Корпорация Μeta рассматривает возможность отключения Европы от Facebook и Instagram в Европе. Причина - закон Евросоюза о «приземлении» цифровых гигантов, сообщила компания в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Корпорация использует трансатлантические структуры передачи данных: Privacy Shield и SCC. Первая из них признана ЕС в июле 2020 года недействительной из-за нарушений защиты данных.

Однако в самой корпорации утверждают: обмен данными между странами и регионами «имеет решающее значение для предоставления услуг и целевой рекламы». Индия и Турция заставили IT-гигантов слушаться себя. Получится ли у России? © CC0, Pixabay

«Отсутствие безопасной, надежной и законной международной передачи данных нанесет ущерб экономике и помешает росту бизнеса, основанного на данных, в ЕС, в то время как мы пытаемся восстановиться после COVID-19»,- заявил вице-президент Meta по глобальным вопросам и коммуникациям Ник Клегг.

Он призвал регулятор применять пропорциональный и прагматичный подход. Но европейцы стоят на своём.

Приземлить всех

Год с лишним тому назад, в декабре 2020 года, Еврокомиссия представила проект масштабной реформы регулирования рынка цифровых услуг. Власти Евросоюза хотели серьёзно ужесточить наказания по двум главным направлениям: монополизму в цифровой индустрии и нелегальному контенту и товарах на интернет-платформах.

Среди предусмотренных наказаний были большие штрафы и принудительное разделение операций. В рамках реформы были разработаны два законопроекта: «О цифровых услугах» и «О цифровых рынках».

Первый законопроект касается борьбы с нелегальными товарами в интернете, а также с информацией, разжигающей ненависть, нарушающей права человека, призывающей к преступлениям и т. п. Этот документ предусматривает штрафы до 6% годового оборота.

Кроме того, в законе о цифровых услугах упоминается и принцип страны происхождения. Он означает, что ответственность за регулирование цифровых гигантов в Европе останется за той страной, где находятся их европейские штаб-квартиры. В случае Meta, Apple и Google — это Ирландия. В случае Amazon — Люксембург.

В то же время, Франция и другие страны ЕС уже заявили о желании расширить понятие данного принципа. Причина — опасение, что правоприменение, находящееся в ведении только двух стран, может замедлить процесс принятия решений. Как нам обустроить Рунет? Сможет ли Россия отказаться от иностранных сервисов © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Одновременно с этим соседи Ирландии по Евросоюзу критикуют страну за недостаточно быстрое рассмотрение дел в отношении ΙΤ-гигантов.

«Закон о цифровых рынках» касается компаний, которые Еврокомиссия определила как «привратников» (gatekeepers) цифрового рынка, а именно обладающих значительным экономическим весом, ведущим деятельность в нескольких странах ЕС, а также обладающих значительным рыночным влиянием в качестве посредников услуг. Этот документ предусматривает штрафы до 10% от годового оборота или «периодические» штрафы на сумму до 5% от среднего ежедневного оборота компании-нарушителя.

Второй закон особо неприятен для цифровых гигантов вроде Meta. Он обязывает компании предоставлять право своим бизнес-клиентам для продвижения своих товаров и слуг за пределами платформ компаний, запрещает мешать своим потребителям налаживать связи с бизнесом, работающим за пределами крупнейших платформ, мешать пользователям удалять любые предустановленные приложения и программы, и, главное, запрещает делать преференции товаром и услугам, которые предоставляет сама платформа.

В 2021 году страны — члены ЕС изучали эти законопроекты. А вот в 2022 году законы планируют принять. И это будет чревато для цифровых гигантов сменой правил игры на европейском рынке. Их и «приземлят», и ужесточат наказание за нарушения законодательства ЕС.

Однако всё это — ещё не причина оставить европейские рынки. Тем более, дела у Meta оставляют желать лучшего.

Прибыль падает, обеспокоенность растёт

В среду, 2 февраля, Μeta обнародовала отчёт за 2021 год. Несмотря на то, что выручка компании увеличилась на 37% до $118 млрд, а чистая прибыль — на 35% до $39,4 млрд, этот документ многих насторожил. Хотя за год чистая прибыль компании выросла, но вот в конкретном четвёртом квартале этот показатель был не лучшим — чистая прибыль в этом квартале упала на 8%, составив $10,3 млрд. Штрафы на миллиарды. За что Google и Facebook будут платить в России © CC0, Pixabay

Но, пожалуй, самым печальным известием для акционеров стало падение ежедневного количества активных пользователей Facebook. Впервые в истории компании здесь произошло падение — с 1,93 млрд до 1,929 млрд.

Также в отчёте содержался и прогноз по поводу 2022 года. Так, ожидается, что выручка в первом квартале составит от $27 млрд до $29 млрд. При этом аналитики ожидали роста до $30,15 млрд.

В целом этот квартальный рост (как указана в отчёте от 3% до 11%) может стать самым медленным в истории компании.

Неудивительно, что после публикации документа акции Meta рухнули в цене более, чем на 20% в ходе расширенных торгов на бирже в Нью-Йорке.

В корпорации пытались оправдываться. Так, неудовлетворительные результаты и прогнозы объяснили инфляцией, сбоями в цепочках поставок, что в свою очередь влияет на рекламные бюджеты новых компаний. Помимо этого в $10 млрд Meta оценила издержки в 2022 году. Эти издержки связаны с новыми правилами конфиденциальности Apple. Правила ввели в 2021 году и они ограничили сбор информации о пользователях. А это в свою очередь повлияло на таргетированную рекламу.

«Инвесторы, которые смотрят в сторону Meta, начинают понимать, что покупка ее акций — это больше не инвестиция в ее рекламную платформу. Инвестиции в Meta теперь больше похожи на подтверждение вашей веры в то, что метавселенная заменит собой большую часть нынешнего опыта потребителей в интернете»,- отметил в комментарии Reuters генеральный директор рекламного агентства Online Optimism Флинн Цайгер.

Другие эксперты отметили, что детищу Цукерберга приходится нелегко в борьбе с акулами цифрового рынка. Декларация зависимости киберпространства. Почему нужно пересмотреть подходы к интернету © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

«Впереди много больших трудностей, так как Meta сталкивается с новой жесткой конкуренцией за рекламные доходы с такими компаниями, как TikTok, а также борется со сложностями с таргетингом и метриками в рекламе из-за введенных Apple в iOS изменений»,- заявила в комментарии Εuronews аналитик компании Insider Intelligence Дебра Ахо Уильямсон.

Она отметила, что Meta нарастит тестирование рекламы и коммерции рамках метавселенной в 2022 году. Но вряд ли эти усилия привлекут большой доход.

В таких условиях прекращать работать в Европе, сколь бы жёсткими ни были новые требования европейского законодательства — это стрелять себе в ногу.

Впрочем, нельзя исключать и того факта, что направленный отчёт в Комиссию по ценным бумагам и биржам США — это в том числе и завуалированная просьба о защите, сигнал о том, что на европейских партнёров американской администрации неплохо бы и надавить.

Будь президентом США сейчас Дональд Трамп, этот сигнал был бы принят. Трамп ради лоббирования интересов американских компаний не раздумывая шёл на конфликт с европейцами — чего стоит история с пошлинами на сталь. Но именно Meta в бытность Facebook приложила все усилия для того, чтобы Трамп не стал второй раз президентом. И теперь компания пожинает горькие плоды этого решения.

Более того, именно роль соцсетей в президентских выборах в США и вызвала желание укоротить «Большую цифру» уже у новой американской администрации. Поэтому бороться с евробюрократами менеджеры компании Цукерберга будут скорее всего одни.