Ровно 185 лет назад, 8 февраля 1837 года, состоялась дуэль на пистолетах между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер

Биография Александра Сергеевича Пушкина известна каждому школьнику. Тем не менее, в жизни величайшего русского поэта остаётся немало загадок. Попробуем рассказать о некоторых из них, в том числе с помощью астрологии.

Русский "эфиоп"

Был ли Пушкин негром?

Прадед Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, родился на севере Эфиопии. Был украден турками во время набега. Его выкупил русский посол Савва Рагузинский и привёз в подарок царю.

Абрам (Ибрагим) Петрович (отчество он получил от своего крестника, Петра 1) стал воспитанником царя, когда подрос — его секретарем и порученцем. Учился в Европе, вернулся и работал "при царе".

Впоследствии дослужился до генерал-аншефа русской армии. Это чрезвычайно высокое звание означало чин, равный фельдмаршалу.

Был главным инженером русской армии, уже после смерти Петра 1.

Пушкин, его правнук (мать Пушкина, Надежда Осиповна, была внучкой Абрама Ганнибала) всегда живо интересовался своей родословной и знаменитым прадедом. «Залить горячий жир котлет». Пушкин и кулинария © коллаж Украина.Ру

Но конечно, он был человеком полностью русской культуры. А не "негритянским поэтом", как его называют некоторые афроамериканцы. С таким же успехом его можно называть тогда "немецким поэтом". Так как прабабушка, жена Абрама Петровича, была наполовину немкой, наполовину шведкой, и звали ее Христина-Регина фон Шёберг.

Однако в Эфиопии, в Аддис-Абебе, стоит памятник Пушкину, и уже не один. На нём у поэта гораздо более выраженные, чем в жизни, африканские черты.

В Эфиопии очень гордятся своим родством с великим русским поэтом. Его стихи с любовью переводят на амхарский. И злословят по поводу Камеруна — другой африканской страны, которая претендует на звание "родины Пушкина".

Неукротимый Ганнибал

Кстати, фамилию Ганнибал Абрам взял себе в честь великого карфагенского полководца.

Характер у него был яростный.

Частично, видимо, способность впадать в гнев и ярость передалась и Пушкину. По крайней мере, неустойчивость психики, резкая смена настроения были для него очень характерны. "Вспыльчив до бешенства", — писали о нем современники. "Частые вспышки неудержимого гнева по поводу ничтожнейших случаев… В нем было два Пушкина: Пушкин-поэт, Пушкин-человек", — поэт Бартенев.

Он часто вспоминал о знаменитом предке в стихах.

"А я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный", — напишет он о себе в шутливом стихотворении.

Но также гордился он и предками из своего "боярского рода".

"Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!"

Эту знаменитую фразу знают многие. А по поводу чего Пушкин ее сказал?

По поводу своей драмы "Борис Годунов". Перечитывал ее и в восторге от себя самого кричал: "Ай да Пушкин!.."

Так каким же человеком был Пушкин в обычной жизни? Если убрать лакированную ширму "Солнце русской поэзии" (что, конечно же, правда, но всё-таки лакированная ширма, которая не даёт разглядеть человека).

Положение в обществе у него было двойственным. С одной стороны, Пушкин был небогат и имел раздражительный характер. С другой стороны, очень многие его современники всё-таки понимали, что это великий поэт.

Славу и любовь читателей он имел ещё при жизни безмерную. Деньги, в общем-то, тоже. Известно, что за каждую строку "Евгения Онегина" Пушкин получал по 25 рублей — неслыханные по тем временам деньги. 222 года со Дня рождения Пушкина: известные украинцы зачитали строки русского классика © Скриншот из видео Украина.ру

Доходы и долги

Всего за "Онегина", издававшегося 10 раз при жизни Пушкина, он получил 45.000 рублей. В сегодняшних ценах это было бы около 4 миллионов рублей.

Были многочисленные журнальные гонорары, значительный доход поступал из книжной лавки Смирдина.

Дотошные исследователи подсчитали, что за 17 лет литературной деятельности Пушкин получал около 15.000 рублей в год. Кроме того, были доходы от имения Михайловское (3.000 рублей в год), жалование на службе. И тем не менее, денег Пушкину всегда не хватало.

Он жаловался на это в письмах и даже подсчитал, сколько ему нужно для жизни — около 30.000 рублей в год.

Принято считать, что основные расходы Пушкина — это были карточные долги. Но, скорее всего, основная статья расходов была — жизнь на широкую ногу для Натальи Николаевны. Балы, выезды, экипажи, наряды, драгоценности.

После ухода Пушкина из жизни остались долги — карточные, лавочникам, портным и так далее — на сумму в 140.000 рублей. Они были выплачены царём Николаем I.

