В понедельник, 7 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц совершает первый визит в США. Проводить переговоры с президентом США Джо Байденом ему придётся в непростых условиях: с одной стороны, Шольц, отстаивая интересы Германии, отказывает Украине в оружии, а с другой, должен за это оправдываться перед партнёрами по НАТО и доказывать солидарность с ними

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ставит национальные интересы Германии на первое место и, если стратегия НАТО с ними не совпадает, не боится действовать самостоятельно — как в ситуации с поставками оружия Киеву.

Новое немецкое правительство твёрдо стоит на своём: никакого оружия странам, на территории которых ведутся боевые действия. Украина этим крайне недовольна, и, как сообщила 4 февраля газета Süddeutsche Zeitung, посольство страны в ФРГ направило в немецкий МИД вербальную ноту со списком вооружений, которые бы хотел получить Киев.

Список выглядит внушительно: боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм, зенитные ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения, бронированные автомобили, роботизированные системы разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, рации, радары, разведывательные станции, гидролокационные установки и санитарные машины. Военный эксперт описал, какое оружие могла бы создать Украина, если бы ее не разворовали © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Однако ​​​​​​​Шольц в очередной раз напомнил в эфире телеканала ARD перед отлётом в США о неизменности своей позиции: «Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем в кризисные регионы и не поставляем летальное оружие на Украину. Его придерживалась ещё моя предшественница (Ангела Меркель — ред.), и это было и остаётся правильным. У меня есть обязательство перед гражданами предотвратить войну в Европе».

Кроме того, Берлин не дал разрешение Таллину передать Киеву 122-миллиметровые гаубицы Д-30 советского производства, которые были размещены в ГДР, а после объединения Германии поступили в Финляндию. А та, в свою очередь, отправила их в Эстонию в 2009 году.

Такое поведение раздражает некоторых соратников ФРГ по интеграционным объединениям. Прежде всего речь о США, Польше и странах Балтии. Обсудить этот вопрос с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем Шольц сможет уже 10 февраля, когда они приедут в Берлин, с президентом Польши Анджеем Дудой — там же 8 февраля, а с президентом США Джо Байденом — уже через несколько часов в Вашингтоне.

Накануне Шольц попытался сгладить углы.

«Именно мы вносим большой военный вклад в рамках нашего оборонного союза НАТО, и Германия — это страна, которой удалось мобилизовать почти €2 млрд для стабилизации экономической независимости Украины, чтобы помочь им встать на ноги и развиваться», — заявил он.

Однако этих слов политическим оппонентам Шольца внутри Германии и зарубежным партнёрам недостаточно — его упрекают в пассивности, когда «Россия вот-вот вторгнется на Украину». А как убедительнее всего доказать, что это не так? Конечно, сделать громкие заявления антироссийского характера.

«Цель (визита в США — ред.) — направить Кремлю единый и сплочённый сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жёсткие последствия для России с политической, экономической и геостратегической точек зрения», — сказал Шольц в интервью газете Bild am Sonntag.

И, судя по заявлениям Белого дома, именно в таком духе и будут проходить переговоры президента США и канцлера ФРГ в Вашингтоне.

Высокопоставленный представитель администрации сказала журналистам на специальном брифинге: «У лидеров очень насыщенная повестка для обсуждения. Мы ожидаем, что они будут много говорить о ситуации на Украине и о России. Скорее всего, они обсудят общую обеспокоенность касательно наращивания присутствия российских вооружённых сил на границе с Украиной, а также их общую приверженность как текущим дипломатическим усилиям, направленным на то, чтобы подтолкнуть РФ к деэскалации, так и прилагаемые усилия по обеспечению сдерживания дальнейшей российской агрессии. В связи с этим они обсудят наши текущие усилия по подготовке мощного пакета санкций, которые повлекут за собой серьёзные издержки (для Москвы — ред.) в случае дальнейшего вторжения РФ на Украину». Reuters перенес «российское вторжение»: Киев захватят за несколько дней © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

Истерию насчёт мнимого «готовящегося вторжения» Соединённые Штаты нагнетают настолько рьяно, что опровергать это приходится уже не только России — которая в очередной раз подчёркивает, что вынуждена стягивать войска к границе из-за военной активности НАТО вблизи её рубежей, но находятся они на своей территории, — но и Украине. Президент Владимир Зеленский просит не паниковать, потому что никакой угрозы не видно.

Шольц, старавшийся придерживаться относительно нейтральной позиции, в интервью американскому изданию The Washington Post, опубликованном вечером 6 февраля, пригрозил, что «российское военное вмешательство на Украину» будет иметь очень высокую цену, заверив, что Германия и её союзники готова предпринять все необходимые шаги. А проверить, действительно ли немецкие власти готовы пойти на всё, американские журналисты спросили канцлера о возможности предотвращения запуска газопровода «Северный поток — 2».

