Проблема заключается в том, что партия Зеленского — медийная иллюзия, постмодернистский конструкт, не способный не только управлять государством, но даже пару лет сохранять заявленный на прошлых выборах рекламный имидж.
Разочарованные души
21 июля 2019 года — на досрочных парламентских выборах партия «Слуга народа» получила 43,16% голосов избирателей, а также 130 мест в парламенте по одномандатным округам. Это позволило впервые за всю историю современной Украины сформировать монобольшинство в Верховной Раде.
Очарование народа было беспрецедентным. Постмодернистские технологии создали видимость того, что «слуги» — это те самые люди из сериала Зеленского, где он, хоть и во сне, но расстреливал коррупционеров из автомата. Глядите — вот на одном из округов свадебный фотограф побеждает промышленного олигарха. Мы — молодые технократы XXI века, а не дряхлые националисты с идеями века XIX. Предыдущая власть, доведшая страну до нищеты, войны и потери территорий, сядет в тюрьму. Все граждане получат невиданные ранее свободы — от свободы выражения взглядов и мнений до свободы предпринимательства и всякое такое. Война будет остановлена исключительно переговорами. Почему мы это все сможем? А потому что мы другие, мы не были в крупных чиновниках, ни в крупном бизнесе, мы не замешаны в криминальных скандалах, мы не дельцы и спекулянты, мы новые люди.
Прошло не так много времени, и в январе 2022 года КМИС выдает такие данные касательно предпочтений населения на будущих выборах: «Европейская солидарность» — 16%, «Слуга народа» — 11,6%, «Батькивщина» — 11,3% и «ОПЗЖ» — 9,8%.
Понятно, что опросы часто бывают купленными и процентами манипулируют, чтобы, чуть-чуть меняя места партий в рейтинге, менять и общественное мнение. Однако невозможно из более 40% намухлевать меньше 12%. Так это не работает. Факт, который в 2022 году нельзя не зафиксировать, заключается в том, что политтехнологический проект «Слуга народа» за 2,5 года пришел в негодность. Очарование сменяется разочарованием, поскольку бедность прогрессирует, война не прекращается, свобод становится меньше, чем при Порошенко, а сам Порошенко не только не сидит, а очень хорошо себя чувствует и даже снова метит в президенты, причем с ненулевыми шансами.
Но самым главным разочарованием все же стало не это, а то, что по виду новые люди по содержанию оказались старыми. Герой Зеленского в сериале расстреливал депутатов-коррупционеров, а в реальном мире привел их всех в парламент. За примерами далеко ходить не надо, коррупционные скандалы начались почти сразу.
Думали, вы хорошие, а вы вон какие
Осенью 2019 года появилась информация о том, то избранный в Ровенской области нардеп от «Слуги народа» Роман Иванисов в 90-е был осужден и отсидел за изнасилование несовершеннолетней. Из фракции Иванисова исключили.
В начале ноября 2019 года пранкер Джокер от имени генпрокурора Руслана Рябошапки поговорил с депутатами, в том числе с Тищенко, который сообщил, что «слугам» приплачивают в конвертах за преданность, поскольку в партии «предатель на предателе». Исключенные из фракции за отсутствие дисциплины при голосовании народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции «Слуга народа» получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов. В декабре Поляков вышел из партии и присоединился депутатской группе «За будущее». А в октябре 2021 года его нашли мертвым в Днепровском районе Киева. Он вышел из кафе и умер. Звучали версии о смерти, вызванной естественными причинами, а также об отравлении. Но, несмотря на наличие свидетелей и записи с камер, подозреваемых до сих пор нет. По крайней мере, общественности о них не сообщили. Казалось бы, учитывая историю с деньгами в конвертах, «слуги» должны были бы форсировать процесс, показать народу убийц, провести открытый судебный процесс и тем самым железобетонно отвести от себя подозрения. Но нет, ничего подобного. Смерть Полякова остается еще более загадочной, чем смерть белорусского политэмигранта Шишова, в которой тут же обвинили Лукашенко, но, когда выяснилось, что настоящими убийцами могут быть боевики из «Азова», просто забыли о деле.
В том же 2021 году народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, исключили из фракции «Слуга народа», подозревая, что она обслуживает интересы олигарха Ахметова.
Ну и самый свежий случай — нардеп Сергей Кузьминых. НАБУ, САП и Офис генпрокурора разоблачили его в получении взятки в размере 558 тыс. грн за помощь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Самое банальное и самое грязное, что только мог сделать член партии «новых людей» которые обещали быть «другими».