Не умел скрывать своих чувств

"Случалось удивляться переменам в нём", — писал его друг Пущин. Впадал в тяжёлое раздражение из-за пустяков. Пущин: "был раздражительнее всех, и потому не возбуждал общей симпатии".

А.М. Керн — "Трудно было с ним сблизиться. Он был очень неровен в обращении… он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош…"

Скорее всего, этому поведению соответствует соединение Венеры с Ураном в Овне в карте рождения Пушкина.

Этим объясняется и необычайная влюбчивость, азарт в любви. Жгучее желание добиться победы над женским сердцем. И после этого — быстрое остывание к объекту своих чувств. Выпьем с горя; где же кружка? Алкогольное наследие Пушкина

"Собою дурен, ростом мал"

Это написал о своем брате Лев Пушкин.

"Одевался небрежно, ходил скоро. Повёртывал тросточкой, насвистывая или напевая песню. В свое время многие подражали ему", — писал современник.

А одна из барышень оставила такой его портрет: "Арапский профиль не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрёпанные волосы, ногти как когти, маленький рост."

Ещё одна называла его "смесь обезьяны и тигра".

Но при этом неприятном для Пушкина описании его внешности все добавляли — "обворожителен", "когда он говорит, забываешь о всем, чего ему не достаёт", "невозможно быть более некрасивым… И невозможно быть более умным".

Аспект Меркурий секстиль Хирон в его карте делает человека невероятно тонким дипломатом. Но "включал" Пушкин это обаяние только по некоторым случаям. Чаще включался другой аспект. Хирон квадрат Сатурн. Нервность, показная решительность. Антисоциальное поведение, излишняя насмешливость (особенно в молодости).

Но женщинам он нравился необычайно.

"Потомок негров безобразный" признавался одной своей знакомой, что "Наташа Гончарова — его 113 любовь." Но не надо обольщаться. Это только про любовь! Увлечений было гораздо, гораздо больше.

Ревность

Пушкин был необычайно ревнив. Причем, как он признавался своей сестре, его приводило в бешенство на балах "само прикосновение чужих мужских рук к её руке." Сестра Ольга писала: "Александр мне сказал о возможности не физического предпочтения его, которое по благочестию и благородству Наташи предполагать в ней просто грешно, но о возможности предпочтения мысленно других перед ним."

Мысленно, только мысленно предположить — и это вызывало в нём приступ ревности. Душераздирающая ревность, кстати, тоже свойственна обладателям Венеры в Овне.

На этом и сыграли те, кто организовал заговор против поэта.

Раздражительный, душевно тонкий, обидчивый, ревнивый человек, Пушкин попал в жестокую ловушку.

Невозможно даже представить, что он почувствовал, когда получил "Патент на звание рогоносца", ловко состряпанный кем-то из людей светского окружения.

Дуэль с Дантесом стала почти неизбежной. «Русофобская пропаганда»: «Дизель Шоу» обвинили в расизме за сравнение Пушкина и Шевченко © dizelshow_fan/Инстаграм

Кольчуга Дантеса

Сегодня версия о том, что Дантес имел под одеждой на дуэли с Пушкиным кольчугу, описывается как невероятная. Для дворянина того времени так поступить, мол, было немыслимо.

Но во-первых, люди совершают немыслимые поступки чаще, чем принято думать.

А во-вторых, чем рисковал Дантес? Презрением общества? Высылкой из страны? Это и так произошло.

Во Франции же можно сказать, что всё, что говорят эти странные русские — "поклёп". Никаких фото, видео и других документов ещё не существовало. Да и нравственные качества Дантеса были невелики.

Кроме того, очевидно, что это был заговор. Не вполне ясно, чей. Но то, что и Дантес, и его "родственник" барон Геккерн в этом заговоре участвовали — несомненно.

Поэтому версию "кольчуги Дантеса", скорее всего, надо не выкидывать как "немыслимую", а оставить как вполне мыслимую и очень возможную.

Многие пушкинисты предполагали, что барон Геккерн специально затягивал поединок на 2 недели, чтобы успеть приобрести кольчугу для Дантеса.

"Барон ли жил с ним, он ли жил с бароном"

"Не знаю, как правильно сказать, он ли жил с Геккерном или Геккерн жил с ним. Судя по всему, в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль", — писал князь Трубецкой об отношениях поручика русской армии Жоржа Дантеса и светского льва барона Геккерна.

Жорж Шарль де Геккерн Дантес — таково полное имя Дантеса. "Де Геккерном" он стал уже в России, в 24 года. "Подружившись" с бароном Геккерном, которому на тот момент было около 45 лет.

Для того, чтобы усыновить Жоржа, Геккерну нужно было получить согласие его отца, а также короля Голландии. И он их получил. С отцом Жоржа встречался лично (скорее всего, для передачи определенной суммы денег).

История настолько странная, что тоже может быть записана в категорию "немыслимое". Однако же документы на этот счёт неопровержимы.

