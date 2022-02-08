Дело нардепа Кузьминых, которого привлекли за коррупционные схемы по заказам для больницы, вскрывает главную проблему, которая ждет партию «Слуга народа» на следующих выборах. Украина.ру узнает, что ждет политическую организацию президента страны Владимира Зеленског

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Разочарованные души

21 июля 2019 года — на досрочных парламентских выборах партия «Слуга народа» получила 43,16% голосов избирателей, а также 130 мест в парламенте по одномандатным округам. Это позволило впервые за всю историю современной Украины сформировать монобольшинство в Верховной Раде.

Очарование народа было беспрецедентным. Постмодернистские технологии создали видимость того, что «слуги» — это те самые люди из сериала Зеленского, где он, хоть и во сне, но расстреливал коррупционеров из автомата. Глядите — вот на одном из округов свадебный фотограф побеждает промышленного олигарха. Мы — молодые технократы XXI века, а не дряхлые националисты с идеями века XIX. Предыдущая власть, доведшая страну до нищеты, войны и потери территорий, сядет в тюрьму. Все граждане получат невиданные ранее свободы — от свободы выражения взглядов и мнений до свободы предпринимательства и всякое такое. Война будет остановлена исключительно переговорами. Почему мы это все сможем? А потому что мы другие, мы не были в крупных чиновниках, ни в крупном бизнесе, мы не замешаны в криминальных скандалах, мы не дельцы и спекулянты, мы новые люди.

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Понятно, что опросы часто бывают купленными и процентами манипулируют, чтобы, чуть-чуть меняя места партий в рейтинге, менять и общественное мнение. Однако невозможно из более 40% намухлевать меньше 12%. Так это не работает. Факт, который в 2022 году нельзя не зафиксировать, заключается в том, что политтехнологический проект «Слуга народа» за 2,5 года пришел в негодность. Очарование сменяется разочарованием, поскольку бедность прогрессирует, война не прекращается, свобод становится меньше, чем при Порошенко, а сам Порошенко не только не сидит, а очень хорошо себя чувствует и даже снова метит в президенты, причем с ненулевыми шансами.

Но самым главным разочарованием все же стало не это, а то, что по виду новые люди по содержанию оказались старыми. Герой Зеленского в сериале расстреливал депутатов-коррупционеров, а в реальном мире привел их всех в парламент. За примерами далеко ходить не надо, коррупционные скандалы начались почти сразу.

Думали, вы хорошие, а вы вон какие

Осенью 2019 года появилась информация о том, то избранный в Ровенской области нардеп от «Слуги народа» Роман Иванисов в 90-е был осужден и отсидел за изнасилование несовершеннолетней. Из фракции Иванисова исключили.

В начале ноября 2019 года пранкер Джокер от имени генпрокурора Руслана Рябошапки поговорил с депутатами, в том числе с Тищенко, который сообщил, что «слугам» приплачивают в конвертах за преданность, поскольку в партии «предатель на предателе». Исключенные из фракции за отсутствие дисциплины при голосовании народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции «Слуга народа» получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов. В декабре Поляков вышел из партии и присоединился депутатской группе «За будущее». А в октябре 2021 года его нашли мертвым в Днепровском районе Киева. Он вышел из кафе и умер. Звучали версии о смерти, вызванной естественными причинами, а также об отравлении. Но, несмотря на наличие свидетелей и записи с камер, подозреваемых до сих пор нет. По крайней мере, общественности о них не сообщили. Казалось бы, учитывая историю с деньгами в конвертах, «слуги» должны были бы форсировать процесс, показать народу убийц, провести открытый судебный процесс и тем самым железобетонно отвести от себя подозрения. Но нет, ничего подобного. Смерть Полякова остается еще более загадочной, чем смерть белорусского политэмигранта Шишова, в которой тут же обвинили Лукашенко, но, когда выяснилось, что настоящими убийцами могут быть боевики из «Азова», просто забыли о деле.

В том же 2021 году народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, исключили из фракции «Слуга народа», подозревая, что она обслуживает интересы олигарха Ахметова.

