В это трудно поверить, но президенту Украины Владимиру Зеленскому для сохранения собственной власти пока удается главное - разъединять своих оппонентов и давать им объединяться вокруг единого, если хотите, общего вождя. На это роль претендует лидер партии «Европейская солидарность» (ПЕС) и экс-президент Петр Порошенко, которого он системно гнобит

И речь идет не только о том, что команда Зеленского и правоохранители, сохраняющие ему верность, обложили Порошенко, как загнанного волка, кучей уголовных дел и против него лично, и против его ближайших соратников. Как реальных, так и потенциальных. Например, против главы предвыборного штаба ПЕСа Александра Турчинова будет копать временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады Украины, которая будет выяснять все обстоятельства ухода в 2014 году Крыма в состав России. Турчинов тогда был спикеро-президентом — главой парламента и и. о. президента Украины и, по слухам, испугался вести вооруженную борьбу за Крым. Зато начал антитеррористическую операцию (АТО) против восставших Донецкой и Луганской областей, что спровоцировало появление самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Сейчас, когда Украина вплотную приблизилась к окончательной потере ЛДНР, тема Крыма актуальна чрезвычайно. Тем более что Зеленский удачно пиарится на это теме, инициировав и создав некую «Крымскую платформу» — диалоговую площадку из более 40 государств, готовых обсуждать возврат Крыма Украине. И само время найти «врагов», ответственных за, собственно, «сдачу Крыма Путину». И не дать им вернуться во власть, реваншем, которым буквально бредят Порошенко и его порохоботы.

Удалось Зеленскому и не допустить объединения ПЕСа с «Украинским альянсом за демократические реформы», более известным, как «УДАР», — партией мэр Киева Виталия Кличко. Чтобы мэр был покладистее, не думал о себе чего лишнего и не помнил, что революции свершаются в столицах, его и его помощников тоже обложили уголовными делами, как Жучку блохами. А также угрожают отобрать руководство Киевской городской госадминистрацией (КГГА), что лишит Виталика контроля над финансовыми потоками.

И, наконец, Зеленскому стараниями его команды не противостоит пока единый неонацистский и неофашистский фронт из всевозможных националистов-радикалов, патриотов всех мастей и ветеранов-активистов с грантоедами. И потому, что в активную политику, похоже, возвращается, например, экс-глав МВД Арсен Аваков, куратор самой мощной группировки — партии «Национальный корпус» и так называемого «Азовского движения под руководством Андрея Билецкого. Раньше эти неонацисты уже были готовы сотрудничать с Офисом президента (ОПУ), а сейчас заметно тормознули с акциями в чью-либо пользу и затихарились.

Зато Аваков в прямом эфире на ТВ уже нарисовал, по его словам, «лучший выход из кризиса» — досрочные президентские и парламентские выборы, кои выгодны и Зеленскому, ибо типа дадут ему возможность упредить деструкцию оппозиции, объединить вокруг себя патриотов и сообща решать с ними проблемы страны. Кто такие эти патриоты, Аваков говорить пока поостерегся, но не исключено, что это он и есть. А если так, то нацики нужны ему самому. И для торгов об обмене его лояльности на доступ к корыту и власти, и для давления на тех, кто этого не понимает. Порошенко, Луценко и Рябошапка поддержали партию Кличко © Facebook, Віталій Кличко

Зато на стороне Зеленского и против Порошенко внезапно сыграл один из давно пронафталиненных лузеров украинкой политики, но с бэкграундом «хероя майдана-2014» лидер неонацистской партии «Свобода» Олег Тягныбок. С одной стороны он в эфире телепередачи «Право на власть» на телеканале олигарха Игоря Коломойского «1+1» выступил как типа непреклонный оппозиционер-патриот — раскритиковал обещание Зеленского превратить ВСУ в исключительно контрактную армию и назвал его конфронтацию с Порошенко «типичной борьбой нанайских мальчиков, от которой Украине один вред».

Однако с другой — Тягныбок предложил Зеленскому назначить именно Порошенко главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по миру в Донбассе и заставить его то ли выполнить «Минские соглашения-2» («Минск-2») о мире, то ли окончательно похоронить их, сняв таким образом этот груз с главы государства. Ибо, уверен Тягнибок, Порошенко просто обязан это делать, поскольку он ввел Украину в сентябре 2014 года в первые Минские соглашения, зимой 2015 года — во вторые. «Он (Порошенко то есть. — Авт.) имеет хорошие знакомства в ТКГ, может как дипломат общаться с западными партнерами. Возможно, только он будет знать, как Украине съехать с этих Минских соглашений….Эти позорные для нашей страны соглашения начались с позорного голосования в Верховной раде осенью 2014 года. Власть убеждала нас, что альтернативы Минску нет. Когда эти соглашения обсуждались, все фракции голосовали «за», только «Свобода» была против. Потом все это продолжалось каждый год. Власть нам вешала лапшу на уши все это время».