"Отец" Геккерн состоял с "сыном" Дантесом в отношениях, почти наверняка, гомосексуального характера. Легендарный «пушкинский» тополь уничтожили в Одессе © Facebook/Анна Куприй

Историк А.Н.Карамзин писал в письме брату про Дантеса: "Я краснею от того, что был с ним в дружбе. Его усыновил Геккерн по причинам, до сих пор ещё неизвестным в обществе. Геккерн, будучи утонченнейшим развратником, без труда овладел его умом и душой".

Именно барона Луи фон Геккерна сам Пушкин считал автором полученного им пасквиля — письма с намеками о том, что жена сделала его "рогоносцем". Намеки были там не только на связь Натальи Николаевны с Дантесом, но и с царём Николаем Первым.

Долгоруков и Гагарин

Но был ли Геккерн автором письма? Много было и других версий. Друзья Пушкина называли другие имена. Это мог быть князь Пётр Долгоруков. "Избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе", — по отзыву Герцена.

Это мог быть князь Иван Гагарин, ставший впоследствии католическим священником и вступивший в орден иезуитов (монашеское имя Ксаверий). Но в это время он был ещё "светским шалуном", делил одну квартиру с Петром Долгоруким.

И Долгорукий, и Гагарин, в любом случае, входили в тот же кружок "друзей Геккерна". По всей видимости, оба были гомосексуалистами (Долгорукова исключили из Пажеского корпуса ещё подростком за гомосексуальное поведение).

Впоследствии было проведено много графологических экспертиз, которые не подтвердили руку ни Дантеса, ни Долгорукова, ни Гагарина.

Все отрицали свое авторство. А Долгоруков и через много лет писал по этому поводу во все газеты и журналы, пытаясь обелить свое имя.

Загадка с авторством письма остаётся загадкой. Но Пушкин не сомневался. Он вызвал Дантеса на дуэль на следующий день.

Однако примчался "отец" Геккерн и умолял дать отсрочку на две недели.

Екатерина и Дантес

Дантеса спешно женили на сестре Натальи Гончаровой — Екатерине, чтобы избежать скандала. Оба новобрачных, идя под венец, "чуть не плакали", по словам очевидцев. Что странно, учитывая, что Екатерина была в Дантеса давно влюблена. Было новобрачной уже 28 лет. И это оказался ее счастливый шанс.

У них впоследствии родилось в браке четверо детей.

Карамзин писал, что причиной всей этой ситуации с дуэлью были Наталья с Екатериной. "Недалёкость ума этой женщины и ужасная глупость её сестры". Институт Пушкина сообщил, где на постсоветском пространстве больше всего детей, изучающих русский язык © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Сколько дуэлей было у Пушкина

Цифры называются самые разные. Есть и цифра "более 100 вызовов". Но историки считают, что всего вызовов было 29 — 30.

25 раз на дуэль вызывал сам Пушкин. Да, у него был обидчивый, вспыльчивый характер (та же самая Венера в Овне в соединении с Ураном).

Некоторые историки сейчас даже говорят так — "он искал смерти". Ничего подобного не было. Пушкин прекрасно осознавал свою ответственность за детей, за семью. За ту же легкомысленную Наталью Николаевну и глупую Екатерину.



Практически все предыдущие его дуэли заканчивались перемирием. Состоялись только 4 или 5. Из них — всего лишь одна, когда противника вызывал Пушкин.

Такой характер. Вспыльчивый человек, потом он быстро отходил, добрел. По сути, никаких дуэлей (с его стороны) и не было. Никакой "смерти" он не искал.

Ни разу Пушкин не стрелял первым. Он вообще стрелял на дуэли только один раз — в Дантеса.

Зачем Геккерен убил Пушкина

Вся эта история не разгадана до сих пор. Множество версий, подробностей, несостыковок.

Остаётся непонятным самое главное. Зачем Геккерн и Дантес начали травлю Пушкина? В том, что это было спланированная травля, нет сомнений. Пушкин таки АС: Евген Онегинко и комплекс большевартости © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Практически открытый гомосексуалист Дантес начинает активно и демонстративно ухаживать на балах за женой Пушкина, ищет с ней встреч, подговаривает знакомых о том, чтобы им устроили встречу наедине.

Потом внезапно женится на её сестре.

И после этого продолжает активное и целенаправленное ухаживание на балах за Натальей Николаевной. Причина этого только одна — вызвать раздражение Пушкина, вызвать его на дуэль. Но необходимо было, чтобы вызов исходил от Пушкина.

Даже это наглое ухаживание терпел Пушкин от новоявленного зятя. При его характере он должен был вызвать его на дуэль уже несколько раз. По сути, Александр Сергеевич проявлял немалую выдержку, а не бросался в омут с головой.

