать очень широко», на деле это еще одна форма произвольного навязывания неких норм. Индия и Турция заставили IT-гигантов слушаться себя. Получится ли у России? © CC0, Pixabay

«И только на третьем месте стоит местное законодательство… Причём, в той степени, в которой оно не противоречит правилам сообщества и общественному интересу», — сказал Пушков, добавив: компаниям объяснят, что мы будем работать по другой схеме.

«На первом месте будет стоять российское законодательство, а дальше правила сообщества — в той степени, в которой они не противоречат нашему законодательству. Может быть только так — и никак иначе», — заявил он.

Пушков также напомнил, что в России уже полтора месяца как действует закон «о приземлении», и ряд интернет-платформ зарегистрировали свои «личные кабинеты». Процесс пошёл, хотя сложности еще будут. Google пока размышляет, как ему действовать дальше, а вот от Facebook (Meta) «вообще нет никакой информации — и это настораживает».

Самые большие игроки, по словам сенатора, пока по-прежнему занимаются перетягиванием каната с российской властью. Он отметил, что здесь государству надо проявить решимость «и лишить их иллюзии, что они, в силу глобального характера, имеют право на какой-то особый юридический статус, что к ним могут не применяться существующие законы».

Пушков поддержал борьбу Роскомнадзора с цензурой Google и YouTube © Арина Тихомирова/Украина.ру

В свою очередь, предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов выразил сомнение в том, что меры экономического характера возымеют воздействие на тех, кто не столько занят бизнесом, но продвигает идеологию — «деньгами идеология не покупается». Поэтому неизбежно придётся применять другие меры, предположил эксперт, напомнив о практике «замедления» Twitter (после чего компания пошла на определённые уступки).

«Надо готовиться, что иногда, немного или много, YouTube будет блокироваться в нашей стране», — сказал Ашманов.

По его словам, его собеседники во властных кабинетах, с которыми обсуждали тему, пока представляют себе это с трудом: люди привыкли смотреть «видосики», они (в случае блокировок — Ред.) выйдут на улицу… Значит, нужны новые площадки, новые проекты, и нужна государственная воля, чтобы «залить» их деньгами, считает Ашманов. По его словам, делать это необходимо, поскольку без блокировок YouTube обойтись не удастся.