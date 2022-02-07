Прошло всего четыре дня Олимпийских игр в Пекине, а они уже преподнесли немало сюрпризов

К вечеру 7 февраля сборная Олимпийского комитета России занимает 2-ю строчку в медальном зачёте зимней Олимпиаде в Пекине.

Часто бывало, что российские спортсмены долго раскачивались и только к середине начинали активно собирать медали, но не в этот раз. В первый день лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на 15 км (половину дистанции спортсмены проходят классическим ходом, а после смены лыж и палок продолжают коньковым ходом). Норвежка Тереза Йохауг победила с большим отрывом (30,2 секунды), а у занявшей 3-е место австрийки Терезы Штадлобер россиянка вырвала всего 0,3 секунды.

В этой дисциплине медали у России не было с 2006 года. На Играх в Турине Евгения Медведева завоевала бронзу, а Евгений Дементьев — золото.

«Эта гонка была самая тяжёлая, но у меня получилось взять медаль. Изначально я настраивалась на другие гонки, но очень рада, что именно в скиатлоне смогла показать себя. После такого начала настрой на другие гонки совершенно другой. Это очень мотивирует и заряжает энергией! Мотивации полно, чтобы бороться за золото!» — сказала Непряева. Секунда, очко, ПЦР решают всё: чего ждать от сборных России и Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине © AP, Pavel Golovkin

Через несколько часов свой вклад в копилку российской сборной внесли биатлонисты — в смешанной эстафете Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу. На первых этапах, на которых выступали девушки, ветер помешал точной стрельбе, поэтому они по ходу не были даже в тройке, но мужчина удалось не просто сократить отставание, но и вырваться в лидеры, однако на последних метрах Латыпов всё же пропустил норвежца и француза.

На пути к этой медали команда России столкнулась с проблемами — меньше чем за месяц до Олимпиады Латыпов заболел коронавирусом, из-за чего тренировочный процесс был подорван.

«С первого дня, когда мы приехали в Китай, здесь такой ветер. Иногда он был сильнее, иногда слабее. И когда приходил на рубеж, ветер уже не был сюрпризом. Надо было работать по такому же ветру, как и на тренировках. Но удалось уверенно отработать на стрельбе, поэтому получился такой результат. Приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза — очередная победа. Гонка получилась сумбурная. С самого начала все понимали, что могут быть сюрпризы. Поздравлений очень много», — сказал Логинов на пресс-конференции.

Во второй день сборная России собрала полный комплект медалей. Настоящим триумфом россиян завершился скиатлон на 30 км у мужчин. Александр Большунов совершил отрыв от соперников и последние круги проходил в одиночестве, а финишировал с флагом Олимпийского комитета России в руках. «Хотя бы одну медаль!» Как Украина едва не лишилась права выступать на Олимпиаде под своим флагом © report.az

«Это нереальные эмоции. Я бежал последний круг и у меня наворачивались слёзы, что вот оно, олимпийское золото, оно уже здесь. В нужный момент, в нужный час, в нужную секунду я беру то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами, стараются выйти на пик формы именно здесь. 3-4 дня назад, когда я делал здесь интервальную работу, плакал на ускорениях от того, что моя скорость была ниже тренировочной. Я просто понимал, что организм… Я не мог даже ускориться, не доделал работу и уехал домой», — рассказал новоиспечённый олимпийский чемпион.

Стоя уже по ту сторону финишной черты Большунов встречал своего партнёра по команде Дениса Спицова, занявшего 2-е место, сумевшего совершить рывок по ходу гонки и обогнать финна Ийво Ниисканена. Не помешали взять награды россиянам даже падения: Большунов упал в начале дистанции, а Спицов — в самом конце.

Хотелось бы, чтобы Игры в Пекине проходили по принципу «спорт вне политики», но нет. Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт в колонке для издания NRK написал, что Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде-2022.

«Я ожидала от норвежцев таких отзывов о нашей команде. Норвежцы думают, что они непобедимы. Они нас не ждали, а мы припёрлись такие, русские. Что это значит, что нас быть не должно?! Да кто они такие? Если бы в Норвегии были Игры, и нас туда не пустили — одно дело. А сейчас как они имеют право так рассуждать?! Клебо пришёл 40-м к финишу, а виноват Большунов? Я не удивляюсь их агрессии и статьям. Мы сильнее и нас не сломать», — заявила 3-кратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Кроме того, некоторые злопыхатели пытались оправдать провал Йоханнеса Клебо и найти повод лишить россиянина золотой медали за то, что в момент смены инвентаря палка Большунова попала в бокс норвежца. Однако рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей заявил, что этот эпизод пересматривать не будут, поскольку Клебо заметил инвентарь Большунова и подвинул его своей палкой, а наказание последовало бы, если бы инвентарь помешал сопернику.

