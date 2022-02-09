Последние новости с украинских националистических полей приходят как утешительные, так и крайне удручающие. Причем для всех: и для страны, и для политиков, и для обывателей

Из главного — националисты всех мастей, от примитивных любителей всего украинского до неонацистов-ксенофобов, живущих под лозунгами «Украина — прежде всего!» и звереющих при одном упоминании «инородцев», особенно русских («москалей»), на украинской политической арене присутствуют в полной мере. Они никуда не делись и активничают по мере сил, желания и возможностей. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Вот вести только последней недели: 5 февраля 2022 года в Харькове прошел организованный партией «Национальный корпус» и общественным движением «Азов» во главе с «Белым вождем» Андреем Билецким «Марш единения». Он должен был показать всем, что «схид и захид разом» (то есть восток Украины и ее запад едины). Особенно в отражении «российской агрессии» и «путинского вторжения», кои националисты и неонацисты (а это они и есть) будут отражать вместе с ВСУ до последнего украинца. Ну, из тех, кого удастся затянуть в окопы.

Картинка единения должна была впечатлить всех. С учетом того, что Харьков — вроде как «прифронтовой» город, в котором полно «пророссийской ваты» и который даже американские СМИИ иногда называют «русским городом» и относят вообще к России.

В приближающуюся субботу, 12 февраля, уже в Киеве запланирован и анонсирован «Марш за единство Украины», инициированный мелкими неонацистскими организациями (типа «Гонор») руководимыми радикалами Сергеем Стерненко и Сергеем Филимоновым по кличке «Сын Перуна».

Первый подозревается в убийстве, но избран американскими кураторами в «лидеры улицы», которая должны служить интересам США за гранты. Второй известен тем, что именно он организовал погром здания президентской администрации и там выдал «страшную тайну» — написал слово «лох» под вывеской «Президент Украины». За это его потом «узник совести» и режиссер Олег Сенцов снял в одной из главных ролей своего фильма «Носорог», мировая премьера которого состоялась 9 сентября 2021 года в конкурсной программе «Orizzonti» 78-го Венецианского кинофестиваля и права на показ которого приобрел даже мировой стриминговый сервис «Netflix». При этом главный герой фильма — откровенный неонацист-поклонник Адольфа Гитлера, буквально растатуированный свастиками.

«Если Киев освободил не Ватутин, то памятник нужно убирать». За что готовы торговаться украинские патриоты © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Еще один из организаторов акции — близкое к пятому президенту Петру Порошенко движение «Рух опору капитуляции» («Движение сопротивления капитуляции») выступило поречистее и поконкретнее. О глобальной и возвышенно-каннибальской цели марша было сказано: «Над Украиной нависла экзистенциальная угроза: Россия собрала огромную армию на наших границах и требует сдачи украинского суверенитета. В это тревожное время украинцы должны забыть противоречия, объединиться и выступить вместе против российской угрозы… Приходи на марш, чтобы продемонстрировать, что украинцы — едины и не сдадут ни лоскута нашей земли российским оккупантам, если они решатся на новое вторжение. Каждый метр нашей земли будет щедро полит русской кровью».

А вот более приземленная цель — вполне конкретная: «Украинцы также не допустят капитуляции! 10 февраля состоятся очередные переговоры в «нормандском формате». Россия хочет признания Украиной своих марионеток и федерализации Украины через автономию ОРДЛО. Этого не допустят украинские граждане». То есть цель — сорвать выполнение «Минских соглашений-2» («Минска-2») и легализацию автономии Донбасса в виде особого статуса в Конституции, выдав все это за «волю народную», на которую якобы опирается украинская власть.

