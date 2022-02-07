Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое (двухчасовое) интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Такой формат общения с политиком всегда сопровождается большим количеством острых высказываний, которые иногда разбирают на цитаты. Не обошлось без этого и в этот раз

Интервью получилось довольно объемным не только по времени, но и по темам. Казалось, что в ходе беседы были обсуждены все возможные темы — от внутренних белорусских проблем до обстановки в мире. Причем, Соловьев задавал политику не самые удобные вопросы, касающиеся политических заключенных или признания статуса Крыма. Обо всем по порядку читайте в этом материале Украина.ру.

О Союзном государстве с Россией

Один из главных вопросов, который волнует российскую аудиторию — как будут развиваться отношения между двумя братскими народами. Есть ли перспективы для дальнейшей интеграции в одном — союзном — государстве или нынешний статус-кво будет сохраняться еще неопределенное время. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Владимир Соловьев напомнил, что сам Александр Григорьевич еще в 1990-е годы предложил создать союз Белоруссии и России, и поинтересовался, что политик вообще подразумевает под Союзным государством.

«Это объединение будет обязательно независимых, вернее, суверенных стран», — подчеркнул белорусский лидер, о чем он ранее также неоднократно говорил. Политик добавил, что главным образом интеграция строится вокруг безопасности и военной сферы, в то время как остальные выступают второстепенными. Журналист задал вопрос по поводу единой валюты, что было предусмотрено еще договором 20-летней давности, однако Лукашенко ответил скромно — «может быть».

При этом, президент предрек, что через лет 10-15 к проекту могут присоединиться Украина и Казахстан. «Если мы не наделаем ошибок», — добавил он.

О статусе Крыма

Вопрос признания Крыма российским со стороны ближайшего союзника России за последние 7 лет стал просто «больным» вопросом. Тот факт, что полуостров до сих пор не изменил статус своей принадлежности в белорусских официальных документах, выступает одним из основных тезисов у противников Лукашенко в России, которые не доверяют возможности построения реальных союзнических отношений с белорусским руководством.

Так, Лукашенко заявил, что может признать Крым «как только поймет, что в этом есть необходимость, и российский президент об этом попросит».

На протяжении последних семи лет политик по-разному высказывался о статусе Крыма, однако одно было неизменным — юридического признания так и не следовало. Летом 2021 года заявил, что признает российский суверенитет над полуостровом, когда «его признает последний российский олигарх». А в декабре прошлого года указал другое — якобы в Минске «де-юре и де-факто» признают нынешнюю принадлежность полуострова, хотя никакого юридического подтверждения этому пока так и нет. Лукашенко объявил, когда покинет пост президента Белоруссии © president.gov.by

О «российской угрозе»

Владимир Соловьев затронул и тему резкой смены риторики белорусского руководства в августе 2020 года. До выборов в Минске чаще всего обвиняли в «подготовке майдана» представителей России, но после начала массовых протестов и поддержки Лукашенко Владимиром Путиным в организации митингов узрели все-таки «западный след».

Журналист напомнил об этом и спросил, почему до сих пор белорусские власти не предоставили список «российских бизнесменов, финансировавших попытку переворота в Белоруссии». Политик ответил, что «данные бизнесмены бывают на приеме у президента России». «И что, воевать теперь против России?», — спросил он.

То есть, в белорусском руководстве все-таки продолжают считать, что «ветер перемен» на улицах городов подул не только с западной, но и с восточной стороны.

Политик добавил, что некоторые оппозиционные Telegram-сообщества финансируются через определенные каналы российскими бизнесменами. «Вот вернется из Пекина брат старший, я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией… Я отправлю Путину, пусть почитает», — подчеркнул белорусский президент. Лукашенко сравнил ситуацию в мире со Второй мировой войной © president.gov.by

Лукашенко также добавил, что в России его унижали до 2020 года, и привел в качестве примера ситуацию с покупкой нефти. «Меня не просто обманывали, меня унижали до последнего времени, до 2020 года», — сказал он в интервью.

Об Украине

Соловьев указал, что с 2014 года Александр Лукашенко «сделал для Украины больше, чем кто-либо», на что политик ответил, что это было по просьбе Владимира Путина. «Украина — один из главных торговых партнеров Белоруссии. Все, что мы делаем, это помощь людям. Если бы мы не поставили им на выходных электроэнергию, там рухнула бы вся система», — подчеркнул белорусский лидер.

