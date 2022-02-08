8 февраля в Пекине случилось невероятное: 2-кратный олимпийский чемпион 2014 года сноубордист Вик Уайлд, за 8 лет переживший спортивный провал и депрессию, в которого никто не верил, обошёл фаворитов и завоевал бронзовую медаль. А у команды Украины сюрпризы со знаком минус - лидеры биатлонной сборной не могут выйти на свою коронную дистанцию

Олимпийские игры для молодых спортсменов — это шанс заявить о себе на весь мир, а для именитых — возможность ещё раз доказать свой класс, а, как известно, защитить титул гораздо сложнее, чем завоевать его. Исторические победы России и злость украинцев: чем удивляют Олимпийские игры в Пекине © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Некоторые атлеты прилетели в Пекин уже в статусе олимпийских чемпионов, но здесь всё начинается с нуля, и путь к наградам складывается для них по-разному. В XXIV зимних Играх принимают участие в том числе звёзды Олимпиады-2014, проходившей в Сочи, в частности сноубордист из России Вик Уайлд и украинские биатлонистки.

Когда бронза дороже золота

8 февраля на горнолыжном курорте Снежный парк Геньтин начались соревнования в параллельном гигантском слаломе. На этот вид программы Россия привезла сильную команду сноубордистов, однако всё сложилось не так, как хотелось: Наталья Соболева и Милена Быкова не прошли квалификацию, а Полина Смоленцова и серебряный призёр мира в этой дисциплине 2021 года София Надыршина завершили борьбу на стадии 1/8 финала.

«Да, это моя ошибка, тут особо нечего добавить. Вначале я действительно лидировала, но потом пошла одна, другая ошибка. Конечно, я расстроена. Всегда хочется добиваться побед. Я прилетела только вечером вчера в Пекин, не было времени на адаптацию. Тяжело было смотреть, как все катаются, готовятся к Играм, а ты сидишь в четырёх стенах. Но как сложилось, так и сложилось. Знаю, что подвела всех. На меня так рассчитывали, а я не смогла оправдать надежды», — сказала Надыршина.

А у мужчин сложилась ситуация «один за всех». Дмитрий Карлагачев был вынужден пропустить соревнования из-за коронавируса, Андрей Соболев, как и его сестра, не прошёл квалификацию.

Дальше произошёл страшный сон болельщиков — в 1/8 финала сошлись двое оставшихся россиян, да ещё и каких именитых, то есть автоматически 1 из них выбывал из дальнейшей борьбы: 3-кратный чемпион мира 22-летний Дмитрий Логинов и 2-кратный олимпийский чемпион Сочи 35-летний Вик Уайлд. В итоге Логинов, считавшийся фаворитом турнира, не смог финишировать, и в 1/4 финала прошёл его кумир, которого многие уже списали со счетов, его вообще не должно было быть в Пекине. По результатам сезона в олимпийскую сборную автоматически проходили победитель и призёр чемпионата России Логинов и Соболев, на остальные 2 квоты претендовали по квалификационным очкам Игорь Слуев и Дмитрий Карлагачев. Однако тренерский совет, по словам президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова, решили дать шанс Уайлду на его последней Олимпиаде. И как в итоге выяснилось, не прогадали. Захарова предположила, что фейк Bloomberg связан с Олимпиадой © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

После сочинского триумфа 2014 года в его спортивной карьере произошёл провал: он поднимался на подиум дважды в 2016-м, в 2020-м завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Рогле, а на последнем чемпионате мира показал лишь 22-й результат. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Уайлд дошёл только до 1/8 финала.

«На протяжении 18 месяцев перед Пхенчханом я задавался вопросом, допустят ли меня вообще до этих Игр, и если да, то на каких условиях. Такое количество неизвестных породило во мне апатию к Играм-2018. Я не мог представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к Играм. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя», — писал сноубордист в Instagram.

Уайлд окончательно утратил мотивацию, чтобы вновь покорять спортивный Олимп, да и в Пекин он ехать не хотел.

