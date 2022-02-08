США, Великобритания и ряд других стран под предлогом укрепления обороноспособности Украины в связи с развязанной Западом истерии о «вторжении РФ» открыто накачивают Киев наступательным вооружением, которое он вполне может использовать для подготовки наступательной операции против Донбасса. Что подтвердил 7 февраля глава МИД Украины Кулеба

Так, согласно заявлению главы украинского МИДа за прошедшие три месяца было получено более тысячи тонн оружия и боеприпасов общей стоимостью в 1,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о масштабной поддержке страны «партнерами».

Кулеба сообщил, что его ведомство фактически работает в усиленном «антикризисном режиме» и продолжает консолидировать международную коалицию против «российской агрессии», благодаря чему Украина имеет не только политическую и экономическую, но и военную поддержку, усиливающую ее позиции за столом переговоров. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

Он отметил, что названный объем военной помощи не является пределом, и в будущем Киев продолжит получать от других стран оружие и снаряжение. Этот факт, как полагает министр, является главным в вопросе сдерживания России и недопущения подрыва европейской безопасности.

«Сейчас ключевая тема мировой политики — это не допустить очередную волну войны России против Украины. Это не является преувеличением», — полагает дипломат.

Какие страны и что поставляют Украине

За последний месяц в Украине непрерывно приземляются военно-транспортные самолеты стран НАТО: более всего усердствуют США и Великобритания, направившие не менее 8 партий грузов каждый. Только США в общей сложности планируют отправить в Украину военную помощь примерно на 200 млн долларов 45 авиарейсами. Это, в частности, боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и др. Предметом наибольшей гордости официальных лиц страны являются противотанковые комплексы Javelin, реактивные гранатометы SMAW-D и снаряды для них. Судя по словам руководителя Госдепа США Блинкена озвученные объемы — далеко не предел, так как Вашингтон продолжают работу над увеличением поставок. Например, в планах передать Украине вертолеты Ми-17В-5 и Ми-8МТВ, которые были эвакуированы из Афганистана. Украина применила в Донбассе западное оружие - полпред ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Великобритания, в свою очередь, поставила Украине 2200 переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), несколько сотен ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition со снарядами.

Канада направила нелетальное военное оборудование, включая бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, медицинские сумки и технические средства наблюдения.

Польша начнет поставки оружия на Украину на следующей неделе. Страна отправит своему восточном соседу новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун» (в оригинале Piorun), которые являются глубокой модернизацией ПЗРК «Гром», разработанных на основе советских ПЗРК «Игла» и «Игла-1», а также боеприпасы для них.

Чехия пообещала предоставить Киеву боеприпасы калибром 152 мм для артиллерии, Литва и Латвия — переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, Эстония — партию завалявшихся у них «Джавелинов». Нидерланды тоже готовы отправить оборонное оружие. Какое конкретно — пока неизвестно.

В то же время Германия исключила возможность поставки летального оружия Украине, поскольку в стране действует запрет на экспорт оружия в кризисные регионы. Вместо этого Берлин отправит 5 тысяч касок.

Также прибывают различные зарубежные специалисты, которые проводят обучение рядовых и офицеров ВСУ. Такая практика существует со времени начала конфликта на Донбассе. 6 февраля 2022 г. в Киев прилетели более 100 спецназовцев из элитных подразделений Британии «для оказания помощи и консультирования украинских военных в борьбе с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям». Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств.

ВСУ все равно не слишком готовы к войне

Националистическая общественность, когда речь заходит о военной помощи Запада, излучает дикий восторг, предвкушая в соцсетях как «доблестные герои» из ВСУ и добробатов разнесут орды российских «боевых бурятов». Впрочем, на деле повода для радостей не так уж много. Ведь западная истерия существенно бьет по экономике, да и вооружение поставляется во многом устаревшее либо находящееся на грани списания.

Так, срок хранения противотанковых ракетных комплексов NLAW, за которые некоторые депутаты Рады славили британскую королеву, заканчивается как раз в нынешнем году. То есть, на Киев просто переложили расходы по утилизации ненужного военного оборудования. Также до конца неясно касательно цифры в 1,5 млрд — прибавят ли эту сумму к совокупности кредитов, взятых Киевом или нет. Украина получила более 90 тонн летальных вооружений от США © Twitter

Кроме того, в самой армии ситуация далека от радужной. По сообщению генерал-полковника Игоря Колесника ВСУ испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов. Практически отсутствует стратегический и оперативный запас горюче-смазочных материалов. Это означает, что в случае чего оперативные бригады не смогут доехать до мест назначения.

Далеко не идеален и морально-психологический климат в армии, особенно среди находящихся на передовой бойцов. Из прошлогодних закрытых докладов следовало, что 80% солдат ВСУ не готовы к выполнению реальных боевых задач. 64% военных регулярно употребляют алкоголь и/или наркотики. 63% не уверены в своих сослуживцах. А 53% из числа находящихся в зоне ООС устали от постоянного нахождения посреди боевых действий и хотят домой. Существуют и немалое недовольство материальной составляющей — уже который месяц солдаты и младшие офицеры возмущаются низкими зарплатами, которые неадекватны имеющимся рискам. Чтобы успокоить недовольных Зеленский вынужден был недавно заявить об увеличении вознаграждения в армии.

Почему истерия может перерасти в полномасштабные боевые действия?

Впрочем, Киев сосредоточил половину своих вооруженных сил на линии разграничения с ДНР-ЛНР — не менее 120 тыс, а все поставляемое оружие и снаряжения оперативно направляется туда же. И делается это явно не для того, чтобы оно пылилось на складах. Постоянные мантры о «вторжении РФ» создают опасную психологическую атмосферу, когда власти или командиры подразделений могут совершить необдуманные поступки.

Что касается президента Зеленского, то непрофессионализм его команды, катастрофа с экономикой, сферой ЖКХ и энергетикой, продолжающаяся русофобия и следование курсом «партии войны» завело его в тупик. А развязанная война против олигархов существенно подорвала его позиции внутри страны и делает перспективы переизбрания на второй срок очень туманными. Теперь перед ним стоит выбор: или вести страну по пути мира и Минских соглашений, но тогда есть опасность внутреннего бунта националистических группировок, или решиться на военную авантюру, которая обернется новыми жертвами, потерями территорий и прочими лишениями для Украины. Возможно, власть продолжит и нынешнее блуждание между миром и войной, но долго так продолжаться не может.

Сочетание описанных выше факторов создает взрывоопасную смесь, к которой остается просто поднести спичку. И неважно, кто это сделает — желающих предостаточно. Это может быть провокация на линии разграничения или в тылу украинских войск, в которой обвинят республики. Возможно, в один прекрасный момент локальные обстрелы ДНР и ЛНР превратятся в массовые, став прологом для наступления. Впрочем, адептам тотальной "войны до победного конца" не стоит забывать, что в результате ее развязывания Украина может вообще исчезнуть с карты мира. Возможно, многих это если не оставливает, то пока сдерживает.