США в очередной раз подтвердили, что считают энергетику составной частью политики, а не экономики. Значит, европейцам уготована роль товарной колонии США с самостоятельностью на уровне современной Украины

Испанская газета La Vanguardia 6 февраля со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила, что НАТО изучает возможность постройки газопровода, который бы поставлял американский газ из СПГ-терминалов через испанскую Каталонию во Францию, откуда поставки энергоносителей пойдут и в Германию.

«Германия очень заинтересована в проекте», — уверяют источники газеты.

Впрочем, официальной реакции из Германии на данное предложение не последовало. В чем причины игнорирования инициативы НАТО от страны, являющейся членом этой организации?

Не бумажный тигр

Во-первых, пока строительство газопровода существует даже не на бумаге, а лишь на уровне разговоров о том, чтобы в будущем бумажный вариант все же появился.

Во-вторых, согласно данным испанского издания, предполагается, что его мощность составит всего 7 млрд кубометров в год, что, как понимают и в испанском правительстве, совершенно не заменит «Северный поток-2» с его пропускной способностью в 55 млрд кубометров.

«Северный поток — 2»: сертификация проекта передвинута на вторую половину 2022 года, а решение Еврокомиссии увеличит поставки газа в ЕС © коллаж Украина.Ру

Однако при всей ее расплывчатости и неясности инициатива показывает, насколько серьезные просчеты допустили США в борьбе с «Северным потоком-2» и как они теперь спешно пытаются их исправить.

Американская комиссия

Европейская комиссия неоднократно показывала, что действует не в интересах стран Европейского союза, а в интересах Соединенных Штатов Америки. Особенно ярко это проявлялось в энергетической политике ЕК.

Заявление органа о переходе ЕС к климатически нейтральной энергетике до 2050 года привело к резкому снижению инвестиций в собственную добычу газа, что создало возможности для поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). По требованию ЕК европейские контрагенты «Газпрома» перешли на долгосрочные контракты с привязкой к котировкам краткосрочного (спотового) рынка газа, что позволило американскому СПГ конкурировать по цене с трубопроводным газом «Газпрома» — несмотря на то, что себестоимость американского СПГ выше процентов на 40.

Украина помогла «Газпрому» ударить по американскому СПГ. Но газ из США еще вернётся © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

При этом российская компания свою прибыль нарастила на 50% по сравнению с январем 2021 года — как раз потому, что большинство контрактов учитывали декабрьские котировки спотового рынка, когда среднемесячная цена составляла $1400 за тысячу кубов. СПГ продавали по рыночным ценам января, которые составляли в среднем $1000 за тысячу кубометров, что позволило конкурировать с газпромовским газом.

Однако после того, как США попытались подготовить санкции против российской энергетики, оказалось, что европейцы — категорически против.

Цена «молекул свободы»

В той же Германии, которая не пошла на поводу Еврокомиссии и оставила нефтяную привязку стоимости газа, получают «голубое топливо» в три раза дешевле рыночных цен. Там отлично понимают, что, даже если США смогут заместить объемы российского газа, «молекулы свободы» обойдутся европейцам в разы дороже.

Однако у Соединенных Штатов совершенно другой подход к энергетике, и благосостояние европейцев их волнует в самую последнюю очередь.

Штаты в последнее время прикладывают титанические усилия, чтобы заменить европейцам якобы вызывающий «зависимость» российский газ на американские «молекулы свободы». Для США это противостояние давно вышло за рамки чисто экономического и превратилось в геополитическую идею фикс, ради реализации которой Вашингтон проявляет неразборчивость в средствах, достойную не демократии, а средневековых тиранов.

Ничем иным объяснить подключение военного блока НАТО к решению проблем поставок газа объяснить решительно невозможно.

Энергетика — не бизнес?

США никогда не воспринимали энергетику и энергетическое сотрудничество стран как экономическую историю. Для себя они давно решили, что тот, кто контролирует энергетику, контролирует и политику, и всегда действовали соответствующе. Яркий показательный пример этого — противодействие Штатов российским газопроводам, которые Россия построила в обход Украины после «газовой войны» 2004-5 годов.

«Северный поток — 2»: США давят на канцлера Германии, однако Европа не готова вводить санкции против энергетического сектора России © коллаж Украина.Ру

Газопровод «Южный поток», по которому Россия собиралась поставлять газ в ЕС через Болгарию и потом по дну Черного моря, был остановлен благодаря политическому давлению на болгарские власти.

«Турецкий поток», пришедший на смену «Южному», успешно достроен. США не решились ему открыто противодействовать, так как Турция — важный политический игрок на Ближнем Востоке, а ее лидер Реджеп Эрдоган доказал, что крепко держит власть в своих руках.

Успешно поставляющий в Германию газ первый «Северный поток» встретился с сопротивлением США, однако оно было незначительным и не привело к реальным проблемам.

Однако «Северный поток-2» США почему-то назвали угрозой своей национальной безопасности, против которой собираются бороться до конца. Почему так произошло? Судя по всему, сотрудничество Германии и России не укладывается в представления США о том, кто чей вассал.

Украинизация Европы

Штаты имеют некоторые основания считать Германию своим вассалом — на основании хотя бы того, что американских танков в ФРГ больше, чем немецких. А еще нельзя забывать о долгах ФРГ перед американскими кредиторами.

Тем не менее, как сформулировал экс-президент США Дональд Трамп, немцы имеют наглость покупать российский газ, демонстрируя самостоятельность. Именно этого не могут простить США ни Германии, которая, по их мнению, забыла свое место, ни России, которая, как считают в Вашингтоне, смеет покушаться на принадлежащие Штатам деньги немцев.

Вашингтон стал действовать агрессивно. В первую очередь в европейскую «зеленую» таксономию вернули газ и атомные электростанции, что полностью перечеркивает планы Германии, остановившей собственные АЭС. Незадолго до этого решения в ведущих американских СМИ стали появляться публикации, критикующие ЕС за отказ от долгосрочных контрактов с американскими поставщиками СПГ и закрытие собственных атомных электростанций.

Причисление газа и атомной энергетики к числу «зеленых» позволит снизить потребление российского газа, существенная часть которого идет на производство электроэнергии, а также в значительной степени лишит экономику ФРГ конкурентного преимущества в виде в разы более дешевого газа. Также в перспективе они позволят американскому газу долгое время присутствовать на европейском рынке. К 2024 году Штаты планируют нарастить свой экспорт газа на 70 млрд кубометров в год, и им нужны гарантии, что этот газ можно будет выгодно продать.

Вашингтон сознательно идет на уничтожение экономики своих европейских подчиненных, взвинчивая цены на газ в ЕС беспочвенными заявлениями о «вторжении России на Украину». Это ясно показывает, что Вашингтону нужны не сильные партнеры, а полностью подконтрольные товарные колонии вроде Украины. Похоже, что именно такую судьбу в Штатах готовят Евросоюзу.