Шесть часов продолжалась личная встреча президентов России и Франции. Визит в Москву Эммануэля Макрона призван был нащупать возможные пути урегулирования конфликта с Украиной. После беседы в Владимиром Путиным президент отправился в Киев. Итоги встречи анализировали эксперты

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что роль европейского посредника Макрону очень выгодна, и французу удалось заинтересовать Кремль: «Результатом встречи президентов Франции и России стало то, что Москва согласилась на посредническую роль Эммануэля Макрона, как в отношении украинского конфликта, так и в отношении диалога в отношении Запада и России. Эту роль ранее безуспешно пытался получить президент Турции Реджеп Эрдоган.

Очевидно, что Э. Макрон нашёл чем заинтересовать Москву. Французике предложения по мирному урегулированию, которые уже можно назвать планом Э.Макрона, кажутся российской стороне более перспективными.

•Теперь все будет зависеть от того насколько этот план будет принят в Киеве, насколько Франция сможет убедить Украину двигаться по этому пути.

Что в этом плане достоверно пока не известно, но можно допустить, что он предполагает определенный развод войск и отказ России от концентрации своих сил на границе с Украиной, новые гарантии безопасности, новую детализацию Минских соглашений, гарантии демилитаризации и невступления Украины в НАТО. "Финляндизация" Украины — это "одна из рассматриваемых моделей".

• Действующий президент Франции получил нужный ему результат в рамках своей избирательной кампании. Исходя из информационной картинки Э. Макрон не только держался как ровня с В. Путиным, что даётся далеко не всем западным лидерам, но ему удалось добиться определенной деэскалации и втягивание России в длительную дипломатию. Поскольку В. Путин заявил, что диалог с Вашингтоном и в Брюсселем в отношении гарантий безопасности не закончен, и Россия готовит последующий письменный ответ. Соответственно, речь пока не идёт о каких-то военно-технических реакциях.

• Э. Макрон — "миротворец" и "лидер Европы"- это то, что нужно Э. Макрону для внутренней избирательной кампании. Президентские выборы во Франции состоятся уже в апреле 2022г.

В то же время надо понимать, что Франция и французские президенты известны своими громкими заявлениями многие из которых так и остались заявлениями.

• Складывается впечатление что Россия не против попытаться использовать именно французскую модель для мирного дипломатического урегулирования и даже немного подыграть Макрону в его избирательной кампании. Ведь начиная с декабря 2021г. с В. Путиным никто из лидеров западных стран непосредственных переговоров так и не провёл».





Российский политолог Сергей Марков кратко сформулировал основные тезисы встречи:

«Путин и Макрон дают пресс конференцию по итогам тяжелых переговоров почти 6 часов. Время час ночи.

Путин подтвердил свою жесткую позицию.

1. Никакого расширения НАТО на Восток.

2. НАТО агрессивный блок.

3. Ни слова ни про правительство Украины ни про президента Украины, даже и ни про Зеленского. "Киев," такой мягкий термин. Лавров называет это "киевский режим ". То есть нет легитимного правительства там, с точки зрения Путина.

4. Киев нарушает Минские соглашения.

5. Киев массово нарушает права человека. (Это конечно, супер мягкий термин Путина).

6. У Макрона есть хорошие идеи. О них пока рано говорить. Вот подождем его визита в Киев, может что то и получится.

7. Франция хочет воевать с Россией? А это будет, если Украина будет членом НАТО. Вы, Франция, хотите воевать с Россией?

8. Уважительно к Макрону.

9. Очень жесткий и уверенный тон.

10. Мем. "Нравится — не нравится. Терпи, моя красавица". Про выполнение Киевом Минских соглашений.

11. Россия готова дать политическое убежище Петру Порошенко. По гуманитарным соображениям. Ну это теперь в Киеве будут обсуждать.

12. Мы 30 лет уговариваем. И полностью игнорируют наши опасения.

13. Источник власти на Украине не воля народа, а государственный вооруженный переворот.

14. США и НАТО вообще не ответили на главные вопросы России. Они их просто обошли.