Но последней каплей стала реплика Геккерна, которую он бросил жене Пушкина в театре — когда же вы, уважаемая Наталья Николаевна, бросите уже наконец своего мужа. Специально, конечно, брошенные ядовитые слова Наталья немедленно доложила Пушкину, тот отправил барону бешеное письмо. Кстати, напрямую обвинив его и Дантеса в гомосексуальной связи.

И тогда Геккерн, как ящерица, извернулся и представил дело таким образом: возобновляется старый вызов Пушкина на дуэль. Это была ловушка.

Причина очень простая. По правилам дуэлей тот, кто вызывает на дуэль, стреляет во вторую очередь.

То есть первый выстрел — у Дантеса. Пушкин был изумительный стрелок. С 20 шагов попадал пулей в пулю. Не участвовал в дуэлях он только потому, что не желал быть виновником чьей-то гибели.

Это, конечно же, было прекрасно известно Геккерну. Сделано было всё со стороны двух загадочных иностранцев — гомосексуалистов (если называть вещи своими именами), чтобы погубить Пушкина.

Но зачем? Что нужно было голландскому дипломату, контрабандисту и гомосексуалисту Геккерну? Это остаётся загадкой.

Выстрел Дантеса

На самом деле, какое нам дело до Дантеса? Был ли он в кольчуге или нет? Он убил выстрелом в живот с 20 шагов человека, которого сам же довел до состояния раздражения и бешенства.

После выстрела Пушкин упал, но захотел стрелять в ответ, Дантес повернулся боком, прикрыл грудь рукой. Пуля попала в руку и в пуговицу, как утверждал Дантес. Кстати, от выстрела он упал. "Пуговица" впоследствии никогда никому не была предъявлена. От чего же отскочила пуля, которая сбила Дантеса с ног?

Кольчуга, какая-то специальная пластина или нечто подобное.

— Я убил его?— спросил Пушкин.

— Нет, вы его ранили в руку, ответил секундант Дантеса Д"Аршиак.

— Странно, — сказал Пушкин. — Я думал, что мне доставить удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет.

Пушкин испытывал невыносимую боль, его тошнило, он терял сознание. Его волочили по снегу на накидке до кареты, ехали до дому час. Карету трясло, это причиняло Пушкину невыносимую боль. Когда прибыл врач, знаменитый доктор Арендт, то на вопрос Александра Сергеевича ("скажите всю правду"), он отвечал: "Рана ваша очень опасна, и на выздоровление почти нет надежды."

Пушкин спокойно выслушал это, поблагодарил доктора и просил не сообщать страшную новость жене. Но и не давать ей много надежды. Он думал о бедной легкомысленной Наташе.

Через два дня его не стало. Все улицы, набережная, вся местность возле дома была заполнена людьми. Простые русские люди прощались с поэтом.

Друзья успели организовать его переписку с царём, где Пушкин просил прощения за своего секунданта. Царь отвечал: "посылаю тебе мое прощение. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки." Масонское гнездо. Тайные ложи на территории Украины во времена Пушкина © РИА Новости, Олег Ласточкин / Перейти в фотобанк

Жена, секунданты, Дантес

Жене Пушкин сказал: "Отправляйся в деревню, носи траур по мне два года. Потом выйди замуж, но только не за шалопая".

Наталья Николаевна после гибели мужа совершенно переменилась, два года жила в имении брата. Потом стала появляться в свете, но не на балах. Вся легкомысленная жизнь осталась в прошлом.

А ведь когда Пушкина не стало, ей было всего-то 25 лет. Она мало что понимала в жизни. И стала жертвой травли и коварства — такой же, как Пушкин.

Замуж она вышла только через 7 лет, в 32 года. Это был сослуживец ее брата, генерал Ланской. Родила ещё трёх детей, и полностью занялась их воспитанием. В их семье жило ещё четверо детей родственников, поэтому она говорила про себя "Я директриса детского приюта".

Можно ли было спасти Пушкина? Знаменитый советский военный доктор Бурденко считал, что да. Врачи его предпринимали бесполезные и даже вредные меры. Сегодня Пушкин был бы безусловно спасён. Но в те времена это было всё-таки очень сложно.

Д"Аршиак, секундант Дантеса, был разжалован в рядовые и выслан из страны. Данзас, секундант Пушкина, был помилован по личной просьбе поэта перед смертью.

Дантесу было позволено покинуть Россию, и он это сделал с невероятной быстротой. За 4 дня проехал 1000 километров. Вероятно, боялся за свою жизнь. Стал впоследствии сенатором Франции, мэром города Сульц. Одна из его дочерей всю жизнь называла своего отца убийцей, намекая, видимо, на не совсем честные обстоятельства поединка.

Все остальные участники травли и убийства как-то благополучно устроились, писали мемуары и оправдательные статьи в газеты.

Как писал Пушкин: "Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей".