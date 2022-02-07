Крах экономики и отсутствие перспектив приводит к тому, что народ, особенно молодежь, не хочет жить на Украине. По понятным причинам большинство мечтает об эмиграции в ЕС и США, но, оказывается, даже после 8 лет тотальной русофобской пропаганды, значительная часть населения продолжает смотреть в сторону России. И это подтверждают даже адепты режима

Самая бедная в Европе

Некоторые регионы Украины хотели бы отделиться от страны или присоединиться к России. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский, против которого СК РФ в 2017 завел уголовное дело по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде.

«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление: Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы», — утверждал украинский генерал. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Генералу виднее, спорить с ним сложно, поскольку никаких доказательств своим словам он не предоставил. Но то, что Украина уже много лет остается беднейшей страной Европы, а это вполне логично приводит к массовому желанию куда-нибудь уехать или к кому-нибудь по генеральской терминологии "присоединиться".

Американская грантовая фактчекинговая контора VoxCheck, конечно, протестует против того, что Украина уже 6-7 лет является самой бедной страной в Европе. Аргумент при этом странный — якобы Украина на последнем месте была только один раз, в 2019 году, а так, если брать ВВП на человека по паритету покупательной способности, то страна находится в пятерке беднейших уже 20 лет. Вроде как это лучше. Впрочем, задача пропаганды не в том, чтобы доказать богатство Украины (это настолько нелепо и противоречит очевидности, что даже VoxCheck таким не занимается), а в том, чтобы объявить виноватого в столь бедственном положении.

«Дополнительный шок нанес кризис 2014 года, когда мы потеряли около 15% ВВП, — пишут грантополучатели, — а также значительную часть промышленных и экспортных мощностей. Однако неправильно обвинять в этом ЕС или США, потому что кризис — следствие агрессии России и катастрофических дисбалансов в экономике, накопленных в предыдущие годы».

То есть, по логике американской компании виновата Россия и «папередники». Главный вывод — с 2016 года экономика Украины растет. Трудовая миграция: почему на Украине не будет пенсий © Ukraina.ru

Правда почему-то не говорится о падении в 2020 году реального ВВП на 4% и сохранении Украиной места беднейшей страны в Европе по ВВП на душу населения. И, представляете, глава Совета НБУ Богдан Данилишин утверждает, что роста ВВП в 2021 году недостаточно для компенсации предыдущего провала, темпы роста Украины отстают от ближайших стран Восточной Европы и только 10% украинского ВВП приходится на инвестиции. С восстановлением промышленного производства вообще беда. За 2021 год прирост едва составил 1,5% при падении в 4,5% в 2020 году. Менее 2% капитальных инвестиций в промышленность осуществили украинские банки, т.е. кредиты и проценты по ним придется отдавать за рубеж. Рост доходов населения составил лишь 3% и не смог даже компенсировать инфляцию. Соответственно сбережения граждан сократились на целых 88 млрд грн, что составляет аж 2,4% ВВП.

Поэтом да, Украина не может вернуться даже на уровень 2019 года, когда она была признана МВФ самой бедной страной в Европе.

Выбор молодежи

Странно ли, что люди не хотят жить в такой стране? Социологические исследования более-менее показывают, сколько именно. Например, компания Research & Branding Group выяснила, что в 2021 году около 40% всех граждан Украины пожелали уехать за границу насовсем и это рекорд после катастрофического в экономическом и политическом смыслах 2015 года. Причем чаще всего и хотят уехать, и реально уезжают люди в возрасте максимальной трудовой активности, т.е. те, кто может создать семью и родить детей. Именно отсутствие будущего для детей на Украине, как правило, становится главной мотивацией отъезда навсегда. Особенно интересно, что 54% граждан отнюдь не сказали, что однозначно связывают свою судьбу с Украиной — они просто не готовы менять страну проживания так кардинально. То есть вообще-то не против, но есть обстоятельства, которые внушают неуверенность. Не определившиеся 6% тоже вряд ли можно назвать уверенными в своем будущем на Украине.

Опрос платформы для социологических и маркетинговых исследований LibertyReport.ai дает в среднем меньшие цифры, но в разбивке по возрастам показывает катастрофу человеческого измерения еще нагляднее. Среди подростков 14-17 лет 35% хотят покинуть Украину. Но это — среднее по больнице. Если брать юго-восток страны (тот самый, который по словам генерала Забродского мечтает вступить в состав Южного федерального округа РФ), то на Юге таких подростков 41%, а на Востоке — 50%. И это, ясное дело, без традиционно наименее лояльных Украине Крыма и известной части Донбасса. Даже на наиболее национально сознательной (по крайней мере, так считается) Западной Украине аж 20% подростков желают сменить страну проживания.

Данные Социологического информационно-исследовательского центра «Пульс» (Одесса) в партнерстве с Международным экспертным клубом (Киев) говорят о том, что среди стран возможной эмиграции подростки предпочитают США (28%) и Европу (31%) — прежде всего Польшу. В Россию же хотят уехать только 3% опрошенных, что прямо скажем не бьется с инсайдами и инсайтами генерала Забродского. Однако есть несколько существенных «но». Миграция в РФ: Почему для граждан Таджикистана проще, чем для украинцев? © кадр из видео Украина.ру

Во-первых, желание уехать — объективное и связано с бесперспективностью жизни на Украине. А вот направление отъезда субъективно и связано как с особенностями подросткового сознания, так и с фактором пропаганды. Об этом прямо говорит эксперт центра «Пульс»: «Популярность Соединенных Штатов среди респондентов является отражением той тенденции, что сегодня в Украине США воспринимаются как страна-пример, страна-партнер, и одновременно это отражает достаточно романтический взгляд на мир, на США… Это мечта о дальних странах и отсутствие жизненного опыта».

