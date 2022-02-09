В Белоруссии полным ходом идет подготовка к референдуму по вопросу изменений в Конституцию. Утверждаются избирательные комиссии и списки наблюдателей, идет агитация. Но уже на этом этапе становится понятно, как он пройдет и какой будет международная реакция

Комиссии без оппозиции

Состав участковых избирательных комиссий, куда входят люди, которые принимают документы у избирателей и считают бюллетени, был утвержден 7 февраля.

В общей сложности туда попали 58 354 человека. В основном это представители провластных общественных объединений и партий (55,5% представителей комиссий от общего числа), самовыдвиженцы (33,4%) и представители трудовых коллективов (11,1%). Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Своих представителей выдвигали 11 партий, но на финише осталось только 6 политических сил, членам которых дали «добро». Все — поддерживающие политику Александра Лукашенко: Коммунистическая партия Белоруссии, Белорусская аграрная партия, Белорусская социально-спортивная партия, Социал-демократическая партия народного согласия, Либерально-демократическая партия и Республиканская партия труда и справедливости.

От гражданского общества в комиссии попали участники также только провластных организаций — Федерация профсоюзов Белоруссии, Белорусский союз женщин, «Белая Русь» и Белорусский республиканский союз молодежи.

Любопытно, что пофамильный список членов комиссий на этот раз не обнародовали. Ранее власти республики заявляли, что члены комиссий столкнулись с травлей после выборов-2020, поэтому такая конспирация может быть связана именно с этим.

Среди самовыдвиженцев и представителей трудовых коллективов выдвигаются как правило бюджетники от организаций, где образованы участки для голосования. Если участок в школе — в комиссии будут учителя во главе с директором, в больницах организацией избирательного процесса занимаются врачи и местная администрация.

Таким образом, ни одного представителя оппозиционных политических сил нет.

Комиссии будут состоять из чиновников на местах, бюджетников и членов пропрезидентских объединений. «"Западные" вводят войска в Днепровию». К какому сценарию готовятся военные России и Белоруссии © Министерство обороны РФ

Без западных наблюдателей



Сейчас в республике также начали получать аккредитацию международные наблюдатели за всенародным голосованием. Пока было одобрено участие 31 иностранного наблюдателя. Все из стран СНГ, правда, нигде не уточняется, от каких именно.

Ранее заместитель председателя Исполкома СНГ, руководитель штаба миссии наблюдателей Леонид Анфимов указывал, что от содружества в Белоруссию могут направиться 100-120 человек для контроля за процессом голосования.

В свою очередь руководитель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко не исключил, что на референдуме будут также наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда помимо стран СНГ входят также Китай, Индия, Пакистан и Иран.

Западных наблюдателей на референдуме не будет. В ЕС и США не признают легитимность нынешней белорусской власти, стало быть, не признают и проводящийся ей референдум. Но и белорусское руководство не спешит их приглашать. Ранее, во время предыдущих избирательных кампаний в Белоруссии, представители этих стран и организаций указывали не непрозрачность и недемократичность процессов.

Кроме зарубежных наблюдателей, территориальными комиссиями по референдуму аккредитованы следить за процессом и 875 граждан от политических партий, других общественных объединений и трудовых коллективов. Среди них, как ни странно, все-таки нашлось представительство оппозиции — одному человеку. Русский язык и борьба с парламентом. Как и зачем Лукашенко проводил референдумы в Белоруссии

Интересы власти и тактика оппозиции

Параллельно организационным вопросам, власть и разгромленная оппозиция уже ведут агитационную работу по референдуму. Руководство республики активно продвигает поправки в Основной закон и призывает граждан голосовать за изменения. От президента до идеологов на местах уверяют, что новая редакция Конституции «укрепит белорусскую государственность и суверенитет» и «будет лучше соответствовать времени».

Лукашенко настроен переформатировать систему своего управления. В новой редакции предлагается наделить Всебелорусское народное собрание (ВНС) статусом высшего представительного органа. Глава государства, вероятнее всего, останется на своем посту, а также возглавит и Собрание, наделенное широкими полномочиями.

Новый орган станет выполнять роль коллективной опоры президента. Станет мобилизованной и оформленной в единую структуру вертикалью власти из нескольких тысяч человек. Таким образом повысится её управляемость, а также будет создан образ опоры президента на орган с «широким народным представительством».

Заодно и создаст дополнительные варианты для будущего транзита власти, позволит его сделать более постепенным и контролируемым.

Оппозиция выступает против этих планов власти и не верит в честность подсчета голосов самого референдума. Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская призвала своих сторонников, живущих в Белоруссии, сорвать референдум: ставить крестики напротив всех вариантов ответа, делая бюллетень недействительным. А команда Виктора Бабарико обнародовала свою стратегию действий на конституционном референдуме — все-таки проголосовать, но против предлагаемых изменений. А заодно «улыбаться друг другу, общаться между собой и своими глазами увидеть, как много в стране противников власти». Учиться на чужих ошибках. Как кризис в Казахстане изменит Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Последствия референдума

Процесс подготовки референдума уже на данном этапе позволяет понять, что голосование будет проведено примерно так же, как и предыдущие электоральные кампании. Непринятие оппозиционеров ни в участковые комиссии, ни в наблюдатели (притом, что немалая часть населения республики симпатизирует оппозиции) говорит о том, что оппоненты власти оказываются отрезаны от процесса.

Многозначительно и полное отсутствие западных наблюдателей, которые ранее всегда фиксировали любые мельчайшие нарушения при организации кампаний и подсчете голосов.

Уже сегодня можно сказать, что результаты референдума не будут признаны на Западе и оппозицией, а также вызовут вопросы у части белорусского общества. А это точно не приведет население к консенсусу и не понизит уровень конфронтации в республике. Политический кризис будет продолжаться.

Мнения экспертов

«Конституционная реформа и референдум не способны смягчить политический кризис в республике. Белорусское общество крайне разделено и, думаю, если бы у белорусов было на руках стрелковое оружие, то гражданская война была бы неизбежна. Даже оппозиция расколота на оставшихся в стране и покинувших Белоруссию. Оставшиеся здесь соблюдают какие-то негласные правила, границы дозволенного, беглые же переходят все границы. Поэтому эту категорию граждан не устроит ничего что может предложить власть. А их не так уж и мало и к ним по-прежнему продолжают прислушиваться участники протестов, оставшиеся в Белоруссии», — сказал в интервью Украина.ру член Оргкомитета по созданию пророссийской партии в Белоруссии «Союз» Владимир Груздев.

Политик считает, что власть даже не собирается договариваться и с оппозицией, оставшейся внутри страны и с теми гражданами, которые принимали участие в протестах. Владимир Груздев: Если бы у белорусов было оружие, гражданская война была бы неизбежной © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«Власть часть своих граждан не воспринимает, либо игнорирует, так как не умеет с ними работать и поэтому агитирует тех, с кем ей проще найти общий язык. С белорусами зарубежья вообще никто не работает. Больше миллиона белорусов трудятся в Российской Федерации, я не видел ни одной встречи белорусского посольства с диаспорой, либо хоть какой-то агитации для белорусов, находящихся за пределами республики», — добавил Груздев.

В свою очередь белорусский политолог и советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов указал, что «задача конституционной реформы — не разрешение кризиса или достижение какого-то общественного компромисса, а сохранение власти в руках правящей группы, сложившейся вокруг Александра Лукашенко».