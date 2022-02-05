Раздуваемая западными и некоторыми украинскими СМИ и политиками тема неизбежного и скорого «вторжения России» дорого обходится Украине и без всякого реального вторжения. На фоне растущей военной истерии украинцы выводят деньги за границу, а привлекать средства в страну становится всё сложнее и дороже

«Быть хуже Африки…»

Как отмечает издание Страна.ua, ссылаясь на полученные по запросу редакции официальные данные Нацбанка Украины, если за весь 2021 год население перечислило за рубеж €641 млн, то только за январь 2022-го года — €139,8 млн. (более $1 млрд.).

«По информации НБУ, в январе 2022 года э-лимитами на вывод средств воспользовалось 9,1 тыс. физлиц, которые совершили 13 тысяч операций с выводом денег за границу на общую сумму €139,8 млн. Это в 2,5-2,9 раза больше, чем в январе-2021 года, когда э-лимитами пользовалось лишь 3,7 тысяч украинцев, которые отправили за рубеж только €36,1 млн,», — сообщает издание.

Поясним: «э-лимит» — электронный лимит, в рамках которого физические лица могут переводить иностранную валюту или гривны за границу или на текущие счета нерезидентов-юридических лиц, открытые в Украине, для выполнения собственных обязательств перед нерезидентом по договору страхования жизни, для осуществления инвестиций за границу, размещение средств на своем счету за пределами Украины.

По данным Нацбанка Украины, которые приводит «Страна», суммы переводов начали расти с ноября прошлого года, достигнув пика в январе, при этом «среднемесячный объем выведенных в рамках э-лимитов средств за последние три месяца вырос в 2,2 раза — до €139,8 млн.».

Если в НБУ увеличение объема перечислений средств по э-лимитам поясняют общим ростом финансовой грамотности населения, то в банках это связывают в первую очередь с ростом геополитической напряженности за последние месяцы, отмечает издание.

Понятно, что эти тысячи физлиц, воспользовавшиеся э-лимитами на вывод средств — это те люди, которым есть, что выводить. Эти выведенные ими средства могли бы работать внутри страны, но ожидание скорого «вторжения России» делают своё дело…

Выводить деньги из страны стало проще, а вот привлекать средства — сложнее. «Если смотреть на финансовые рынки, то пока главными жертвами «нападения Путина на Украину» (которое пока — только в зоне «вероятностей») уже стали украинские евробонды. Ваш покорный слуга с интересом следит за феноменом, который я называю «штраф за Зеленского», — отмечает телеграм-канал Кримсон Дайджест.

Гривна дешевеет. Чего ждать украинцам © Украина.ру/Стрингер

Если заёмщик считается рискованным, ненадёжным, то и плата за привлечение средств выше — это плата за риск. За последние месяцы «штраф за Зеленского» еще более увеличился: «Держать 11-летний долг Сенегала инвесторы готовы за 5,9% в долларах, а Украины — только за 9%. Быть хуже Африки — это успех!», — отмечает канал.

«Не паниковать!..»

Нельзя сказать, что во властных кабинетах не понимают реальной угрозы не столько самого «вторжения», сколько его панического ожидания. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января (он собрал журналистов после телефонного разговора с Джо Байденом) вынужден был фактически опровергать утверждения заокеанских покровителей о скоплении российских войск у украинской границы. По словам Зеленского, ситуация на границах острая, но он не видит эскалации большей, чем она была раньше, поэтому не стоит говорить о вторжении как о чём-то неизбежном.

«Нам не нужна эта паника… Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства», — заявил Зеленский, добавив: панику вызывают сигналы, что — «завтра война».

«Потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война. Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству!» — сказал Зеленский.

Отметим, что, по данным представителей Белого дома, Джо Байден в разговоре с Зеленским заявил о вероятности российского вторжения уже в феврале. О неизбежности «российского вторжения» давно трубит западная пресса. Понятно, что такие заявления никак не способствуют стабильности в экономике Украины и спокойствию на финансовых рынках.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пытается успокоить публику. На брифинге после заседании СНБО 24 января он заявлял, что, кроме «информационного и дезинформационного давления», других угроз функционированию национальной экономики нет.

«Вопрос только в сроках». Украинский экономист рассказал, как и почему валится гривна © Facebook, Національний банк України

«Информационное и дезинформационное давление на экономику государства может повлечь дестабилизацию. Поэтому очень важно сейчас не паниковать», — заявил Шмыгаль, напомнив, что у страны «есть поддержка… иностранных партнеров». По его словам, «золотовалютные запасы, стабильность экономики абсолютно гарантируют нам спокойное прохождение этого периода».

Киевская власть пытается делать хорошую мину при плохой игре, считают многие специалисты. Так, комментируя подписание соглашения о свободной торговле с Турцией, эксперт Руслан Бортник отметил, что пока никто достоверно не может сказать, как это повлияет на украинскую экономику. Но больших инвестиций ожидать вряд ли стоит. По словам эксперта, проблема с инвестициями в экономику Украины — «не в отсутствии или наличии ЗСТ, а проблема в войне и политической нестабильности, неработающей правовой системе».