Макрон.

1. Много европейского политкорректного бла-бла-бла. О ценностях. О единстве Европы.

2. Уважительно к Путину и к России.

3. Макрона беспокоит возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии. Путин успокоил его, что этого не будет.

4. По НАТО повторил американский тезис о принципе открытых дверей.

5. Пытается всячески похвалить Зеленского.

6. Нужно всем дать гарантии безопасности.

7. На границе с Украиной стоит 125 тысяч российских войск. Зеленский нервничает из-за этого.

8. Урегулирование ситуации в Украине должны быть на основе Минских соглашений. Об этом Макрон будет говорить завтра с Зеленским. Нормандский формат очень хороший формат, много раз».



Политолог Андрей Ермолаев верен, что лидеры стран однозначно не сошлись во мнениях:

«Круассан с водкой. Путин раздражен. Макрон растерян. Просто один хорошо понимает значение и контекст выражения "вроде как", а второй — нет. Поэтому первый прагматичен до цинизма, второй — наивен и расплывчат.

Оттого и 5 часов обменивались дефинициями о том, что безопасность — это когда "без опасности". Но вот с чем тогда? И тут какие-то другие слова нужны еще — с уверенностью, с доверием, со взаимодействием. Пока же со всем этим — большие вопросы.

А гарантии? Ну какие в этом мире гарантии, когда вокруг одно "вроде как".



Политолог Елена Дьяченко обозначила временные рамки нападения на Украину: «Короткий итог встречи президентов Франции и России: Эмманюэль Макрон попросил Владимира Путина не вторгаться до 10 апреля, потому что у него выборы.

Ранее Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не вторгаться до 20 февраля, потому что у него Новый год, потом Олимпиада.

Летом 2023 выборы у Реджепа Эрдогана, в 2024 выборы у Бориса Джонсона, Джозефа Байдена, Владимира Зеленского и Владимира Путина»



Политический эксперт Юрий Романенко по итогам визита в Москву не ждет от Макрона содержательного визита в Киев: «Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Мне она напомнила произведения Бурдьё, где надо ради одной мысли продираться сквозь 100 страниц. А то и 200. Короче говоря, Макрон к нам привезёт европейскую пустоту и предложения Путина. Макрон назвал войну на Донбассе «украинским конфликтом». Этим все сказано. Завтра в Киеве мы услышим сказку в том же духе, что Чемберлен и Даладье заливали чехам в сентябре 1938 года. И суть этой сказки, и последствия давно уже понятны. Но нашим доверчивым хоббитам ещё повесят на развёрнутые чуткие розовые ушки немало лапши о мире и процветании. Выбрав эту лапшу хоббиты традиционно получат войну и нищету».



Политолог Янина Соколовская считает поездку Маркона к Путину провальной: «Вот с таким офигевшим от российских откровений лицом Макрон сегодня прибудет в Украину. Думаю, все столы длиною в метр и больше уже изъяты из украинского президентского офиса, чтобы не повторить московский прецедент со столом системы "кричи — не кричи".

Но как изъять историю про красавицу в гробу? По идее, Макрон как представитель западной челночной дипломатии, к которой ранее подключились Джонсон, Бербок и Шольц, должен был передать Киеву миротворческия послания Москвы. И что ж он теперь скажет? Что Украину считают "мертвой красавицей" и что именно с ней хотят сделать? Что НАТО должно прекратить расширение и вернуться к границам 25-летней давности? Что в России Макрона (и с ним всех западных дипломатических "челноков") унизили и опозорили?

Впрочем, для нас-то не секрет, что Россия видит Украину в гробу. Но Макрону, так подыгрывавшего Москве, так истово требовавшего реализации Минска и мира не на украинских условиях — как ему, бедоле, теперь быть? Как сменить это обтекающее выражение лица на тонкую улыбку старшего западного брата, у которого жизнь удалась?

А никак. Так и уйдет от власти, сидя за трёхметровым столом, будучи не в состоянии докричаться до тех, кого считал партнерами и не поддержав тех, кто в действительности мог соратником стать».

