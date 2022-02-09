На Украине продолжается суд над бывшим судьей Николаем Чаусом, обвиняемым в коррупции, и похищенном на территории Молдавии в прошлом году. На этой неделе он внес залог в 718 тыс. гривен, был освобожден от домашнего ареста, после чего рассказал депутату от партии «Евросолидарность» Владимиру Арьеву о деталях своего похищения

«Они положили меня на пол пассажирского сиденья, и второй человек сел на меня, на голову, и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут 20, может, 30», — говорит экс-судья. По его словам, похитители сделали ему укол, чтобы обездвижить его, связали руки и ноги, после чего продолжили путь дальше, не прекращая избиений. Мешок на голову и уколы: похищенный судья Чаус сделал шокирующее признание © vru.gov.ua

«Ехали мы где-то часа два, может, полтора, не могу сказать. Потом по дороге я спросил, куда мы едем — в Румынию или в Приднестровье. Сказали, что в Румынию. Я начал освобождаться, пытался сбежать. Когда я начинал двигаться, били по голове, а когда начал освобождать руки, то дали еще один укол в правую ногу», — заявил Чаус. Он также утверждает, что похищение проводили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью дальнейшего выбивания показаний против "личных врагов Зеленского", подразумевая в первую очередь бывшего президента Петра Порошенко.

Управление разведки МО на тот момент возглавлял друг семьи бывшей секретарши Зеленского, Кирилл Буданов. Чаус рассказал, что ему принесли распечатанные вопросы, где нужно было только поставить плюс или минус напротив заготовленных ответов, что означало бы «да» или «нет», и расписаться. Похитители, в том числе требовали от него признаться, что он якобы засудил Геннадия Корбана (экс-губернатор Днепропетровской области) по личному требованию Порошенко.

Дело судьи Чауса расследуют с 2016 года. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало его еще 9 августа 2016 года. Сообщалось, что он пообещал вынесение "нужного" решения в деле о торговле наркотиками, за что получил взятку, а полученные деньги закопал на своем огороде в стеклянных литровых банках. Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако затем Чаус внезапно пропал. Его объявили в международный розыск.

Украинские СМИ сообщали, что к его бегству были причастны люди из окружения Петра Порошенко, и в частности бывший депутат Александр Грановский. Если бы Чаус дал показания, как ему удалось скрыться, это могло бы ударить по Порошенко и его окружению. В феврале 2017 года судью задержали в Молдавии, однако уже в апреле, когда срок ареста истек, отпустили на свободу. Чаус просил молдавские власти предоставить ему убежище, но, несмотря на отказ, остался жить в Молдове.

В начале апреля 2021 года в СМИ появилась информация о похищении экс-судьи в Кишиневе. Из анонимного Telegram-канала стали распространяться видео, на которых Чаус «передавал приветы» Порошенко, рассказывал о деятельности Генпрокуратуры Украины, которая якобы по заданию Порошенко занималась шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов. Похищение вызвало осложнение отношений с руководством Молдавии.

30 июля 2021 года бывший судья объявился неглиже в селе в Винницкой области неподалеку от Могилева-Подольского, где расположен пункт пропуска на границе с Молдавией. Впоследствии стало известно, что СБУ доставила его в Киев, однако НАБУ попыталось "отбить" Чауса, устроив погоню за автомобилями спецслужбы по улицам столицы, сбив случайного мотоциклиста.

Новое интервью Чауса заранее анонсировал соратник Порошенко экс-генпрокурор Юрий Луценко. Он заявил, что на этой неделе Чаус расскажет, как его похищала украинская разведка, морила голодом, колола препаратами, чтоб он дал показания против Порошенко. Такое выбивание показаний тянет на полноценное уголовное дело против исполнителей и организаторов.

Интервью вышло сразу же после выхода Чауса под залог из-под домашнего ареста. И откровения Чауса действительно стали очередным информационным ударом по Владимиру Зеленскому. Коррупционный детектив с погоней. Для кого на Украине опасен судья Чаус © vru.gov.ua

У Зеленского экс-судью пытались использовать в качестве тарана против Петра Порошенко. Поэтому он после похищения и передавал приветы экс-президенту. Теперь же, похоже, он возвращается к своему бывшему патрону, став козырем в его руках против Зеленского. Словно в карточной игре, он переходит из рук в руки, давая показания против того или иного президента.

«В свое время власти похищали в Молдове судью Чауса как «оружие» против Порошенко. Теперь Чаус сидит и дает интервью Арьеву против Зеленского. И вот так у них все», — комментирует интервью Чауса украинский журналист Вячеслав Чечилло.

Блогер Анатолий Шарий считает, что залог за Чауса заплатил Петр Порошенко, за что экс-судья его и благодарит с помощью новых откровений. «Порошенко оплатил залог судьи Чауса, на то, чтобы по максимуму использовать показания судьи про похищение его сотрудниками украинской разведки, будут потрачены немалые ресурсы. Также из-под удара уходит сам Порошенко — Чаус не даст показания относительно своего ухода с территории Украины. Итог — Порошенко по-максимуму использовал то, что изначально было его большой проблемой. А Зеленский обтек в очередной раз и вполне возможно Чаус станет причиной колоссальных проблем вплоть до импичмента», — пишет Шарий.

Злосчастный судья стал мячом, который сейчас на поле Порошенко. Вполне возможно, что команда Зеленского сможет его снова перехватить и экс-судья снова изменить показания и запоет по-другому. Не исключено, что судья снова внезапно исчезнет, а затем окажется основа с мешком на голове в Молдавии или где-нибудь подальше. Его дело не только показывает, насколько коррумпирована украинская судебная система, но также насколько и борьба с коррупцией является лишь инструментом для сведения политических счетов с применением похищений и пыток.