Тем самым он продемонстрировал, что отделяет Украину политическую и Украину народную, имея ввиду, что население соседней республики не должно страдать из-за безответственных действий её политиков. Белорусский президент также не может не учитывать свой высокий рейтинг среди украинцев на фоне непризнания его легитимности официальным Киевом.

В то же время политик дал понять, что Минск готов жестче отвечать на провокации Киева. «Ну, попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут — будем действовать жестче», — сказал Лукашенко.

Но политик выразил уверенность, что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией и Россией. «Эта война будет длиться максимум три-четыре дня», — отрезал он.

Лукашенко также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что у него он «аморфный человек без стержня». «Он нас вдохновил». Как Лукашенко хотят снова сделать модным © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

О возможности начала мировой войны

Российский журналист спросил белорусского лидера, верит ли он в начало большой войны в Европе, учитывая, что напряженность в нашей части света растет как на дрожжах. Лукашенко ответил, что не верит в начало в ближайшее время в Европе большой войны, в том числе потому, что на Западе понимают эффективность ОДКБ.

По мнению политика, нынешнее человечество слишком комфортно живет, чтобы это терять и спускать все достижения цивилизации на войну.

Кроме того, по словам Лукашенко, в ситуации с беспорядками в Казахстане «ОДКБ показало, что, когда Запад развернётся, и перешлет сюда какие-то войска, мы уже будет стоять у Ла-Манша». По его мнению, на Западе «это знают».

О белорусской оппозиции

Не обошли во время интервью и острые вопросы внутренней белорусской повестки. Соловьев спросил у Лукашенко, выйдут ли из заключения оппозиционные лидеры — Виктор Бабарико, Сергей Тихановский (муж экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской), а также Мария Колесникова. По словам Лукашенко, «сроки у них не пожизненные, стало быть, выйдут».

Соловьев спросил у Лукашенко, вызывает ли у него уважение кто-то из заключенных оппозиционеров и не пора ли уже их помиловать, ведь они приговорены к огромным срокам.

Политик ответил, что никто из оппонентов не вызывает у него уважением, а ему их, скорее, «жалко».

По поводу досрочного освобождения Лукашенко сказал, что этот вопрос будет рассматриваться лишь после того, как оппозиционеры «вернут украденные у государства деньги». При этом, Лукашенко сказал, что поскольку «от них пострадали омоновцы, люди в форме», то не он один будет решать вопрос их помилования.

Напомним, вопрос освобождения политических заключенных в Белоруссии является одним из главных в кризисе отношений с Западом. В предыдущие годы освобождение оппозиционеров из тюрем сопровождались оттепелью в отношениях Минска с Вашингтоном и Брюсселем. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

О пытках и насилии против протестующих

Одной из причин начала политического кризиса в республике в августе 2020 года стала жесткая реакция силовиков на уличные протесты. Интернет облетели видеозаписи разгонов шествий с использованием спецсредств, впервые в истории республики пролилась кровь — один протестующий погиб. Кроме того, побывавшие в задержании в изоляторах указывали на то, что подвергались в заключении пыткам.

Соловьев указал политику, что в августе 2020 года на улицах городов и в местах заключения в Белоруссии было насилие. На что белорусский президент ответил, что это ложные данные, однако сам факт присутствия насилия отрицать не стал: «Да, по мордасам они получили сильно, те, кто полез на милицию. А как иначе? Получили. А потом пошли фейки: лицо сняли, попу сняли, накрасили, намазали. Вот это единственный момент, где они, наверное, нас переиграли: насилие, насилие, фотографии везде, лицо разбитое, кровь течет — бычья кровь».

Соловьев парировал фактом: во время тех августовских событий прежний министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился за травмы людей, которые случайно попали «под раздачу». «Да, он извиняться начал. Это со мной не было согласовано, извиняться было не за что. Ну, он выступил. А не надо ничего брать на себя. Не надо, если ты не виноват. И не надо им потворствовать, ибо было бы как в Казахстане», — считает Лукашенко.

О транзите власти

Когда речь зашла о транзите власти, Лукашенко заявил, что «готов оставить управление страной, если обстановка в Белоруссии нормализуется». Это говорит о том, что политик все-таки признаёт, что политический кризис в республике продолжается. Несмотря на то, что главные конкуренты за власть либо уехали из страны, либо посажены в места заключения.

Политик добавил, что он, как и Леонид Брежнев, правивший СССР до конца своих дней, повязан «своей страной, которую создавал своими руками». «Это даже не служба, это служение», — заключил он.