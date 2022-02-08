Украинские и британские СМИ распространяют образы граждан Украины, бегающих с деревянными муляжами автоматов на пустырях и в лесах. За потешными кадрами людей, играющих в «зарницу», может быть и другой расчет. Украина.ру разбиралась в проблеме

Украинские СМИ вслед за британской The Times растиражировали сюжет о киевлянке Марьяне Жагло, которая готовится с карабином в руках встречать «российских оккупантов». Она потратила на оружие и амуницию около двух тысяч долларов, сообщало издание из Соединенного Королевства. Разговаривала обычная на вид женщина языком агитационного плаката: «Мы готовы, нам больше некуда идти. Так что мы останемся здесь вместе, несмотря ни на что. Это наш дом. Мы будем бороться за это».

Потом выяснилось, что Жагло уже не первый день тренируется отражать «агрессию». По крайней мере, показательно — для журналистов. Весной она была героиней материала «Партизаны для Путина. Кто и зачем вступает в батальоны теробороны Киева». Статья, вероятно, должны была показать сплочение общества перед лицом угрозы, но не была лишена некоторой иронии. «Как говорит комбриг, наша задача — не погибнуть в первом бою. А далее враг будет иметь дело с профессиональными военными», — рассказал про настроения в части один из собеседников.

В статье не раскрывается, в какой тактической ситуации гражданские должны будут столкнуться с неприятелем не в восточных регионах, а в столице, да так, что украинских или других военных рядом не будет.

Reuters перенес «российское вторжение»: Киев захватят за несколько дней © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк приводило и мнение командующего так называемой Операцией объединенных сил (ООС) Украины (так в Киеве именуются боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса — Прим.ред.) Александра Павлюка, который уверял, что украинцы настроены весьма воинственно. «У нас около полумиллиона человек (около 400 тысяч имеют формальный статус участника боевых действий — Прим.ред.), которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Поэтому они готовы раздирать русских голыми руками», — горячился Павлюк.

Россияне отступят после первых же потерь, говорил украинский генерал. «Сотни тысяч людей в добровольных отрядах. Им раздается оружие, они готовы сражаться», — провозгласил он.

Но в феврале 2022-го кроме проверенной патриотки «в бой» пошли и школьники. В сети появились сканы первой страницы британской же The Mirror с заголовком «Десятилетние дети готовы умереть, сражаясь с русскими войсками, если Путин нападет». Потом, очевидно, сочтя, что это перебор поставили другой: «Дети, слишком юные, чтобы сражаться, собираются в лесах, чтобы защищать страну от вторжения».

Напрашивающиеся аналогии высказал один из читателей с ником «Забанен за правду»: «У Гитлера тоже были группы молодежи, учившихся убивать людей».

Российский журналист Андрей Медведев провел и другую — более глубокую историческую параллель про боевые традиции британских СМИ: «Суть всех репортажей (не фигура речи, буквально всех) в том, что вот здесь на линии соприкосновения последние герои Европы сдерживают толпы варваров с востока. Все эти репортажи и по структуре, и лексически и по подаче почти один в один напоминают статьи британской прессы во время войны в Черкесии, в 30-е — 50-е годы 19 века».

«Аккуратно, но сильно». Ходаковский о том, что сделает Россия, если Украина нападет на Донбасс © предоставлено Александром Ходаковским

Украина.ру спросила у военного историка Евгений Норина есть ли, помимо создания пропагандистской картинки, какой-то практический смысл в формировании добровольческих отрядов выходного дня с деревянными автоматами на учениях.

«Если все же искать хоть какую-то логику, то она может быть такая — предположим, что кто-то занял какую-то часть Украины. В этом случае, задача — изображать сопротивление. Самое полезное, чего ждут от такого «подразделения» — что его бойцов профессиональные военные перебьют после первого же щелчка. Нужна кровь и возможность кричать: «Враг убивает гражданских!»

«С другой стороны, парамилитарии уже стали средством подавления гражданских выступлений во внутренней украинской политике, они выступают в качестве тонтон-макутов,- продолжает собеседник издания. — Управиться с людьми пророссийских взглядов им вполне по силам — как это было в Одессе [2 мая 2014 года]. Там не было ни армии, ни полиции, с людьми зверски расправились активисты. Так что от этой «зарницы» (детская военно-прикладная игра — Прим.ред.) не ждут чисто военного эффекта».

Погребинский сказал, из-за чего украинцы могут выйти на улицы © скриншот видео Первый канал Евгений Копатько объяснил в видеоинтервью Украине.ру, что «игрища с деревянными автоматами» имеют и другую цель — так продолжают навязывать повестку.

«Что будет если начнется война, если русские танки, как говорят, украинцы, вторгнутся на Украину? Кто будет защищать? И в этой парадигме стали мыслить все (…) То, что дичью бы являлось лет десять однозначно, чтобы русские и украинцы воевали друг с другом. Проблема в том, что вопросы «не будут ли», а вопрос — в том, кто когда, какие потери», — отметил он, добавив, что «в этом психозе люди живут».

Можно еще рассмотреть «зарницы» с деревянными «автоматами» с точки зрения антропологии, как своеобразный обряд: люди производят стереотипные действия коллективно, чтобы вызвать определенные чувства. Но что ощущают те, кто бегают с символическим оружием, делая вид, что готовы отразить агрессию, может установить только соответствующее исследование. Может, это вид магии, призванной отпугнуть войну. Возможно, истерия, перерастающая в массовый психоз.

Вот, например, депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Киев покидают люди из-за реальных опасений.

«Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить», — описал он настроение жителей столицы.

Насколько наблюдения парламентария отражают реальность — ответить может статистика через какое-то время. Отметить можно лишь то, что война, которой пугали, но которой нет, стала на Украине реальным психическим феноменом.