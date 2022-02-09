Медальная церемония по итогам командного турнира фигуристов отменена без объяснения причины. При этом СМИ сообщают, что проблема связана с положительной допинг-пробой кого-то из россиян, ставших олимпийскими чемпионами

Церемония вручения медалей победителям и призёрам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине должна была состояться 9 февраля, но организаторы отменили её, не объяснив причину, и пообещали объявить новую дату в ближайшее время.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позже на брифинге руководителю пресс-службы МОК Марку Адамсу задали вопрос, как скоро может состояться церемония и успеют ли получить награды​​​​​​​ фигуристы, которые уедут из Китая после личного турнира у мужчин, который завершится 10 февраля. Украинцы поливают грязью своих атлетов на Олимпиаде © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Можете поставить свой последний доллар на то, что мы делаем всё, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В неё вовлечены атлеты, которые выиграли медали. Но, как вы понимаете, юридические нюансы иногда тянутся», — ответил Адамс.

Иными словами, разбирательство касается либо одержавшую победу команду Российского олимпийского комитета (ROC), либо серебряных призёров — американцев, либо занявших 3-е место японцев. По информации источников портала Inside the Games, причиной стали проблемы с допинг-пробами кого-то из российских фигуристов, но о ком идёт речь, не уточняется. Команда ROC не делала замен по ходу турнира: честь страны отстаивали одиночник Марк Кондратюк, одиночница Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Федерация фигурного катания на коньках России никаких разъяснений дать не смогла, поскольку сама знала столько же, сколько остальные. В этой ситуации все призывают не паниковать и дождаться официальных заявлений, а не ориентироваться на источники СМИ. Тем не менее, всё это очень настораживает, ведь в памяти ещё свежи истории, как у российских олимпийцев отнимали медали из-за подозрений в употреблении допинга. Потом, правда, по решению спортивного арбитража возвращали.

«Предчувствия очень тревожные. Все это очень плохо. Олимпиада — проверка на профессионализм для всех. Мы помним историю с хоккеистом Кузнецовым, например. Помимо того, что это лютый удар по спорту в стране и по команде, которая выигрывала золото, это ещё и удар по карьере. Каким местом надо было думать? Но пока это всё предположения. У нас не самое устойчивое положение, учитывая, что мы тут без флага и гимна», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

По имеющейся информации, та самая положительная допинг-проба была сдана ещё до старта Олимпиады в Пекине. Однако в это не верит никто.

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания России Елена Чайковская заявила: «Все российские фигуристы приехали на Игры чистыми, их много раз проверяли в течение сезона. Допинг — это не наши дела, мы никогда этим не пользовались, не дай Бог. Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено. То, что они чистые, я сама могу гарантировать. Никто не болел — ничего в нос даже не капал, все здоровые приехали. Меня удивляет, что начали затрагивать фигурное катание, которое никогда не попадалось на этом. Мы не знаем, зачем в нашем виде спорта допинг, — чтобы мягче рука была, чтобы программа была красивее? Я поражена, что такой вопрос возник». Исторические победы России и злость украинцев: чем удивляют Олимпийские игры в Пекине © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала эту историю очередным набросом на Россию, сказав, что даже смешно — детям предлагать допинг. В свою очередь 3-кратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что пока просто идёт нагнетание обстановки, однако ​​​​​​​если всё подтвердится, то это кошмар.

Какие последствия может иметь положительная допинг-проба? Команду могут дисквалифицировать и лишить золотых медалей, но только в том случае, если наличие запрещённых веществ будет подтверждено у 2 и более участников.

Чем дальше — тем больше. Начались разговоры, что речь идёт даже не о допинге, а о наркотиках в организме одного из спортсменов. В статье Inside The Games использована формулировка «drug test», а это может подразумевать как раз-таки тест на наркотики.

В такой непонятной ситуации внимание приковано к любой детали, в частности в отсутствии на сегодняшних тренировках многих фигуристов, выступавших на командном турнире, не вышли на лёд Мишина и Галлямов, Кондратюк и Валиева. Вскоре тренеры поспешили всех успокоить — у спортсменов плановый выходной.

Заслуженный тренер России Александр Жулин, наставник танцоров Синициной и Кацалапова, заявил, что ему ничего о скандале с допингом не знает, но не удивлён — как только у России что-то получается, то происходит такая история. Командный турнир россияне выиграли досрочно, а в итоге отрыв от американцев составил 9 баллов.

«Сомневаюсь, что ребята в такой ситуации приехали на Игры с допингом. Нам опасаться не надо, всё будет хорошо. Фигуристам допинг ничем не поможет, если ты не умеешь прыгать, кататься и оттачивать навыки на тренировках. Сейчас нам нужно реагировать абсолютно спокойно и достойно. Мы выиграли командный турнир честно, были на голову выше остальных, так что сомневаться в своей победе не надо.

Психологически на фигуристов это никак не повлияет: у нас достаточно скандальный вид спорта, много чего бывает… У каждого своя задача и цель, атлеты от этого они не отступят», — сказала чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. «Ни разу не жалел о своем решении выступать за Россию!». Как тают надежды украинской сборной © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

5-й соревновательный день подходит к концу, а это значит, что комментарии, скорее всего, появятся уже завтра.

Как разъясняет спортивный юрист Артём Пациев, автоматический отбор золотой медали у России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине невозможен, поскольку такое наказание предусмотрено в случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. А если речь идёт о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не подпадает под этот регламент. Тем не менее, Пациев отметил, что дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить.

Впрочем, есть версия, что церемонию награждения отложили из-за того, что американский фигурист Винсент Чжоу сразу после выступления в произвольной программе командных соревнований получил положительный ПЦР-тест, а проводить дважды медальное награждение нелогично.