А между этими событиями «импортные» любители Украины из, как они сами утверждают, 50 стран мира среди, которых США, Канада, Великобритания, Австралия и Индия, 6 февраля сего года в Киеве провели «Марш единения», направленный, ясное дело, против угрозы российского полномасштабного вторжения. Возглавил это дело эмигрант и бизнесмен Стюарт Маккензи. Враг по соседству. Что делать с нацистской Украиной © коллаж Украина.Ру

В то же время почти параллельно, 8 февраля во Львове малоизвестная организация «Национальная ассоциация патриотов Украины» организовала пикет перед львовским облсоветом, во время которого потребовала вышвырнуть из Украины американцев, а для начала — запретить структуры миллиардера Джорджа Сороса. По данным телеграм-канала «Шептун», участники пикета обращались как к президенту страны Владимиру Зеленскому, так и к главе местного облсовета Ирине Гримак, чтобы те обратили внимание на их лозунги: «Сорос — враг Украины!», «Сорос — вон из Украины!», «Соросята — предатели Украины!».

А перед этим указанные ребята вообще провели там же во Львове фундаментальную антиамериканскую «антисоросовскую» конференцию, в которой приняли участие «кандидаты экономических наук, заслуженные медики, правозащитники, заслуженные гинекологи Украины, адвокаты, ветераны спецслужб Украины, председатель районной общины Львова и зампредседателя территориальной обороны Львова». Обсуждали они, по данным издания «Klymenko-Time», отнюдь не невинные темы: «Внешнее управление Украиной: как результат развал и социально — экономический коллапс», «Демографический коллапс Украины и навязанный фактор миграции с Львовщины», «Провал медицинской реформы Ульяны Супрун и бегство врачей, медицинский коммерческий аферизм» и так далее.

О чем это говорит? В первую очередь о том, что украинские националисты и те, кто так себя называет, не едины. Делятся они как минимум на две группы — спекулянтов на идеях и изоляционистов:

— тех, кто меркантильно и прагматично эксплуатирует идеи национализма, спекулируя и прикрываясь ими и используя как идеологический щит и приманку;

— тех, кто верит в националистические идеи и для кого они — часть идеологического и даже нравственного кода, который неизменен при любой погоде и при любых изменениях конъюнктуры.

Первых — огромное количество. Собраны и формализованы они в многочисленных организациях и парамилитарных структурах, которые служат либо политикам типа экс-главы МВД Украины Арсена Авакова или Петра Порошенко, либо непосредственно американским и прочим западным кураторам, либо же олигархам, которые используют их как собственные наемные армии. Есть и те, кто служит откровенному криминалитету, который использует нациков как боевой материал при рэкете и разборках. И все они успешно прикрываются расово правильными лозунгами о любви ко всему украинскому, которое-де надо возрождать, а они это и делают. Можно ли назвать Украину нацистским государством? © коллаж Украина.Ру

В горячей фаза гражданской войны в Донбассе в 2014-2015 годов националистов и прикрывающихся этими идеями использовала и украинская власть, организовав из них добровольческие карательные батальоны. Понадобились эти добробаты и карбаты и сейчас, когда нужно особенно интенсивно кошмарить самопровозглашенные ЛДНР и изображать «отражение российской агрессии», запугивая ею мирное население.

Вторая же группа — идейные — малочисленны, но тоже нередко структурированы как в политические, так и общественные структуры. Отличаются упорством, последовательны в отстаивании своих идей. Это исповедуют идеи не только украинского национализма, но и украинского же изоляционизма, в соответствии с которым Украиной и в Украине всем должны распоряжаться только украинцы. Эти не приемлют ничье доминирование — ни российское, ни европейское, ни американское.

Условно говоря, эти националисты живут по придуманному еще в Австро-Венгрии в конце XIX века и распространенному в Западной Украине во время польского владычества в 20-30-х годах прошлого ХХ века лозунгу «Свій до свого по своє» (Свой к своему за своим). Этот лозунг использовали члены Организации украинских националистов (ОУН*), и бандеровской, и мельниковской, которые объединяли людей для противостояния любой экспансии и любому влиянию любых «инородцев». Тогда и родилась «триада врагов» каждого «свидомого» (то есть сознательного украинца» — «москали, жиды и ляхи» (русские, евреи и поляки).

Именно тогда появилась и идея развития, стимулирования и поддержки исключительно украинского производителя и финансиста под лозунгами «Опирайся на свои силы!» или «Украинские деньги — в украинские руки — на украинские дела!».