«У нас с правительством США есть чёткое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы. Мы также уже договорились, что будем поддерживать Украину, интенсивно бороться за транзит газа через Украину, а также о том, что мы будем очень решительны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Абсолютно ясно, что в такой ситуации все варианты находятся на рассмотрении. Я не буду вдаваться в какие-либо подробности, но наш ответ будет единым и решительным», — сказал Шольц.

Таким образом, он как бы проявил обеспокоенность за судьбу Украины, хотя прекрасно знает, что не собирается Россия отказываться от транзита газа по этому маршруту, поэтому никаких реальных действий Берлину предпринимать не придётся. Но в то же время не брал на себя обязательства мешать запуску «Северного потока — 2».

По поводу второго американская газета The Wall Street Journal накануне раскритиковала Шольца — публично даже не допускающего возможности борьбы с газопроводом. Если канцлер откажется от этого проекта, собственноручно не только повредит экономике своей страны, но и нанесёт сокрушительный удар по всей Европе.

Как пишет немецкое издание Die Welt, переход на «зелёную энергетику» — это фиаско: Германия — единственная европейская промышленно развитая страна, которая закрывает АЭС и шахты, не имея ни 1 нормальной ГЭС, а присоединение к антироссийским санкциям может лишить её и дешёвого газа, на котором она расцвела как экспортёр высокотехнологической продукции. А за крахом Германии последует крах всего ЕС.

Тем не менее, в тот же день заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сказал в эфире телекомпании CBS, что американские власти тесно сотрудничали в Германией в разработке пакета санкций против России на случай её «вторжения на Украину». По словам чиновника, при таком развитии событий «Северный поток — 2» никогда не заработает, кроме того, Вашингтон совместно с ЕС разрабатывает спектр ограничительных мер, которые окажут существенное влияние на российскую экономику. Тайное стало явным. Главное из ответов США и НАТО на предложения России © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Шольц, комментируя тему санкций против РФ, так же предпочёл избежать конкретики: «Мы очень усердно работаем с нашими союзниками в НАТО и ЕС, чтобы прояснить, что мы можем сделать в этой конкретной ситуации. Мы также ясно понимаем необходимость стратегической неоднозначности. Это также имеет решающее значение для подачи сильного сигнала о том, что эскалация вокруг Украины обойдётся очень дорого. Так они не смогут подойти к компьютеру и посчитать, будет ли это слишком дорого или нет».

При этом канцлер ФРГ отметил, что в то же время идёт очень усердная работа над тем, чтобы использовать все имеющиеся переговорные каналы для снятия напряжённости: переговоры между США и РФ, Совет Россия — НАТО, ОБСЕ и «нормандский формат».

«Я действительно ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и РФ. Они очень трудные. Там очень сложная повестка дня. Но то, что он там делает, — это сила и лидерство», — заявил Шольц в интервью The Washington Post.

В письменном ответе Соединённых Штатов на инициативу России по гарантиям безопасности, который вопреки воли американской стороны просочился в СМИ, содержатся предложения о сотрудничестве в ряде сфер, от чего Вашингтон отказывался на протяжении нескольких лет. Но главные требования Москвы (о нерасширении НАТО за счёт постсоветских государств, неразмещении вооружения вблизи границ РФ) были проигнорированы.

По словам немецкого политолога Александра Рара, Шольц, встречаясь с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ​​​​​​​затем с Джо Байденом в Вашингтоне и наконец с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, активирует внешнюю политику ФРГ и в отличие от Британии, которая призывает украинцев «сражаться», стремится успокоить ситуацию вокруг Украины. Но добиться этого можно, только если взять курс на «корректировку» системы общей безопасности в Европе. Макрон использует украинский кризис, чтобы исполнить давнюю мечту © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Найдутся у него советники, которые ему это предложат? Всё не просто. Примирения с Россией, тем более разговоров об «общем пространстве от Лиссабона до Владивостока», ни в коем случае не хотят допустить англичане и неоконсерваторы-глобалисты в США. Они через свои СМИ безжалостно давят на канцлера, заставляют его действовать предельно жёстко, грозить России санкциями, 100% стоять на стороне украинских властей, вооружать Украину…Шольц в своих интервью вертится, как уж на сковородке», — пишет Рар в своём Telegram-канале.

Эксперт подчёркивает, что Шольц не может идти против мейнстрима либеральных элит, он не хочет лишиться власти, но он также должен следовать тому, чего не хотят народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США европейцы не желают, — поэтому вето своей предшественницы Ангелы Меркель против членства Украины в НАТО нынешний канцлер ФРГ не отменит.

«Но этого мало. Шольц должен найти в себе силу проявить себя, как истинный европеец (и Макрон его в этом поддержит) и наконец-то эмансипироваться от диктата англосаксов. Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности», — считает Рар.