31 января ему подписали сообщение о подозрении, которое Кузьминых в лучших традициях Порошенко проигнорировал, как проигнорировал и несколько вызовов на допросы к следователю. Дошло до того, что 3 февраля его объявили в розыск, разыскали, а теперь пытаются взять под арест через суд.
Все это обнуляет предвыборный пафос Зе-команды, превращает ее в самую заурядную бизнес-партию. Хотя нет, не в заурядную, а в ухудшенный вариант. Заурядная — это старые опытные волки, т.н. хозяйственники, о которых знают, что они воруют, но одновременно с тем кое-как умеют управлять экономикой. Другой вариант заурядной бизнес-партии — националистическая кунсткамера в стиле «Евросолидарности». Там есть свои «успешные» олигархи, которые «умеют управлять бизнесом, а значит сумеют управлять и страной», только еще и с какой-никакой идеей. У «Слуг народа» нет ничего из вышеперечисленного. Все, что у них было — репутация, если и бестолковых руководителей, то хотя бы не воров. Теперь от репутации остались рожки да ножки.
А как могло быть иначе? Ведь «слуга народа» был неподкупным только в одноименном сериале. Реальной истории у партии не было, она появилась по щелчку пальцев, была собрана имиджмейкерами буквально по запчастям, сконструирована в постмодернистском смысле. Не был еще во власти — давай к нам. Какая разница, кто ты, ты будешь тем, кем мы тебя представим в медиа. А потом вскрываются судимости по нехорошим статьям…
Партия без смысла
Жизнеспособные партии, которые могут бороться в долгую, так, конечно, не создаются. Где кровь и пот? Где политика, т.е. настоящая, а не телевизионная борьба за власть? Где годы боданий с коррупционерами в местных советах? Где митинги и демонстрации? Где уличные бои с политическими оппонентами? Где тюрьмы и ссылки? У наци это все есть. У Партии Шария, если говорить о противоположном фланге, все это тоже есть. Шарий создал свою политическую организацию примерно в то же время, что и Зеленский. Будучи, как и Зеленский, медийной персоной, он раскручивал ее примерно тем же способом. Эта партия тоже организовалась вокруг одного харизматичного лидера. Он обращался примерно к тем же социальным группам. Он выдвигал похожие лозунги о разнообразных свободах. Но Партия Шария проходит весь настоящий путь политической борьбы, от резонансных уличных столкновений да низовой и неприметной депутатской работы в местных советах.
«Слуги народа» не прошли путь, а потому и организация их фиктивна. Это толпа ничем не связанных друг с другом, кроме нахождения в парламенте, людей. Толпа рассыпается, чуть только начинаются сколько-нибудь серьезные проблемы. «Сепаратизм» Разумкова и примкнувших к нему деятелей, тому яркое свидетельство. И ладно бы такой «сепаратизм» проявился через хотя бы десяток лет напряженной борьбы со взлетами и падениями. Но нет, партии без году неделя.
Только кажется, что современная эпоха — это эпоха конкурирования политиков из среды тех, кто занимается развлечениями. Если городком Идиллуайлд в Калифорнии уже много лет «управляет» собака Макс, а до нее еще одна такая же собака, то почему страной не может управлять комик, свадебный фотограф или ресторатор? Потому что в маленьком городке нет политики. Если там исправно работает группа завхозов, приглядывающих за тем, чтобы вода текла по трубам и латались ямы на дорогах, этого достаточно и номинальным мэром может быть хоть собака, хоть лягушка. Стоит дешевле и никому не мешает. Для управления государством этого категорически недостаточно. Для управления государством нужно осознавать фундаментальный интерес правящего класса, нужно крепко ассоциировать себя с этим классом, нужно точно знать, куда идти и зачем. Нужно, в конце концов, иметь политическую философию, и не на уровне рекламных слоганов, а содержательно, по существу.
Постмодернизм есть кажимость. Рекламной кажимостью является и партия «Слуга народа». Но кажимостью не наполнишь ни госбюджет, ни желудок. И когда иллюзия сфабрикованного имиджа развеивается бесконечными коррупционными скандалами, народ начинает вспоминать и о госбюджете, и о желудке. А «слугам» по этому поводу сказать нечего. Они шли во власть делать шоу, а не управлять государством. Отдельный вопрос — что будут делать такие политики, в том числе Зеленский после поражения.