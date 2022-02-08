Заболеваемость COVID-19 на Украине и в России растёт, однако страны ослабляют ряд ограничений. Связано это с природой новой разновидности коронавирусной инфекции

Во вторник, 8 февраля, главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер заявил: нападающий его команды — Денис Мальгин — не сыграет против соотечественников своего отца на Олимпиаде в Пекине.

«К сожалению, Денис Мальгин и Дарио Симьон до сих пор на изоляции из-за проблем с коронавирусом. Надеемся, они присоединятся к нам как можно быстрее. Но даже если Мальгин и Симьон выйдут (с карантина) сегодня, шансов сыграть против россиян у них нет. Ребята неделю не тренировались», — сказал Фишер журналистам. Почти 40 тысяч жертв «дельты» в ноябре на Украине. Но «омикрон» выглядит не столь опасным © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

С 2020 года все страны мира живут в новой — коронавирусной — реальности. И даже такие спортивные мероприятия, как Олимпиада, проводятся с учётом новых реалий. При этом Китай пытается сделать всё, чтобы избежать распространения инфекции на этом спортивном празднике.

Как заявил председатель экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета Брайан Макклоски, Пекин является самым безопасным местом на планете, учитывая антикоронавирусные меры на зимней Олимпиаде-2022.

Но даже титанические усилия китайцев не в силах остановить распространение болезни на одном мероприятии. Что уж говорить о масштабах государств, тем более таких, как Украина и Россия.

Новые лекарства и снятие ограничений

По состоянию на 7 февраля за одни сутки в РФ выявили 171 905 заболевших COVID-19. Из них 10 843 человека госпитализировали, что чуть меньше, чем накануне.

Пятью днями ранее — 2 февраля — во время вручения государственных наград президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с заболеваемостью в РФ остаётся непростой.

«Ситуация остаётся непростой. Но жизнь продолжается», — отметил Путин. Коронавирус косит фракцию Зеленского в Раде © Facebook, Слуга Народу

В то же время, в России смягчили ряд ограничений для заболевших коронавирусом, а также для тех, кто контактировал с заболевшими. Так, 7 февраля столичный оперштаб прояснил новые требования дла заболевших COVID-19 и для тех, кто с ними контактировал. Так, если у зараженного отсутствуют симптомы, но тест положительный, срок самоизоляции сокращается до недели. Больничный лист закроется автоматически, без визита в поликлинику.

В то же время, новые правила распространяются на тех, чей диагноз установлен 6 февраля или позже. А вот те, кто заболел раньше, будут сидеть дома 14 дней. Кроме того, согласно новым правилам, тем, кто контактировал с больными, больше не требуется соблюдать режим изоляции.

Есть и нововведения для детских садов и школ: группы и классы не будут закрывать на карантин из-за контактов с заразившимся. Теперь для этого нужно, чтобы заболело свыше 20% детей.

«В основу всех профилактических мероприятий берется самочувствие пациента. Учитывая то обстоятельство, что инкубационный период крайне короткий, пациент уже практически через сутки — максимум через трое после контакта с заболевшим имеет набор стереотипных симптомов, которые мало отличаются от респираторных инфекций, поэтому во главу угла ставится именно этот подход- самочувствие пациента», — пояснил нововведения заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Тем временем продолжаются работы над созданием новых лекарств от COVID-19. Так, 4 февраля СМИ сообщили о внесении в государственный реестр лекарственных средств препарата «Эсперавир», который прошёл клинические испытания в 16 медучреждениях РФ. Испытания начались в декабре 2021 года. Сейчас их результаты проходят международный аудит. Срывая маски. Страны мира пересматривают подход к коронавирусу © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Как сообщалось, после пятидневного курса лечения «Эсперавиром» у более 80% принимавших его врачи выявили полную гибель вируса. Как заявил производитель, более 40% заболевших полностью выздоровели. Речь шла и о пациентах с риском тяжёлого развития болезни.

Тем временем борются с вирусом и на Украине.

Худшее впереди

За минувшие сутки на Украине COVID-19 заразились 34 353 человека. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской и Харьковской областях. Госпитализировали 2168 человек.

При этом количество заражённых будет только расти, уверены украинские врачи. Как заявил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич, на этой неделе по Украине будет более 50 тыс. инфицированных за сутки.

«Нас ожидает сверхтяжелая неделя, по моим расчетам пиковыми для этой волны будут 9-12 февраля когда количество инфицированных превысит 1500 человек в сутки (в Херсонской области), по Украине будет более 50 000 инфицированных», — написал он в Facebook.

Основной причиной этого он назвал доминирование штамма «омикрон», который вытеснил другие штаммы. Как отметил Ромаскевич, по данным секвенирования доля «омикрона» составляет практически 100% среди всех образцов.

«И хотя ситуация с количеством госпитализаций не является критической в отличие от 2-й и 3-й волн, прохождение этой волны чрезвычайно осложнилось из-за большого количества заболевших среди медицинских работников. Это определенным образом ограничивает возможности оказания медицинской помощи прежде всего амбулаторным пациентам», — отметил Ромаскевич. Коронавирус поражает мозг сильнее болезни Альцгеймера - ученые © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Улучшение ситуации наметится, по его словам, ко Дню Влюблённых — 14 февраля.

В то же время на Украине, как и в России, смягчили ряд требований по COVID-19. 7 февраля украинский Минздрав опубликовал новые требования к заразившимся коронавирусной инфекцией. Так, теперь на Украине самоизоляцию можно завершать через 5 дней с момента появления симптомов или получения положительного теста. Главным условием для этого является отсутствие симптомов болезни.

Кроме того, сократили и продолжительность и амбулаторно-поликлинического, и стационарного лечения

Также изменили и требования к повторному проведению тестирования. Теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген.

Изменения коснулись и случаев, когда регион относят к «красному уровню». Теперь в этом случае будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжёлых последствий заболевания. При этом привитые и ревакцинированные будут считаться контактами низкого риска.

В общем, и Украина идёт в фарватере мировых изменений. Но расслабляться всё же не стоит. Ситуация с коронавирусом как в этой стране, так и во всём мире — весьма непростая.