Сейчас на эти же лозунги пытаются опираться и неонацисты-необандеровцы, которые не приемлют на украинской земле, как они говорят, ни русского сапога, ни европейского или американского ботфорта.

Именно эти эрзац- или квазиизоляционисты, например, в декабре прошлого года провели в Киеве и по всей стране несколько акций под общим названием «Зеленский! Освободи страну от удавки Международного валютного фонда!». Направлены они, понятное дело, против сотрудничества с МВФ и получения грантов от того же Сороса. Например, во время акции 28 декабря 2021 года возле президентской администрации акционеры повесили на воздушных шарах изображение главы МВФ Кристалины Георгиевой, условно на плакатах «расстреляли» Сороса, изобразив его с простреленным лбом и фальшивыми долларами и отправили неприличное, с его высказываниями в адрес МВФ из сериала «Слуга народа», послание президенту Зеленскому. США и Украина борются с Россией с помощью Гитлера © коллаж Украина.Ру

Главное требование — «прекращение губительной практики выпрашивания кабальных кредитов МВФ», потому что «за них придется расплачиваться детям».

Украинские националисты и неонацисты сегодня не едины и разобщены по многим линям раскола, служат разным хозяевам. Зачастую их используют в прикладных меркантильных целях давления на оппонентов и конкурентов, а также — это немаловажно! — для создания нужных фона и атмосферы под знаком «гласа народного», который, мол, и не дает властям принимать те или иные решения. В том числе по вопросу войны и мира в Донбассе.

Второй вывод — еще проще. Чтобы власть Зеленского выполнила «Минск-2» и добилась мира в Донбассе, нужны три условия: чтобы а) эту идею поддержал Запад; б) чтобы поддержала Россия; в) сообща были устранены и нейтрализованы все «ястребы войны», в первую очередь внутри Украины.

Два первых условия вроде бы сегодня имеются. Осталось третье — как-то устранить «ястребино-милитаристские силы». Но как? Чтобы убрать «горючий материал», сотворивший кровавый госпереворот 2014 года на «евромайдане» в Киеве, постмайданная власть откровенно цинично и прагматично пошла на то, чтобы создать карательные добробаты и отправить их воевать на Донбасс. С целью «утилизации» слишком активных и буйных. И частично власти это удалось.

Еще какую-то часть националистов инкорпорировали в составе добробатов в ВСУ и правоохранительные структуры — Нацгвардии и даже Нацполиции. Потом власть начала или банально перекупать, или успешно и продуктивно стравливать националистов друг с другом и тем самым гасить их протестную активность.

Но остальные оставшиеся в живых разбрелись по политикам, олигархам и криминалу. И особенно опасны именно идейные, которые не поддаются ни идеологической перековке и мировоззренческому перевоспитанию, ни банальной перекупке, умиротворению деньгами и респектализации должностями и статусом. «План-Б». Баранов рассказал, что предпримет Россия, если украинский национализм изжить не удастся © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И вот что с ними делать, точного ответа нет ни у кого. Но то, что они могут серьезно помещать и установлению мира в Донбассе, а потом — налаживания мирной поствоенной жизни, — это факт. Не видеть его — прятать голову от проблемы даже не в песок, а в асфальт. И это больно. Именно с такими идейно-упоротыми и подпитанными деньгами и оружием воевали сталинско-бериевские НКВД-МГБ и другие правоохранительные органы до начала 50-х годов прошлого века.

И сейчас идет же не только растаскивание этого «горючего материала» по разным политическим квартирам и схронам, но и подпитка их деньгами и оружием. И мирный процесс уже сейчас имеет серьезных противников.

P.S. Известный публицист, журналист и писатель Олесь Бузина, убитый неонацистами в 2015 году, за десять лет до этого написал свои знаменитые Десять заповедей свидомого украинца. Почитайте, будет смешно. И было бы еще смешнее, если бы не было так грустно и страшно.

* Организация запрещена в РФ