«Мне не нужны Игры так, как они мне были нужны раньше. Если мы поедем в Китай, то снова получим негатив, снова не самая лучшая окружающая среда для российских спортсменов. Мы по-прежнему будем не сборной России, а… Как мы будем называться? Опять Олимпийские атлеты из России? Если смотреть на вещи реалистично, то я уже закончил со своей карьерой. Это было круто. В Сочи было супер круто. У меня нет ожиданий, что в Китае будет что-то, похожее на Сочи. Всё будет примерно как в Корее, а может быть, и хуже», — сказал спортсмен в ноябре 2021 года.

И вот 8 февраля 2022 года, Пекин, 1/4 финала Олимпиады. Уайлд против лидера квалификации южнокорейца Ли Сан Хо. После финиша не было понятно, кто победил. Когда россиянину сказали, что он опередил соперника на на 0,01 секунды, он не поверил.

«0.01? Точка ноль один? Ноль точка ноль один? ****** [кошмар], я не знал! Вау, я не знал!» — воскликнул восторженно Уайлд.

В полуфинале ему предстояло сразиться со словенцем Тимом Мастнаком, который в итоге был быстрее на 0,48 секунды. Таким образом, Уайлд вышел в малый финал, где его ждал опытнейший 41-летний Роланд Фишналлер. Интрига заключалась в том, сможет ли россиянин обыграть итальянца так же, как в 1/4 финала в Сочи. По ходу заезда они шли почти вровень, но на последних метрах Уайлд вырвал победу и стал бронзовым призёром XXIV Олимпийских игр. После финиша он не мог сдержать эмоций и расплакался, как ребёнок.

«Буду честен, я представлял себя с золотой медалью в Пекине. Но допустил ошибку в одном заезде. Эта бронза. Если бы проиграл, то остался бы ни с чем. Борьба за эту медаль — что-то невероятное, такого никогда не испытывал. Когда финишировал, то подумал: «Боже! Я же поставил себя в ужасную ситуацию и мог лишиться медали». Но я доволен собой сегодня», — сказал Уайлд.

После стольких лет безрезультативных стартов, когда в тебя уже почти никто не верит, обойти всех фаворитов и вернуться на олимпийский подиум — дорогого стоит.

«Во время Олимпиады в Пхёнчхаче всё складывалось плохо. Вероятно, я просто не смог правильно справиться с ситуаций после двух золотых наград в Сочи. Даже не понимал, как справиться со всем этим. Всё это меня и прибило в 2018 году, оказался на дне. Казалось, что это была какая-то злая шутка. Но я многое извлёк из той ситуации. Пришлось стать другим человеком, чтобы вновь бороться за медаль», — признался Уайлд.

«Честно, не ожидал, что Уайлд завоюет бронзу. Я очень рад за него, поздравляю Вика с бронзой! Эта медаль очень была нужна ему. Если бы он уехал с этой Олимпиады без медали, у него была бы пожизненная депрессия. А так он может смело и спокойно завершать карьеру, как он и хотел. У него было сложное время, не то, что один сезон провальный, а целый олимпийский цикл — не было результатов. Думаю, что бронза пекинской Олимпиады — очень хорошая точка, когда надо уходить. Но решение, остаться, или нет, будет за ним», — сказал серебряный призёр Олимпиады-2014 по сноуборду Николай Олюнин.

По этому поводу Уайлд сделал противоречивые заявления. Сначала он сказал, причём по-русски: «Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть». Однако позже решил взять несколько дней на раздумья. Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров считает, что Уайлд ещё может остаться в спорте. Олимпиада в Токио: Украина поражает медальным рывком и дружбой с Россией, для РФ ввели особые правила © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

«Я всё ещё живу в Москве и не планирую никуда уезжать. Мне здесь нравится. Ни разу не жалел о своём решении выступать за Россию! Я уже 10 лет выступаю за эту страну, и я очень счастлив. Уверен, что у меня и дальше всё будет хорошо. Меня волнует только один момент в России. Все заостряют внимание на том, что я американец. Эй, ребят? Я Вик Уайлд! И я всё ещё тут, а теперь ещё и свободен! Мне не нравится, когда люди ведут себя со мной так, словно я не отношусь к их стране, не являюсь её частью», — сказал Уайлд журналистам.