Украинский журналист устроил провокацию против Губерниева на Олимпиаде © РИА Новости, Константин Морозов / Перейти в фотобанк Анастасия Смирнова в могуле (спортсмены должны быстро спуститься на лыжах по крутому холмистому склону, по ходу выполняя 2 прыжка с трамплина), принеся России 1-ю за 28 лет олимпийскую медаль в этой дисциплине. Причём 19-летняя россиянка изначально не входила в число лидеров турнира.

«Честно говоря, хотела принести историческую золотую медаль нашей стране. К сожалению, этого сегодня не получилось. Надеюсь, получится в 2026 году», — сказала Смирнова по окончанию соревнований.

Третий день Олимпиады показал всему миру, насколько силён командный дух российской сборной. Ранним утром фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, причём досрочно обеспечив себе победу. И это при том, что по итогам короткой программы россияне шли на 2-м месте, уступая американцам 2 балла.

Такой формат соревнований появился не так давно — на Играх в Сочи-2014: в короткой программе от каждой из 10 команд выступают одиночник, одиночница, спортивная пара и танцевальная пара, в следующий этап (произвольную программу) проходят только 5, показавших лучшие результаты. Система оценивания схожа с «Евровидением»: победитель в своей дисциплине приносит команде 10 очков, а занявший последнее место — 1, затем оценки всех представителей сборной суммируются.

Этот турнир принёс немало сюрпризов. В короткой программе чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли 2-е место среди пар, уступив всего 0,19 балла китайцам Суй Вэнцзин и Хань Цун (их тренер Хонбо Чжао в паре с Сю Шень в своё время были принципиальными соперниками россиян Елены Бережной и Антона Сихарулидзе), аналогичная ситуация сложилась и для лучшего танцевального дуэта мира Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, пропустивших вперёд американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Украинцы поливают грязью своих атлетов на Олимпиаде © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Нэйтан Чен, а за Японию — Шома Уно, однако Марк Кондратюк выполнил программу-максимум, заняв 3-е место. А Камила Валиева исполнила свою короткую программу настолько великолепно, что ей аплодировали соперники.

«Американцы аплодировали мне стоя? Очень приятно, это же те спортсмены, которые понимают, как кататься. Очень приятно, что им всем понравилось. Не только американцам — канадцы, другие сборные. Это вдохновляет», — сказала фигуристка.

Среди них был и олимпийский чемпион 2018 года в команде канадец Эрик Рэдфорд, автор мелодии Storm для фортепиано, под которую Валиева катала короткую программу в прошлом сезоне. Одним из первых с хорошим прокатом Камилу поздравил грузин Морис Квителашвили, с которым они вместе тренируются в группе Этери Тутберидзе, а также выступают с совместным показательным номером на российских и международных турнирах.

Не радовалась только 1 команда — украинская. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сказал, что ему было очень печально на это смотреть, такое поведение — мерзость и позорище.

А его тренер Татьяна Тарасова сказала: «Поведение украинцев? Да чёрт с ними. Себя только наказали. У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им ещё остаётся? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль. <…> Пусть сидят рядом и завидуют. Все фигуристы признали феноменальность проката Валиевой, а они — нет. Наверное, могут лучше».

Стоит сказать, что у украинцев априори не было шансов на медали, поскольку перед самым стартом соревнований положительный ПЦР-тест получил одиночник Иван Шмуратко, поэтому команда выступила лишь в 3 из 4 видов. В таком же положении оказались и немцы, но у них выбыла спортивная пара.

К слову, одиночник с украинскими корнями в командных соревнованиях всё-таки был — Канаду представлял Роман Садовский, родившийся в Торонто в семье эмигрантов с Украины, он владеет и русским, и украинским языком. Однако помочь стране кленового листа он не смог, наверняка, гораздо лучше справился бы лидер канадцев Киган Мессинг , но из-за положительного теста на коронавирус не смог прилететь в Пекин.

Что касается слов Тарасовой о подневольности, то перед отъездом в Китай министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам не фотографироваться с россиянами и не говорить по-русски. Из-за этого Шмуратко отвечал на вопросы российских журналистов на Играх по-английски, а Максим Никитин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Назаровой и тренирующийся у российского специалиста Александра Жулина, этому правилу следовать не стал и дал интервью на русском языке, заявив: «Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый — и каждый может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог — адекватные вопросы, адекватные ответы».

Олимпиада в Пекине: необычное требование Китая поставило Украину в тупик © CC0, Pixabay

В конечном итоге команда России победила с отрывом в 9 очков. Серебряными призёрами стали американцы, бронзовыми — японцы.

А завершился день историческим достижением российских летающих лыжников: серебро Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова в соревнованиях в миксте — это 1-я в истории страны олимпийская медаль в прыжках с трамплина. Последней наградой в этой дисциплине было золото советского прыгуна Владимира Белоусова на большом трамплине на Олимпиаде-1968. В Пекине на стороне российского квартета была и удача — командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.