Во-вторых, выбор Польши как приоритетной страны Европы вызывает вопросы. Ладно бы Германия, Франция, Италия… А все дело в том, что по данным Института общественных отношений (ISP) более 50% украинских молодых людей мечтают о получении зарубежного диплома о высшем образовании, но не только из-за более качественных знаний в иностранных университетах. В 2019 году тогдашний министр образования Украины Анна Новосад говорила, что для большинства украинских студентов обучение за рубежом — просто один из самых удобных способов уехать из Украины. «Эти 50+ тысяч украинцев, которые там (в Польше) учатся, они, к сожалению, не едут учиться в престижные университеты. Наши украинские студенты в основном выбирают недорогие частные университеты и получают там плохого качества образование. Цель одна — попытаться остаться в Польше и трудоустроиться там», — сказала она.

В среднем только 7% украинских студентов, получающих образование за границей, собираются вернуться в Украину после университета. При этом порядка 30% студентов заявляют, что после окончания учебы в одной зарубежной стране они планируют переехать в другую зарубежную страну с более высоким уровнем жизни и зарплат. То есть Польша для многих — не более чем удобный перевалочный пункт для переезда в более «интересную» страну.

В-третьих, 3% молодежи, которые хотели бы уехать в Россию немного не коррелируются с тем, сколько уезжает по факту. Более 30 тысяч граждан Украины учатся в Польше. Новосад, говорила, что в 2019 общее количество украинских студентов за рубежом превышало 50 000 человек, другие источники называют число 70 000. То есть около половины — в Польше, и мы уже выяснили, почему. К качеству образования это имеет вторичное отношение. А вот на втором месте по популярности, несмотря на тотальную русофобскую пропаганду и идущую в головах у политиков и журналистов «российско-украинскую войну», находятся вузы России.

По данным Пограничной службы РФ, с начала 2019 года в Россию приехали на учебу 13,7 тыс. граждан Украины. В 2020 это количество немного сократилось из-за сложностей с пересечением границы в следствии ковидных ограничений, но несущественно. По количеству студентов, которые учатся в российских вузах, Украина занимает четвертое место. Грубо говоря, пятая часть всех обучающихся за рубежом украинских студентов находится в России. Несмотря ни на что. Говорите, 3% молодежи? Учитывая, как просто сейчас заводятся уголовные дела против «врагов нации», как за мнения и взгляды людей выдавливают из общества, как за неосторожное слово к людям (в том числе к подросткам) приходят наци-штурмовики, кто в здравом уме будет делиться с интервьюером своими мыслями о поездке в Россию? Были гигантами, стали нищими. Что построили на Украине за минувшие 20 лет © коллаж Украина.Ру

Уехать с территорией

По неофициальным данным от 5 до 10% граждан Украины имеют одновременно иностранное гражданство, а около 5 млн человек работают за границей и имеют перспективу получения гражданства. По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с 2016 по 2020 год российского гражданство получил почти 1 млн выходцев из Украины, а общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период с 2019 по 2020 год, составила около 2,5 млн человек. Часть из них — это, конечно, люди из ЛДНР, но все равно цифры впечатляют.

Но, может быть Козак врет в целях «антиукраинской» пропаганды? Заведующая отделом государственной и общественной безопасности Национального института стратегических исследований Украины Оксана Маркеева утверждает, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, а до 2,5 млн граждан Украины имеют одновременно российское и украинское гражданство.

«Также представляет угрозу роста выдачи венгерских и румынских паспортов в Закарпатской и Черновицкой областях, —говорит она. — Количество украинцев, получивших венгерское гражданство, достигает 130 тыс. человек, а румынское до 100 тыс.».

Конечно, венгерское и румынское гражданство получили никакие не украинцы, а проживающие на Украине венгры и румыны, просто нацпропаганда всех жителей Украины записывает в украинцы.

В общем, если подбить все имеющиеся данные, выходит, что слова генерала Забродского могут и не быть таким уж бредом. Опросы показывают, сколько людей хотели бы уехать из Украины и сколько по факту уезжают. Однако никакие опросы никогда не покажут, сколько же граждан хотят уехать вместе со своими домами. Сколько людей считают, что раз государство довело народ до такой бедности и за 30 лет существования этого государства все становится только хуже и хуже, то было бы справедливо не уехать, оставив все свое имущество этому самому бесполезному государству (с какой стати?), а оказаться в каком-то другом месте прямо с территорией, на которой семья живет поколениями и справедливо считает ее родной. И дело конечно ни в какой не в Новороссии, а в том, что на Украине просто очень плохо жить. «Идеальный солдат»: кто такой генерал Михаил Забродский © Facebook/Петро Порошенко

В 2014 году один симпатизирующий Майдану в плане намерений интегрироваться в Евросоюз очень мелкий предприниматель делился со мной своими мелкопредпринимательскими мечтами. Он брал заказы на перевозку грузов на своем грузовичке и благодаря этому мог содержать «садок вишневий коло хати». Так вот, его мечта — уехать в ЕС вместо со своим «садочком», если бы это было возможно. Очень наивно и в своей наивности деструктивно, однако обывательская логика в этом есть. Ее можно осуждать или посмеиваться над ней, но таковы люди, так они пока что мыслят.

Конечно, хатки и садочки есть далеко не у всех, но у всех имеются как минимум могилы предков и бросать землю, на которой они похоронены, совсем не хочется. И вот, генерал понимает, что существуют варианты, когда гражданство можно поменять вместе с землей. Соцопросы не покажут людей, рассматривающих такой вариант. Просто, потому что ответив так в опроснике, можно на много лет отправиться в тюрьму по ст. 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и такое прочее. Но кое-что можно увидеть и без социологии.