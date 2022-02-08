В четверг, 10 февраля, начинаются совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Союзная решимость 2022». Они продлятся десять дней и завершатся в воскресенье, 20 февраля. Украина.ру узнавала, в чем значение маневров

На первом этапе учений побывал министр обороны России. На полигоне «Брестский», где был отработан один из эпизодов общевойскового боя. Вместе с десантниками Ивановской дивизии ВДВ условного противника блокировали бойцы сил специальных операций Белоруссии. А огневую поддержку им оказывали артиллеристы Восточного военного округа.

Первый этап

Украинская армия на учениях освоит зарубежное оружие © REUTERS, Ukrainian Defence Ministry/Handout

Легенда и реальность

Второй этап предусматривает проведение собственно учений «Союзная решимость-2022». Во время маневров военные отработают эпизоды пресечения и отражения внешней агрессии, а также совместное противодействие терроризму. Любопытна легенда учений, которая уже успела позабавить многих наблюдателей. Войска «империалистических хищников» Нярис, Помории, Клопии и подконтрольной им террористической организации Днепровия нападают на Республику Полесье, чтобы свергнуть ее политическое руководство и разрушить Союзное Государство Республики Полесье и Северной Федерации. Смех смехом, но по данным начальника Генерального штаба РБ генерал-майора Виктора Гулевича, созданная в рамках операций США и НАТО «Атлантическая решимость» и «Усиленное передовое присутствие» группировка вблизи белорусской границы составляет более 10 тыс. человек и более 300 танков. Возможно размещение в Польше и Прибалтике американских ракет средней и меньшей дальности. Помимо этого, раздаются призывы к размещению войск США и НАТО в Польше и Прибалтике на постоянной основе и к перемещению в Польшу из Германии тактического ядерного оружия. По данным министерства обороны Беларуси, под предлогом борьбы с миграционным кризисом Польша стянула к белорусской границе 23 тыс. силовиков, в т.ч. 15 тыс. военнослужащих вооруженных сил из состава 11-й бронекавалерийской, 12-й, 16-й и 18-й механизированных дивизий, войск территориальной обороны, а также отряды спецназа «Гром» и «Формоза». Литва сосредоточила у белорусской границы 4 тыс. силовиков, в т.ч. 1200 военнослужащих из состава механизированной бригады «Железный волк» и войск территориальной обороны. А Латвия — 900 человек, в т.ч. 150 военнослужащих из механизированной бригады Сухопутных войск и войск территориальной обороны. Есть повод задуматься.

Немного истории

Начнут на западе, закончат на востоке. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Второй этап

Название учений — отсылка к американской операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve), проводимой с апреля 2014 года и нацеленной на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе. Прозрачно намекается на то, что «Атлантической решимости» Россия и Белоруссия противопоставляют свою — «Союзную». Вернемся к легенде. По сценарию учений есть «Северные» с одной стороны, включающие Союзное государство (Республику Полесье и Северную Федерацию), с другой коалиция «Западных», в которую входят Нярис, Помория, Клопия и подконтрольные им террористические организации Днепровии. «Западные», согласно сценарию, стремятся дестабилизировать ситуацию в Республике Полесье, сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации Союзного государства для дальнейшего ослабления Северной Федерации. Когда же инициировать внутренний конфликт не удается, «Западные», используя подконтрольные террористические организации и оппозицию, провоцируют вооруженный конфликт с соседней с Союзным государством Республикой Днепровия. Под предлогом миротворческой операции «Западные» вводят свои войска в Днепровию, устанавливают контроль над рядом ее западных областей и требуют от Республики Полесье прекратить посягательства на демократические права, освободить политических заключенных и передать власть «истинным лидерам» страны. После отказа принять эти требования, «Западные» в короткие сроки формируют военную группировку (в том числе на западных территориях Днепровии) и развязывают агрессию против Союзного государства. Названия Нярис и Помория использовались в сценарии учений «Запад-2021». Нярис — это, судя по всему, Литва, поскольку Нярис — это литовское название реки Вилия, которая берет начало на севере Белоруссии, протекает через Вильнюс и в итоге впадает в реку Неман, а Помория — это, вероятно, Польша (созвучно с польским Поморьем). На представленной к учению карте, Нярис находится к северо-западу от Белоруссии (где на самом деле расположена Литва), а Помория к Западу (где на самом деле находится Польша). Под Днепровией, судя по ее названию и расположению на карте учений, явно подразумевается Украина. А Клопия нарисована на карте южнее и юго-западнее Белоруссии на территории Западной Украины, которая до 1939 года входила в состав Польши, а также части Польши. Так вот, второй этап учений «Союзная решимость» — это именно проведение контрнаступления с целью разгрома противника.

Тревожное будущее

Дальнейшее развитие ситуации с обороной Союзного государства будет зависеть от военно-политической обстановки. На основании соглашения вступившего в силу 14 ноября 2017 года, в период непосредственной угрозы агрессии запасы вооружения, военной техники и других материальных средств, предназначенные для российской части региональной группировки войск, могут перемещаться на военные базы вооруженных сил РБ. Такую схему уже многие десятилетия отрабатывают в Европе американцы. Президент Лукашенко заявлял, что закупит у России зенитно-ракетные системы дальнего действия С-400 и несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Также белорусским президентом было заявлено, что Москве предложат разместить ядерное оружие в РБ, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Россия в декабре прошлого года передала американской стороне проекты договора о гарантиях безопасности РФ и НАТО. Она, в частности, предложила Вашингтону и Брюсселю дать юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу стран, которые ранее входили в СССР, и от создания военных баз на территории стран, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО. Однако в полученных в конце января 2022 года письменных ответах США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, судя по имеющейся информации, так и не были учтены принципиальные озабоченности России. Как будет развиваться ситуация, покажет время. Но президент России Владимир Путин в конце декабря прошлого года заявлял, что в случае отказа по гарантиям безопасности последует военно-технический ответ.