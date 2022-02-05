Президент Польши Анджей Дуда внёс на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда. Именно этого от Варшавы не один год требовал Брюссель. Польша пошла на попятную?

Обосновывая журналистам свое решение, Дуда подчеркнул, что данный проект призван способствовать прекращению спора между польскими властями и Еврокомиссией. Кроме того, свое решение он оправдал и тем, что «Дисциплинарная палата Верховного суда уже и так давно не выполняет свою роль».

Как все начиналось

Создание Дисциплинарной палаты правящая в Польше партия «Право и справедливость» инициировала в форме судебной реформы еще в 2016 году. Предполагалось, что новый орган, состав которого должен формироваться правительством, сможет привлекать к дисциплинарной ответственности или даже увольнять судей за действия, которые расценит как «создающие препятствия функционированию судебной системы». Кроме того, в рамках той реформы министерство юстиции получило полномочия назначать и увольнять судей Верховного суда.

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Получив в ответ от Варшавы «игнор», ведомство обратилось в Совет ЕС с ходатайством ввести санкции против Варшавы. Однако тогда это предложение так и не было выполнено.

Но Еврокомиссия с течением времени не отступала от своих требований и все-таки довела дело до Европейского суда. И в июле 2021 года Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Руководство восточноевропейской республики не торопилось исполнять суровый и обязательный для себя приговор, и в конце октября прошлого года Варшаву обязали выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 1 миллион евро в день за невыполнение решения.

Тут-то дело и приняло новый оборот. Не прошло и пары месяцев, как в Польше оказались готовы выполнить требования Брюсселя. Да и сама Дисциплинарная палата Верховного суда, которую так долго просили ликвидировать, оказывается, «давно не выполняет свою роль».

Еще одно наказание «рублем»

Любопытно, что на фоне вышеописанной истории Польша пошла на уступки Брюсселю и в другом. 3 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали в Праге соглашение об устранении последствий загрязнения территории Чехии выбросами польской угольной шахты «Турув».

Это дело тянулось с весны 2021 года. Тогда Чехия высказала претензии Польше, что находящаяся у ее границ польская угольная шахта «Турув» загрязняет её экологию. Прага попросила сперва попросила Варшаву закрыть объект, но польское руководство заявило, что это ударит по её экономике и энергетической безопасности — республика все еще зависит от угольного топлива.

Прага, недолго думая, подала иск в Суд Евросоюза, и ведомство в мае прошлого года удовлетворило иск и обязало прекратить работу объекта. Однако у Варшавы осталась лазейка — чтобы не закрывать шахту, она могла урегулировать конфликт напрямую с Прагой, чтобы та отозвала иск.

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Хватило тоже всего несколько месяцев напряженных переговоров, и сторонам удалось договориться. Чехия позволила Польше все-таки не прекращать работу важного объекта, но Варшава обязалась провести за свой счет земляные работы, которые снизят экологические потери польско-чешского пограничья. Кроме того, на шахте будет осуществляться экологический мониторинг. Также Варшава должна будет создан фонд, который обеспечит финансирование проектов в области охраны окружающей среды в регионе.

Болевая точка

Похоже, в Евросоюзе нащупали ахиллесову пяту Варшавы — жесткие и крупные штрафы, бьющие по польскому бюджету. До прошлого года Брюссель пытался решать все спорные моменты методами дипломатического и политического давления, что позволяло Варшаве отпираться и жаловаться на покушение на свой национальный суверенитет. Речь порой доходила даже до возможного выхода республики из ЕС.

Но когда все перешло от слов к делу, а именно к конкретным денежным издержкам, становится не до шуток.

Польша готова отправить Украине оружие © Brian Aslak / flickr

По мнению Еврокомиссии, закон о СМИ устанавливает чрезмерно большой контроль власти над польскими средствами массовой информации. А некоторые даже пригрозили ввести против Польши санкции. Среди них оказался и председатель Европарламента Мартин Шульц, который подчеркнул, что «европейское руководство должно объединиться, чтобы выступить против политики, которую проводит Польша».

В ЕС критикуют Польшу и за довольно жесткую антиабортную политику. Ужесточение запрета на искусственное прерывание беременности вызвало в европейских органах волну осуждений и обвинений в нарушении гендерного равенства и прав женщин.

Напрашиваются очередные штрафные приговоры?