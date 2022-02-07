Белоруссия запретила ввоз на свою территорию нефтепродуктов и удобрений из Литвы. Какими последствиями это может обернуться для прибалтийской республики — разбиралась Украина.ру

Решение белорусского руководства о запрете транзита по ее территории направляющихся из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог», вступило в силу 7 февраля. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Эти меры в Минске косвенно анонсировали на прошлой неделе, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении ввести ответные меры на санкции Вильнюса против «Беларуськалия». Тогда, правда, не уточнялось, что это будут за меры. Теперь же понятно, что Лукашенко намерен отвечать жестко.

С чего всё начиналось

В середине января 2022 года Литва приняла решение прекратить транзит продукции «Беларуськалия» (калийных удобрений из Белоруссии) через свою территорию. Тогда министр транспорта прибалтийской республики Марюс Скуодис заявил: «Оценив все обстоятельства, правительство решило, что договор между "Беларуськалием" и Литовскими железными дорогами не соответствует интересам национальной безопасности и с 1 февраля он перестанет действовать».

Причины, которыми продиктовано указанное выше решение, озвучил президент Литвы Гитанас Науседа. Политик указал, что транзит белорусских удобрений «вредит репутации его государства», ведь США уже ввели санкции против «Беларуськалия», а «Литовские железные дороги» продолжают транзит белорусской продукции через территорию своей страны.

Для Минска логистическая цепочка через Литву была самой удобной для транзита калия. Стороны строили долгосрочные планы, и Белоруссия даже внесла прибалтийским соседям предоплату за перевозку своей продукции в ближайшем будущем. Решение литовского правительства однозначно повлечет для Белоруссии экономические потери. Пока, правда, неясно, насколько они будут серьезными — неизвестно, какие альтернативы уже продумал Минск.

В Белоруссии тут же анонсировали ответные меры. Лукашенко заявил: «Если Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы мероприятия в отношении самой Литвы».

Наказание рублем

«Все сделали за нас». Абзалов о том, чем закончится история с транзитом «Беларуськалия» через Усть-Лугу © Александр Натрускин

Теперь в Вильнюсе объявили, что взамен Белоруссии экспорт перенаправят через Польшу и Латвию. Но это будут обходные пути, поэтому сложно представить, насколько это увеличит как время экспорта, так и стоимость транспортировки грузов.

В пресс-службе литовской госкомпании «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») сообщили, что из-за переориентации транзита в первую очередь пострадают промышленные гиганты страны. Так, среди них будет завод азотных удобрений «Ахема» в городе Йонава, являющийся единственным в странах Прибалтики, а также нефтеперерабатывающее предприятие в городе Мажейкяй, которое тоже единственное в прибалтийских республиках. Именно их продукция по большей части попала под ограничения Минска.

«В результате наложенного властями Белоруссии запрета число сформированных в течение месяца грузовых составов уменьшится на 45 и составит 480-540 составов, которые будут перевозить грузы, в отношении которых ограничения не действуют», — указано в сообщении литовского ведомства.

В общей сложности эксперты оценивают потенциальные потери Литвы из-за действий Белоруссии в несколько сотен миллионов евро. Но катастрофических последствий ожидать вряд ли придется — литовская экономика очень небольшая и может всегда рассчитывать на европейские субсидии. Притом что для Брюсселя и Вашингтона очевидно: Вильнюс действовал не в хозяйственно-экономической логике, а в геополитической, за их интересы.

Небольшое периферийное государство избрало путь держать строй против общих «врагов» и получать за это бонусы.

Отток кадров

Еще одной проблемой, с которой столкнется Литва в ходе санкционного противостояния с Белоруссией — отток рабочей силы из Клайпедского порта и Литовских железных дорог. Прекращение большой части белорусского транзита через Литву и не меньшей доли литовского через Белоруссию грозит серьезным сокращением портовых мощностей крупнейшего Клайпедского порта, а также местных железных дорог. Это должно привести к оптимизации рабочей силы на указанных объектах.

Белорусские грузы составляют около 32% от грузооборота Клайпедского порта. По словам директора по инфраструктуре Клайпедского порта Видмантаса Паукште, в случае прекращения транзита из соседней республики объект потеряет 18 миллионов евро.

«Дирекция порта получает доходы от судовых сборов, то есть от тех судов, которые заходят в порт. Если не будет грузов, будет меньше судов, дирекция порта получит гораздо меньше доходов», — сообщил чиновник в одном из интервью.

Часть белорусского транзита из-за санкций уже пошла в обход порта, из-за чего в организации были уволены первые 20 сотрудников.

В декабре прошлого года и в руководстве «Литовских железных дорог» сообщили, что транспортное предприятие обанкротятся без транзита, который давали белорусские товары. Под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест. Тем более ситуацию усугубляет пандемия — дела в логистической отрасли и так хуже некуда.

Дело может дойти до суда

Александр Носович: Ответ Белоруссии на санкции Литвы нанес серьезный удар по союзу Вильнюса и Киева © РИА Новости, Александр Натрускин

При таком развитии событий Вильнюсу предстоит защищаться в Суде Евросоюза и доказать там, что сделка с Минском, не мешавшая нацбезопасности Литвы много лет, вдруг стала ей угрожать. И далеко не факт, что это удастся: Евросоюз и его страны-члены уже проигрывали в своем же суде не один раз.

Однако здесь к делу в любом случае будет добавлена политика — в ЕС не признают нынешнее белорусское руководство, поэтому вряд ли встанут на его сторону.

Что дальше?

В Вильнюсе уже заявили, что готовят ответ на белорусские контрсанкции. Можно ожидать, что при таком развитии событий и Минск не остановится и будет искать иные пути, как больнее уколоть Литву. Так что санкционное противостояние может затянуться надолго.

Но важный момент в том, что инструментов, которые обе стороны могут задействовать друг против друга, остается все меньше. Кроме запрета импорта товаров, сложно представить иные ограничения. В экономическом плане новый «обмен любезностями» будет с каждым разом всё мельче, потому что самые крупные козыри — запрет транзита калийных удобрений и нефтепродуктов — уже разыграны.