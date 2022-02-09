Запад засыпает киевский режим подарками: насыщает вооружением, обеспечивает финансовой помощью, кормит грантами тамошний «бомонд», обеспечивает мощной информационной поддержкой... Словно соблазняет: мы с вами, только держитесь, а если хотите - можете и повоевать

Получая столь мощную поддержку, Киев наглеет буквально на глазах.

Секретарь СНБО Данилов в интервью агентству Associated Press отметил, что «выполнение Минских соглашений означает разрушение страны». Министр иностранных дел Кулеба: «Никаких уступок по вопросу территориальной целостности Украины, "Донбасс и Крым — это Украина"…. Никакого прямого диалога с так называемыми Донецкой и Луганской народной республиками». Министр по делам «оккупированных территорий» Верещук: «Ни в каком случае мы не можем говорить с теми, кого-де юре нет для украинского государства. Мы не можем разговаривать с людьми, которые назвали себя, например, руководством [ЛДНР]». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Просто для понимания: пункт 9 Минских соглашений: «…в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы». Пункт 11: «…новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)».

Предвыборные рандеву президента Франции Эммануэля Макрона (или ещё кого-нибудь) вряд ли сдвинут Киев с его позиции — мы эту комедию наблюдаем много лет подряд. Не делается и ничего другого, из предусмотренного Минскими соглашениями — ни всеобщей амнистии (пункт 5: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины»), игнорируется языковое равноправие граждан (примечание 1 к Соглашениям: «Право на языковое самоопределение»).

Пункт 10 Киеву вообще лучше не вспоминать: «Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ». Наличия российских войск на Донбассе миссия ОБСЕ как раз не подтверждает, а вот натовскими войсками и наемниками на своей территории Украина хвастает открыто. О поставках иностранных вооружений Киеву сообщается вообще триумфально: США отправили на Украину «Джевелины», Турция — «Байрактары», Британия — комплексы NLAW, страны Балтии — ПЗРК Стингер, Чехия — артиллерийские снаряды и т.д.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет окружающих, что Украина «добросовестно» выполняла свои обязательства по Минским соглашениям.

«Справедливой будет оценка, что Украина пыталась продвинуться по выполнению большинства, если не всех из них», — заявил он 7 февраля на пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

А британский премьер Борис Джонсон впрямую угрожает России.

«Под ружьем стоят 200 тысяч украинцев и украинок, — заявил премьер-министр Великобритании. — Они окажут очень ожесточенное и кровавое сопротивление, и я думаю, что родителям, матерям, в России стоит об этом задуматься».

Господину Джонсону по должности нужно задуматься над судьбой семей тех британских инструкторов и наемников, которые (в случае начала настоящих боевых действий) найдут свои могилы на Украине. Кто-то в Британии забыл «атаку лёгкой кавалерии» под Балаклавой.

Украина ни при чем: Погребинский раскрыл настоящую цель Макрона © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби предсказал, что кадры наступления украинской армии могут быть «очень натуралистические», в видеоролике будут фигурировать «трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов или боевой техники». То есть даже очевидные свидетельства украинского наступления, провокации или террористического акта в расчёт приниматься не станут, зато попытка отпора сразу приведёт к антироссийским санкциям (Байден, Джонсон и Шольц обещали).

«Есть Россия, она является источником оккупации, источником конфликта, и нужно разговаривать с ней. Нас в этом поддерживают международные союзники и партнёры. Уже ни у кого нет вопросов ни в отношении к Крыму, ни в отношении Донецкой и Луганской областей», — утверждает министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, и имеет на то все основания — Запад действительно целиком и полностью полностью на стороне самого враждебного России режима.

С кем мы собрались договариваться? О чем?

«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия — противник и что возможно возвращение Крыма военным путем, — на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном подчеркнул Владимир Путин. — Представьте, что Украина — член НАТО. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил: нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть и другая часть вопроса: вы хотите воевать с Россией?».

Да — они хотят воевать. Но руками Украины.

И не надо считать, будто они не понимают, с кем имеют дело в Киеве. Как откровенно заявил на так называемых «Бандеровских чтениях» известный неонацист и лидер ультраправой группировки С14 Евгений Карась: «Нам сейчас дали столько оружия не потому, что мы хорошие, а потому, что мы единственные, кто готов выполнять задачи Запада, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать». После чего не без гордости похвастался, что майданщики затеяли войну, которой не было в Европе последних шестьдесят лет.

Жека Карась — мелкая рыбешка, но для солидности охотно озвучивает услышанное в командирских кабинетах.

«Масштабная операция прикрытия». Зачем НАТО нужен военный конфликт на Украине © Facebook, Міністерство оборони України / Facebook, Міністерство оборони України / Перейти в фотобанк Резников подтверждает, что оружия на Украину за последнее время Западом поставлено очень много: «Поверьте, очень мощно себя сегодня чувствуют ВСУ, и количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней». А США особо разрешили странам Балтии поставлять на Украину, как выразился Резников, «интересные вещи», «о чем мы давно мечтали, что давно просили, а нам когда-то сказали, что это невозможно».

Разнообразные «интересные вещи» опробуют под Харьковом, где в ближайшее время пройдут учения ВСУ — с использованием вооружения, поставленного натовцами, в частности, Bayraktar, Javelin и NLAW. Кроме того, Киев предложил США установить в Харьковской области противоракетный комплекс THAAD. Вот для российских скептиков если не сами обещанные «ракеты под Харьковом», так американские противоракеты. Главная угроза от комплекса в его радарах, способных засекать пуски баллистических ракет за тысячу километров, и этот фактор способен повлиять на стратегический баланс между РФ и США.

Таким образом «патриоты Украины» специально превращают не слишком лояльный регион в мишень.

На юге, возле другого русскоязычного города — Мариуполя — спешно развернуты 12 установок РСЗО «Смерч». Как сообщает проект Wargonzo, установки «нацелены работать по колоннам помощи, которые могут зайти из России в случае масштабного нападения украинской армии на ДНР. Корректировку реактивной артиллерии ВСУ будут производить при помощи "Байрактаров" (подобный сценарий турки отработали в недавнем Карабахе)».

«Воюет Россия или нет — не важно. Главное, есть медийная картинка того, что воюет, — население Запада любой шаг США воспримет как агрессию России, — резюмирует известный политический ТГ-канал «Русский демиург». — Проблема в том, что если весь накопленный потенциал не выстрелит, он начнёт распадаться, а новой стратегии у США нет… Поэтому они сами организуют на Украине казус-белли и сами на него ответят».

Как бы подтверждая эту мысль, в интервью CNN генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит: «Риск нового вторжения России на Украину повышается».

Нацисты, бандеровцы, крестовый поход Запада против России… Хватит делать вид, будто «это другое» — русский народ это всё уже видел. И не только на Крым они посягают. Посол США в Японии Рам Эмануэль впрямую заявил: «В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — США поддерживают Японию в вопросе северных территорий».

Белый дом и его союзники — враги территориальной целостности России, иного языка — кроме силы — не понимают, увещевание профессиональных людоедов невозможно в принципе. «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то оно должно выстрелить». Мирная передышка подходит к концу.