А ведь всего этого могло и не быть, если бы ни 1 судьбоносная встреча. В 2011 году Уайлд ушёл из сборной США и после женитьбы на российской сноубордистке Алёне Заварзиной получил гражданство РФ, а вместе с паспортом получил возможность выступать за Россию. Весь мир помнит кадры из Сочи, когда они с разницей в несколько минут завоевали олимпийские медали (Алёна завоевала бронзу в в параллельном гигантском слаломе). В прошлом году они развелись после 10 лет брака, но сохранили хорошие отношения. После бронзового финиша Заварзина опубликовала в сторис на своей странице в Instagram кадр из телетрансляции, когда её бывший супруг сидел на снегу около баннера с логотипом Олимпиады, вытирав слёзы, и написала: «Big day for @vicwild (Великий день для Вика Уайлда — ред.)».

Мечта украинской золотой троицы разбивается на глазах

Сборная Украины ехала в Китай без претензий на высокие результаты, даже 1 медаль уже будет расцениваться как успех, заявлял министр молодёжи и спорта страны Вадим Гутцайт.

Особые надежды возлагали на биатлонисток, тем более из 4 олимпийских чемпионов, вошедших в состав команды, — 3 представляют эту дисциплину. Елена Белосюк (Пидгрушная), Юлия Джима и Валентина Семеренко вместе с не участвующей в нынешних Играх Витой Семеренко победили в эстафете 4×6 км на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Однако свои коррективы внесла пандемия — за 2 дня до церемонии открытия Игр в Пекине лидер команды Пидгрушная получила положительный ПЦР-тест и была вынуждена уйти на изоляцию и, таким образом, не смогла выйти на первые гонки.

«Боялись этого с первого дня. Тест Елены — это катастрофа. За команду ещё ничего, а Елена жертвовала круглый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом уходила, ну и вот. Ждём, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера ушло на сервисмена, затем — на физиотерапевта. У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине», — сказал 2 февраля тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

В смешанной эстафете (в которой бронзу завоевала российская четвёрка) Пидгрушную заменила Валентина Семеренко, но на своём 1-м этапе опытная спортсменка выступила крайне неудачно — из-за 3 штрафных кругов команда Украины финишировала последней, 20-й, Джима смогла сократить отставание и передала эстафету Артёму Приме 14-й, а тот пришёл 12-м, на заключительном этапе Дмитрий Пидручный допустил промах, а это штрафной круг, и финишировал он в итоге на 13 месте.

7 февраля женщины вступили в борьбу за медали в индивидуальной гонке на 15 км с 4 огневыми рубежами. Джима с 2 промахами замкнула десятку, а Ирина Петренко заняла 11-е место, не совершив ни одной осечке на стрельбе. Украинкам удалось опередить таких биатлонных мастеров, как шведки. А вот для Семеренко всё сложилось не так успешно — она не смогла завершить гонку и сошла с трассы.

«Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки плохи, они её наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому: закружилась голова, и она не смогла продолжить гонку. После обследования в клинике решили отправить её ближайшим самолётом домой — она уже не может помочь команде, вместо неё будет заявлена (Анастасия) Меркушина», — сказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

После соревнований Велепец сообщил, что причиной плохого самочувствия стала аллергия Семеренко на холодный воздух.

Беда не приходит одна — положительный тест получила и Дарья Блашко. И теперь вопрос стоит даже не о том, смогут ли украинские биатлонистки повторить успех Сочи в эстафете, а вообще выступит ли команда Украины, поскольку к находящимся в строю Джиме, Петренко и Меркушиной должна присоединиться либо Пидгрушная, либо Блашко, отбывающие карантин.

Как сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, из-за коронавируса сборная Украины обескровлена.

Возможно, всё ещё сложится для украинских биатлонисток в Пекине, ведь впереди ещё несколько стартов. Женщины разыграют медали в спринте на 7,5 км 11 февраля, в гонке преследования на 10 км — 13 февраля, в эстафете 4×6 км — 16 февраля и в масс-старте на 12,5 км- 19 февраля.

Тем временем 4 соревновательный день прошёл для России под знаком бронзы: помимо Уайлда в сноуборде, медали за 3-е место завоевали лыжник Александр Терентьев в спринте свободным стилем и саночница Татьяна Иванова. Таким образом, команда ОКР в медальном зачёте занимает 7-е место с 10 наградами (2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых). Сборная Украины пока не имеет в своём активе ни одной медали.