Это предложение Тягнибока, как вы понимаете, преследует главное — разделение ответственности за судьбу страны и ее возможный развал при любом исходе по «Минску-2» между Зеленским и Порошенко. И, конечно же, Порошенко автоматически лишается возможности критиковать Зеленского за все неудачи на главном — донбасском — направлении. Луценко кое-что знает про Путина и Зеленского. Но не скажет © Facebook, Юрій Луценко

Что сегодня успешно удается Зеленскому, что значительно повышает его шансы остаться о кормушки и руля еще на какой-то срок?

Во-первых, трогая Порошенко, как говорят в Украине, «за вымя», Зеленский разбивает сложившееся о себе мнение как о несамостоятельном политике, полностью зависимом от западных внешних кураторов. Запад типа запретил ему трогать Порошенко и даже видит в «сывочолом (седовласом) гетмане» возможную смену «мальчику Зе», а «пацан» берет да и смело чмырит «ставленника внешних кураторов». Более того — готовит ему уютный цугундер надолго, если учесть, что режим Зеленского обвиняет Порошенко — ни много, ни мало — в госизмене и содействии терроризму. А это очень тяжелые статьи УК.

Во-вторых, Зеленский успешно срывает с Порошенко ореол единственного и неповторимого патриота, который-де крови своей не пожалеет в борьбе с «агрессором» и «сепарской ватой». Если команда Зеленского и правоохранители раскрутят до конца и предадут огласке все финансовые спекуляции и делишки, которые «гетман» проворачивал себе на карман за годы президентства при снабжении ВСУ, воюющих в Донбассе, то Порошенко однозначно не поздоровится. И дело даже не в том, сядет он или не сядет — на его и так черноземной по цвету репутации будет поставлен еще один жирнючий крест, напоминающий по сути осиновый кол в грудь вурдалаку. Тот факт, что Порошенко за годы президентства официально стал богаче почти в 100 раз, о многом и говорит.

И, наконец, в-третьих, такой решительной борьбой за власть Зеленский доказывает американским кураторам, что его рано списывать в политический утиль на помойку истории. И что он — более американский и верный, чем Порошенко. И готов, если надо, выполнить любую хотелку хозяев. Может быть, кроме войны в Донбассе, которая чревата ответкой России, после которой Украине точно не жить. Путин так сказал, а его Зеленский боится так же, как и американцев.

Но именно от клятв в верности американцам, а также шагов, ее подтверждающих, и зависит продление «ярлыка на княжение». США на распутье: кто — Зеленский или Порошенко — «их сукин сын». С превращением Украины в гигантскую «АнтиРоссию» и вечный гнойник на границе России с Евросоюзом они справляются одинаково хорошо, потому что им одинаково плевать на интересы страны и ее народа. Это-то в них обоих и привлекает американцев — не надо тратиться на своих, зато можно воевать с Россией за интересы США до последнего украинца. Вождям аборигенов самих этих аборигенов совсем не жалко, и для Вашингтона это здоровски.

Одно плохо у Зеленского — ему вряд ли стоит доверять даже своей команде, не то что ситуативным союзникам типа Тягныбока и его «Свободы». Для неонацистов и патриотов-радикалов он, еврей по национальности, никогда не станет своим. Нацики им тоже попользуются, а потом выбросят. А экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош вообще обещался повесить его на каштане на Крещатике. А там каштанов много — на весь ОПУ хватит, если что. Ярош рассказал о контактах с командой Зеленского © Facebook, Дмитро Ярош

Да и Тягныбок не скрывает, что Зеленский для него — лишь пропуск для возврата в политэлиту. Он готов брать власть и устанавливать неонацистскую диктатуру, потому что, по Тягныбоку, украинский народец опять подкачал: готов бороться за власть и коврижки для себя, а не с «кремлевским агрессором», и в этом — суть кризиса украинской государственности. Поэтому Тягныбок и предлагает для выходя из кризиса каннибальский опыт ОУН-УПА (организации запрещены в России) и свою «Свободу», как ударный инструмент.

«Украинскому народу сейчас недостает не только новых Дмытра Донцова, Евгэна Коновальца, Степана Бандеры. Украинский политический лагерь должен противопоставить разномастным политическим проектам антиукраинских олигархических кланов высокоидейную, вышколенную и дисциплинированную партию нового образца», — процитировал Тягнибок свое же заявление от 3 февраля 2009 года к 80-летию создания в Праге ОУН.

И есть у Зеленского лишь одно утешение — в стане Порошенко тоже полно патентованных предателей и потенциальных отступников. В прошлую пятницу в ПЕС записался экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Для него Порошенко даже продавил через парламент спецзакон, позволивший Луценко без юридического образования быть генпрокурором в 2016-2019 годах. Но Луценко все равно предал Порошенко и начал сотрудничать с Руди Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа, когда тот решил использовать украинский компромат против своего соперника — нынешнего президента США Джо Байдена. А компроматец-то этот и против Байдена, и против Порошенко, которые вдвоем залихватски коррупционировали Украину, подгонял в том числе и Луценко.

Сейчас Порошенко простил «блудного кума». Но простит ли ему самому это Байден? Ведь Трамп по-прежнему готов закопать Байдена в том числе и в украинском коррупционном компромате. Вот так вот. И жить в Украине становится все веселее и веселее…