В крошечном балканском государстве Черногория, которое ускоренно прошло путь от «сербской Белоруссии» до «сербской Украины», опять сменилась власть. Новая будет ещё более антисербской и русофобской

Обычно Черногория интересует жителей постсоветского пространства в сезон летних отпусков — тогда в эту 600-тысячную страну с почти 300-километровым морским побережьем граждане России, Белоруссии и Казахстана могут въехать без виз, а граждане Украины и вовсе могут нежиться на адриатических пляжах 90 дней. Россияне, которые следят за международной повесткой, также обращают внимание на то, что Черногория всегда присоединяется к санкциям ЕС в отношении РФ — хотя торгово-экономические отношения между двумя странами весьма незначительны. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Но в 2022 году Черногория появилась в заголовках российских СМИ уже в феврале. Во-первых, в начале этого месяца МИД РФ запретил въезд в Россию государственному секретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. Мера стала ответом на предоставление политического убежища гражданину РФ Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений — убийств, незаконного оборота оружия, а также похищение человека.

Во-вторых, 4 февраля был отправлен в отставку премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, а 7 февраля — спикер парламента страны Алекса Бечич. Оба они представляли оппозицию к президенту страны (с 2018-го) Мило Джукановичу, который в разных ипостасях правит Черногорией с февраля 1991 года. Таким образом, возглавляемая Джукановичем Демократическая партия социалистов (ДПС) получила шанс если не формально вернуться в состав правительства, то резко усилить своё — и так серьёзное — влияние на черногорскую власть.

Стоит отметить, что Россия ныне является фактором внутренней политики Черногории вопреки своей воле. Давно прошли времена, когда Российская империя добивалась независимости княжества Черногория на Берлинском конгрессе (1878-й год) или поддерживала выход этой бывшей югославской республики из межгосударственного союза с Сербией (2006-й). И хотя множество участков на адриатическом побережье высокопоставленные российские чиновники получили в рамках неофициальной программы «независимость в обмен на недвижимость», как лоббисты отделения Черногории от Сербии, ныне эта недвижимость упала в цене, а многие россияне и вовсе не могут въехать в Черногорию.

Дело в том, что в 2016 году Мило Джуканович, партия которого победила на парламентских выборах благодаря фальсификациям, при поддержке Запада организовал в стране ещё одну фальсификацию — «попытку государственного переворота». В ней обвинили местных политиков, представляющих интересы сербского меньшинства, а также ряд граждан России. Позже обвинение рассыпалось в суде, да и единственный (!) свидетель обвинения отказался от большинства показаний и признал, что получал деньги от властей Черногории. Однако с тех пор российским силовикам, даже отставным, и дипломатам, аккредитованным в других странах, начальство в Черногорию ездить запрещает — во избежание провокаций.

К тому времени Черногория из «сербской Белоруссии», которая вместе с Сербией была частью новой Союзной республики Югославия и подвергалась бомбардировкам НАТО, давно стала «сербской Украиной». В 2017-м без проведения референдума Черногория вступила в НАТО, и в стране нагнетались сербофобские и русофобские настроения. А сербы оказались в роли угнетённого национального меньшинства, поскольку большинство населения поспешило записаться в черногорцы — как на Украине, где после государственного переворота в 2014-м большинство русскоязычных граждан стали «украинцами».

При этом сербский язык в стране практически полностью переведён с кириллицы на латиницу, в Конституции Черногории государственный язык был переименован с сербского в «черногорский». А поскольку он ничем от сербского не отличается, то в него пытаются добавить две новые буквы — хотя региональных слов с этими буквами меньше десятка. В стране также была создана никем в мире не признанная «Черногорская православная церковь», которой режим Джукановича попытался передать имущество канонической Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Собственно, как раз дискриминация СПЦ вызвала в Черногории массовые протесты в форме крестных ходов, в которых в 2019-2020 годах приняла участие практически половина жителей страны. На парламентских выборах в августе 2020-го впервые с 1990 года победили партии, оппозиционные всесильному Мило Джукановичу, — условно просербский блок «За будущее Черногории», созданный на основе «Демократического фронта», центристские «Демократы» и прозападные либералы из блока УРА (ближайший аналог — украинская партия ГОЛОС). Они все вместе получили 41 мандат в 81-местном парламенте Черногории. Вот только созданное в декабре 2020-го бывшими оппозиционерами «правительство профессионалов» продолжило русофобскую и сербофобскую политику, и с самого начала фактически управлялось из западных посольств в Подгорице.

Премьер-министр Здравко Кривокапич, который до выборов политикой не занимался, преподавая на машиностроительном факультете университета Подгорицы, стал «свадебным генералом». Из блока «За будущее Черногории», который он возглавлял, в правительство не попал вообще ни один человек, а близкими по взглядам к этой политической силе были только министр юстиции Владимир Лепосавич и образования — Весна Братич.

Это был единственный компромисс с целью получить голоса соратников Кривокапича за состав правительства, которое сформировал лидер блока УРА, этнический албанец Дритан Абазович, причём под диктовку США, Великобритании и ЕС. Абазович стал единственным вице-премьером и куратором силового блока, а премьера зачастую даже не информировали о действиях его заместителя. Но самое главное — на всех уровнях власти и прокуратуры, а также в государственных предприятиях остались люди Мило Джукановича.