Ну и самый свежий случай — нардеп Сергей Кузьминых. НАБУ, САП и Офис генпрокурора разоблачили его в получении взятки в размере 558 тыс. грн за помощь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Самое банальное и самое грязное, что только мог сделать член партии «новых людей» которые обещали быть «другими».

31 января ему подписали сообщение о подозрении, которое Кузьминых в лучших традициях Порошенко проигнорировал, как проигнорировал и несколько вызовов на допросы к следователю. Дошло до того, что 3 февраля его объявили в розыск, разыскали, а теперь пытаются взять под арест через суд.

Все это обнуляет предвыборный пафос Зе-команды, превращает ее в самую заурядную бизнес-партию. Хотя нет, не в заурядную, а в ухудшенный вариант. Заурядная — это старые опытные волки, т.н. хозяйственники, о которых знают, что они воруют, но одновременно с тем кое-как умеют управлять экономикой. Другой вариант заурядной бизнес-партии — националистическая кунсткамера в стиле «Евросолидарности». Там есть свои «успешные» олигархи, которые «умеют управлять бизнесом, а значит сумеют управлять и страной», только еще и с какой-никакой идеей. У «Слуг народа» нет ничего из вышеперечисленного. Все, что у них было — репутация, если и бестолковых руководителей, то хотя бы не воров. Теперь от репутации остались рожки да ножки.

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Партия без смысла

Жизнеспособные партии, которые могут бороться в долгую, так, конечно, не создаются. Где кровь и пот? Где политика, т.е. настоящая, а не телевизионная борьба за власть? Где годы боданий с коррупционерами в местных советах? Где митинги и демонстрации? Где уличные бои с политическими оппонентами? Где тюрьмы и ссылки? У наци это все есть. У Партии Шария, если говорить о противоположном фланге, все это тоже есть. Шарий создал свою политическую организацию примерно в то же время, что и Зеленский. Будучи, как и Зеленский, медийной персоной, он раскручивал ее примерно тем же способом. Эта партия тоже организовалась вокруг одного харизматичного лидера. Он обращался примерно к тем же социальным группам. Он выдвигал похожие лозунги о разнообразных свободах. Но Партия Шария проходит весь настоящий путь политической борьбы, от резонансных уличных столкновений да низовой и неприметной депутатской работы в местных советах.

«Слуги народа» не прошли путь, а потому и организация их фиктивна. Это толпа ничем не связанных друг с другом, кроме нахождения в парламенте, людей. Толпа рассыпается, чуть только начинаются сколько-нибудь серьезные проблемы. «Сепаратизм» Разумкова и примкнувших к нему деятелей, тому яркое свидетельство. И ладно бы такой «сепаратизм» проявился через хотя бы десяток лет напряженной борьбы со взлетами и падениями. Но нет, партии без году неделя.

Только кажется, что современная эпоха — это эпоха конкурирования политиков из среды тех, кто занимается развлечениями. Если городком Идиллуайлд в Калифорнии уже много лет «управляет» собака Макс, а до нее еще одна такая же собака, то почему страной не может управлять комик, свадебный фотограф или ресторатор? Потому что в маленьком городке нет политики. Если там исправно работает группа завхозов, приглядывающих за тем, чтобы вода текла по трубам и латались ямы на дорогах, этого достаточно и номинальным мэром может быть хоть собака, хоть лягушка. Стоит дешевле и никому не мешает. Для управления государством этого категорически недостаточно. Для управления государством нужно осознавать фундаментальный интерес правящего класса, нужно крепко ассоциировать себя с этим классом, нужно точно знать, куда идти и зачем. Нужно, в конце концов, иметь политическую философию, и не на уровне рекламных слоганов, а содержательно, по существу.

Постмодернизм есть кажимость. Рекламной кажимостью является и партия «Слуга народа». Но кажимостью не наполнишь ни госбюджет, ни желудок. И когда иллюзия сфабрикованного имиджа развеивается бесконечными коррупционными скандалами, народ начинает вспоминать и о госбюджете, и о желудке. А «слугам» по этому поводу сказать нечего. Они шли во власть делать шоу, а не управлять государством. Отдельный вопрос — что будут делать такие политики, в том числе Зеленский после поражения.