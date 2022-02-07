Недавнее сенсационное сообщение американского информагентства Bloomberg о том, что «Россия вторгается в Украину», на поверку оказывается не таким уж и сенсационным: о неизбежности «вторжения» западные СМИ и политики говорят давно. Украина.ру разбиралась в том, что стоит за картинами «нападения»

Сенсационность лишь в том, что о «вторжении» агентство Bloomberg как о свершившемся факте, опубликовав в ночь на субботу (совпало с открытием Олимпиады) сообщение под заголовком: «Россия вторглась на Украину». Впрочем, затем сообщение было снято, агентство извинилось за ошибку. Пояснили так: заголовки-де готовятся для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был опубликован случайно. Об ошибке глубоко сожалеем, заголовок был удален, расследуем причину, сообщили в агентстве.

Что ж, бывает всякое. Но сообщение о российском «вторжении» стояло на сайте агентства полчаса, что заставило многих наблюдателей усомниться в случайности такой «ошибки».

Донбасс не получит особого статуса - Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba пишет по этому поводу украинское издание «Страна», отмечая остроту и конфликтность самой темы, а также тот факт, что заметка вышла в день открытия Олимпиады в Пекине, которую американцы бойкотируют: «что уже само по себе выглядело символично. И заронило подозрения в некой намеренной акции».

И такие подозрения вполне уместны, если учесть контекст. Западные СМИ буквально зомбируют публику скорым и неизбежным «вторжением России» на Украину. По информации The New York Times, подготовка к российскому вторжению находится на финальной стадии (издание ссылается на военных), хотя — цели России туманны.

Ранее The New York Times и Reuters со ссылкой на неназванные источники также заявили о «возможных огромных человеческих потерях при вторжении России на Украину» и о том, что такой конфликт приведёт к серьезному миграционному кризису.

В воскресенье, 6 февраля, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, не пожелавшие быть названными, что российские военные, мол, ждут, когда размёрзнется земля, и тогда… Вторжение начнётся 15 февраля, предупреждают источники.

Уже подсчитаны возможные будущие потери. Во всяком случае, представители властей США в беседе с агентством назвали цифры: Украина потеряет до 25 тысяч военных, Россия до 10 тысяч. При этом Киев падёт «за несколько дней». По словам собеседников агентства (а это, напомним, представители американских властей), окно для дипломатического решения проблемы закрыто, поскольку Запад отверг требования России в сфере безопасности.

В западных СМИ и раньше появлялись даты возможного «вторжения» (за отсутствием такового, раз за разом сроки приходилось отодвигать). Публиковались карты «вторжения» с направлениями будущих «ударов». Некоторые из таких сообщений (за них, отметим, никто не извинился) ретранслируют украинские СМИ и радикальные политики.

«Хвост завиляет собакой»: Ходаковский о том, как может разгореться война в Донбассе © предоставлено Александром Ходаковским

И общую агрессивность такой информационной кампании ничуть не снижают некоторые оговорки и коррективы. Так, секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 2 февраля, что администрация более не использует термин «неминуемый» для хараетеристики будто бы возможного «вторжения России» — поскольку это «посылало сигнал, который мы не намеревались посылать — что будто бы мы знаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение».

«Я бы сказала, что в большинстве случаев… мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — рассказала Псаки.

Поток фейковых сообщений об «агрессивных» намерениях Москвы не прекращается. Есть что вспомнить: недавно в Великобритании обвинили Россию в желании посадить на пост президента Украины экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, на американском канале CNN Харьков показали в составе России, а немецкий таблоид Bild оповестил публику о том, что спецслужбы будто бы уже «располагают информацией о действиях Путина в период после большой войны и о жестоком марионеточном режиме, который Кремль хочет установить на Украине».

По данным таблоида (или спецслужб?), главная цель такого режима якобы будет заключаться в том, чтобы «сломить миллионы украинцев, сопротивляющихся российской оккупации». Кажется, комментарии тут излишни.

Возвращаясь к ошибочной новости информагентства Bloomberg. «Комсомольская правда» пишет по этому поводу: действительно, ошибки бывают, действительно, у крупных агентств заготовлены заголовки на самые разные случаи жизни.

Захарова предположила, что фейк Bloomberg связан с Олимпиадой © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк отмечает издание.

В то же время Запад продолжает накачивать Украину оружием, в Пентагоне сообщают, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Ситуация накалена, и в такой обстановке любая «ошибка» может стать роковой. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости 5 февраля подчеркнул, что фейковые сообщения СМИ о «вторжении на Украину» могут привести к непоправимым последствиям.

Напомним, представители российской власти неоднократно заявляли, что не собираются воевать с Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что не исключает провокаций в Донбассе со стороны Украины. Так что фейки не так уж и безобидны.