Первый кризис в новом правительстве Черногории произошёл уже в июне 2021 года. Министр юстиции Лепосавич отказался признать «геноцидом» события в Сребренице (Босния и Герцеговина, БиГ) в июле 1995 года, за что был отправлен в отставку, а парламент Черногории принял сербофобскую резолюцию, посвящённую Сребренице. За оба эти решения голосовали как часть сторонников правительства, так и представители албанских и мусульманских партий, а также все депутаты от ДПС. Парадокс ситуации состоял в том, что Мило Джуканович, который в 1991-1998 годах был премьер-министром Черногории, во время гражданской войны в БиГ поддерживал боснийских сербов.

А в сентябре 2021-го, когда сторонники Джукановича организовали массовые беспорядки с целью не допустить интронизации нового Митрополита Черногорско-Приморского СПЦ Иоанникия при участии Патриарха Сербского Порфирия, полиция по приказу Дритана Абазовича бездействовала. Иерархов удалось доставить в монастырь города Цетине, где состоялась церемония, только на армейском вертолёте.

После этого депутаты от «Демократического фронта» — единственной политической силы, защищающей интересы местных сербов, — начали блокировать инициативы правительства, особенно исходящие от вице-премьера Абазовича. Последний, в свою очередь, в середине декабря 2021-го подписал меморандум о создании «правительства меньшинства» между УРА и партиями национальных меньшинств, к которому присоединились и несколько депутатов из блока «За будущее Черногории».

С начала 2022 года Дритан Абазович начал публично игнорировать указания премьера и вести себя как глава правительства, что полностью поддерживали западные посольства. Когда Здравко Кривокапич поставил перед парламентом Черногории вопрос об отставке вице-премьера, тот, в свою очередь, внёс предложение об отставке главы правительства. Именно за это решение 4 февраля проголосовало новое парламентское большинство в 43 депутата, куда вошли представители УРА, ДПС, партий мусульман-бошняков и албанцев, а также часть бывших соратников Кривокапича. Кроме того, парламент отказался объявить досрочные выборы, чего требовал «Демократический фронт».

Как написал в Facebook один из местных сербских активистов Лука Радоньич, голосование 4 февраля показало, что Черногория — парадоксальное политическое сообщество. «Партия, которая больше всех выступала за выборы в прошлом году, была против назначения досрочных выборов — ДПС. Смена правительства была инициирована партией, которая больше всего хвалила это правительство, и по чьей модели оно было сформировано — УРА. Правительство больше всех защищала партия, у которой в правительстве нет ни одного министра — «Демократы». Депутаты от партии, по списку которой был избран уходящий премьер-министр, не присутствовали при голосовании за вотум недоверия — «Демократический фронт». Партия, в названии которой есть национальный признак, больше всех говорила, что Черногории необходимо гражданское правительство без партий с национальными признаками — «Партия бошняков». На прениях не присутствовал человек, за (не)доверие которому собирались голосовать — Кривокапич. Человека, инициировавшего голосование, не было в зале — Абазович».

При этом суть голосования наиболее чётко выразил один из лидеров «Демократического фронта» Милан Кнежевич: Запад руками Дритана Абазовича не позволяет политическим представителям сербского народа в Черногории войти в состав правительства, причём независимо от результатов выборов. Это подтвердило и голосование 7 февраля за отставку спикера парламента Алексы Бечича, которому в вину ставили «просербскую ориентацию». Справедливости ради стоит отметить, что это не соответствует действительности — «Демократы» вместе с УРА и ДПС голосовали за упомянутую резолюцию о Сребренице. Однако Бечич, в отличие от Абазовича, действительно выступал за поиск компромисса с «Демократическим фронтом» и против демонизации этой политической силы, имеющей сейчас 19 депутатов в парламенте.

За отставку спикера парламента проголосовало 43 депутата — столько же, сколько и за отставку премьера. Но представители УРА пытаются укрепить новое большинство, и уже начали переговоры с одной из групп «Демократического фронта», убеждая её депутатов поддержать формирование нового правительства Черногории во главе с Дританом Абазовичем. Местные политические аналитики не исключают, что это может произойти уже 10 февраля, ведь президент страны и лидер ДПС Мило Джуканович лицемерно заявил, что поддерживает создание «правительства меньшинства».

Ожидается, что в кабинет Дритана Абазовича войдут выдвиженцы УРА, «Партии бошняков», двух партий албанского меньшинства, части партий из блока «За будущее Черногории», а также представители «экспертного сообщества». Последних фактически номинируют западные посольства по согласованию с Джукановичем — ведь без голосов его партии утвердить новое правительство будет невозможно. При этом люди президента сохранят и укрепят свои позиции на тех уровнях власти, которые не требуют формального согласия парламента.

Относительно же политики нового правительства Черногории ни у кого сомнений нет: она будет ещё более сербофобской и русофобской, чем доныне. Поэтому солдаты опереточной черногорской армии вполне могут появиться в составе миссий НАТО на границах с Украиной — как раньше в Афганистане. А о том, что подобным недружественным по отношению к России шагом черногорские власти опять поставят под вопрос возобновление авиасообщения между двумя странами, — то есть сократят число российских туристов и доходы собственных граждан, — в Подгорице, похоже, не думают.