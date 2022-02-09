В среду, 9 февраля, в Харькове состоялась презентация общественной организации «Команда Разумкова». На мероприятии присутствовал и сам бывший спикер Рады Дмитрий Разумков. Для него Харьков - крайне важный город

На пресс-конференции Разумков представил и местную команду. Кроме того, он принял участие и в открытии харьковского офиса своей команды.

Презентация в Харькове — не первая. Ранее свою команду Разумков представлял в Киеве. Там в понедельник, 24 января, Разумков и заявил, что его команда начинает всеукраинский тур. Неонацисты нацелились на Харьков, мэрия держит оборону © РИА Новости, Игорь Чекачков / Перейти в фотобанк

«Мы решили пойти по пути, которым никто давно не ходит — создание партии с нуля, снизу. Поэтому сначала мы создаем ОО, проверим всех людей по делу, а тогда уже будем делать партию», — отметил тогда в Киеве Разумков.

Он также представил руководство своей организации. Возглавила «Команду Разумкова» его пресс-секретарь Ольга Туний. Кроме того, в организацию вошёл и мэр города Мукачево Андрей Балога — член влиятельного закарпатского клана Балог. Он взял на себя ответственность за направление местного самоуправления. А вот экологическое направление отдали Ирине Галай — первой украинке, покорившей Эверест.

На киевской встрече также присутствовало около 20 народных депутатов, которые сейчас входят в межфракционное объединение Разумкова «Разумная политика». Среди них были и два харьковчанина — члены фракции партии «Слуга народа» Александр Бакумов и Дмитрий Микиша.

Силовой и не только блок

Бакумов и Микиша, очевидно, будут опекать харьковскую ячейку «Команды Разумкова». И они могут прикрыть своих соотечественников не только благодаря мандатам парламентариев.

Боевые пляски ради мира, или хитрости на хуторе внутри Харькова © AFP, Sergei SUPINSKY

Брат Бакумова Денис до своего увольнения в конце января года был начальником регионального сервисного центра Министерства внутренних дел в Харьковской области. На этой должности Денис Бакумов работал с 2018 года, до этого он был исполняющим обязанности начальника.

Харьковских журналистов заинтересовала декларация Дениса Бакумова, которую тот подал 4 февраля. В ней он указал, что зарегистрирован и живет в чужой квартире в Харькове площадью 76,5 кв. м. У него есть два прицепа «Одиссей». Его жена владеет прицепом «Верда», а также является владелицей 6830 ценных бумаг фирмы «Флореаль-2005», основной вид деятельности которой — строительство жилых и нежилых зданий.

Брат депутата Бакумова — гривневый миллионер: наличными он хранит 3,575 млн грн. (около 9,5 млн руб. — Ред.), а также $73 тыс. Ещё 37 тыс. грн (около 100 тыс. руб. — Ред.) Денис Бакумов хранит на банковском счету. При этом его зарплата на должности начальника регионального сервисного центра МВД в Харьковской области за январь составила чуть более 16 тыс. грн. (около 42 тыс. руб. — Ред.). В общем, братья Бакумовы в прошлом — харьковские силовики. И силовики небедные.

Что касается народного депутата Микиши, то он из выходец из другой структуры — «Укрзализныци», а также из местного самоуправления.

Этот 36-летний нардеп в своё время окончил Украинскую государственную академию железнодорожного транспорта. Он успел поработать запасным дежурным, а также дежурным по железнодорожной станции. Но в 2015 году Микиша уже трудился в органах местного самоуправления. Он занимал должность заместителя мэра по вопросамх деятельности исполнительных органов совета исполкома городского совета Мерефы — города под Харьковом. Именно с этой должности Микиша и баллотировался в Верховную Раду. Заседание СНБО состоится в Харькове © president.gov.ua

И Микише, и Бакумову, очевидно, придётся приглядывать за харьковскими подопечными. Но это не означает, что нардепы станут няньками для харьковской «Команды Разумкова». В противном случае они рискуют повторить ошибку своих коллег по объединению «Разумная политика».

Избежать одесского примера

В среду, 9 февраля, депутаты от «Разумной политики» прибыли в Одессу. И мигом попали в переплёт.

«Дело в том, что согласно календарному плану Парламента 9 февраля — это день работы народных избранников в комитетах ВР или во фракциях. Только в это же время четыре нардепа из межфракционного объединения «Разумная сила» Разумкова пришли на сессию… Одесского горсовета. На вопрос секретаря горсовета Игоря Коваля о причине их присутствия в этот день в сессионном зале никто из нардепов не дал внятный ответ», — описал произошедшее Telegram-канал «Легитимный».

При этом Коваль — бывший однопартиец прибывших к нему на сессию народных депутатов. Он также представитель «Слуги народа».

«Отметим, что отсутствие народного депутата в этот день в Парламенте является грубейшим нарушением. И теперь интересно, насколько быстро последует реакция руководства объединения на такой несанкционированный прогул», — отметил «Легитимный».

Кстати, именно поездка в Одессу стала причиной выхода из «Разумной политики» бывшего «слуги народа» Артёма Дмитрука. 25 января он с дракой прорывался на заседание земельной комиссии Одесского городского совета. В итоге в отношении Дмитрука открыли производство по статье о хулиганстве.

«Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении «Разумная политика». Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях», — сообщил Дмитрук в Facebook на следующий день, 26 января.

Он объяснил драку борьбой с незаконной застройкой в Одессе и заявил, что ожидает «честного и объективного расследования». Кроме того, он извинился перед теми, кто мог пострадать в результате драки. При этом Дмитрука исключили и из фракции «Слуги народа». В ЛНР рассказали о подготовке спецслужбами Украины теракта в Донбассе или Харьковской области © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Вопросы наверняка возникнут и к Разумкову — он посетил Харьков в день работы в комитетах и во фракциях. При этом с Разумкова спрос будет больше. Всё же он возглавлял парламент, а значит должен хорошо знать регламент.

С другой стороны, Харьков — весьма ценный актив. Это город-миллионник, большинство населения которого весьма прохладно, если не враждебно, относится к украинской националистической риторике, которую на вооружение подчас берёт и президент Владимир Зеленский, и отдельные члены «Слуги народа». Отнять у «зелёных» электорат в Харькове Разумкову может быть по силам. А значит ячейка его общественной организации, которая позже наверняка перерастёт в партийную, в Харькове экс-спикеру крайне необходима.

Но и Зеленский не намерен отдавать Первую столицу Украины. Примечательно, что 11 февраля именно в Харькове пройдёт выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны, повестка которого пока неизвестна.