В сложившейся ситуации единственной отраслью украинской экономики, которая может в обозримом будущем получить ощутимые европейские инвестиции, является производство «зеленого» водорода

«Зелёная трансформация»: Евросоюз, далее везде

«Северный поток — 2»: сертификация проекта передвинута на вторую половину 2022 года, а решение Еврокомиссии увеличит поставки газа в ЕС © коллаж Украина.Ру

Пакет законодательных инициатив Fit for 55 конкретизирует «Европейский зелёный курс» и содержит амбициозные климатические цели, в частности: сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990-го, увеличение доли возобновляемой энергии до более чем 32% и повышение энергоэффективности не менее чем на 32,5%. По оценкам Еврокомиссии, достижение климатических задач — 2030 потребует инвестиций в размере 260 миллиардов евро в год.

В свою очередь, СВАМ — это специальное регулирование импорта в ЕС отдельных товаров, производство которых связано со значительными выбросами ПГ (углеродоемких товаров). Оно будет включать в себя методы расчета и проверки выбросов, связанных с производством, механизм определения цены CBAM-сертификатов и их оборота (покупки, продажи, погашения) — то есть своеобразный «углеродный налог».

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Стоит отметить, что в «зелёной таксономии» ЕС (классификация, определяющая, какие виды экономической деятельности считаются «устойчивыми» с точки зрения влияния на окружающую среду, а какие — нет) поначалу были включены только солнечная, ветровая и гидроэнергетика, то есть классические возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Однако 2 февраля 2022 года Еврокомиссия отнесло к «переходным» технологиям, которые должны помочь перейти к климатической нейтральности, также газовую и атомную энергетику. При этом главной целью «Зелёного курса» является именно изменение производства и потребления энергии, ведь на это в экономике ЕС приходится около 75% выбросов парниковых газов.

Отдельно стоит отметить Водородную стратегию ЕС, принятую в июле 2020 года. Она включает комплекс мероприятий для продвижения в европейской энергетике и экономике в целом так называемого «зелёного» водорода (то есть выработанного электролизерами, запитанными от ВИЭ). Например, речь идет о частичной замене угля на водород при производстве стали, о переводе на водородное топливо пассажирского и грузового авто- и железнодорожного транспорта. Кроме того, «зелёный» водород рассматривается как своеобразный аккумулятор электроэнергии, получаемой от солнечных и ветряных электростанций, которые зависят от погодных условий.

«Зелёная трансформация» для Украины: ставка на водород

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Однако, как известно, Украина в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, где фактически обязалась выполнять любые пожелания Брюсселя. Поэтому и по «зелёной трансформации» Украина начала с ЕС «специальный диалог», в рамках которого обсуждаются секторальные вопросы. А на саммите «Восточного партнёрства» в декабре 2021 года, по словам украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, «было анонсировано 5 флагманских инициатив для Украины, каждая из которых касается зеленой трансформации — это инвестиции в инфраструктуру и логистику, вопросы энергоэффективности и водорода». Правда, пока они остаются анонсами, как и планы правительства Украины централизованно привлечь ресурсы для «зеленой трансформации» в рамках европейского инвестиционного плана.

Хотя полной климатической нейтральности Украина планирует достичь только к 2060 году, то есть на 10 лет позже Евросоюза, но главную цель европейской программы Fit for 55 Украина давно выполнила вследствие деиндустриализации: ныне выбросы парниковых газов в этой стране уменьшены на 62,4% по сравнению с 1990 годом. А в обновленном Национально определенном вкладе в Парижское соглашение по климату правительство Украины установило цель сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году по отношению к 1990-му (т.е. на 7% по отношению к 2019-му). Согласно аналитическому отчёту Минэкологии, на это потребуется более 100 миллиардов евро инвестиций, в том числе только в сферу производства энергии и тепла — более 26 миллиардов. Неудивительно, что с такими запросами ЕС пока ничего не обещает «ассоциированной» Украине.

В сложившейся ситуации единственной отраслью украинской экономики, которая может в обозримом будущем получить ощутимые европейские инвестиции, — причём на уровне конкретных предприятий, а не государства — является производство «зелёного» водорода. Во-первых, в упомянутой Водородной стратегии ЕС Украина определена приоритетным партнером благодаря ее потенциалу производства «зелёного» водорода и имеющейся трубопроводной инфраструктуры, соединенной с сетями ЕС. Во-вторых, 20 декабря 2021 года Европейская комиссия одобрила программу H2Global объёмом в 900 миллионов евро для поддержки инвестиций в производство «зелёного» водорода в третьих странах, который затем будет экспортироваться в ЕС.

Как отмечается в пресс-релизе ЕК, такая инициатива необходима для удовлетворения спроса на «зелёный» водород внутри Евросоюза (который должен существенно возрасти в будущем) путем развития потенциала водородного электролиза вне ЕС. H2Global будет способствовать реализации стратегии EU Green Deal, не нарушая при этом правила конкуренции на рынке ЕС. Проекты по производству «зелёного» водорода и его производных (аммиак, метанол и пр.) будут отбираться на основе тендера и в строгом соответствии с критериями устойчивости, указывают в Брюсселе. Инициатором программы H2Global выступила Германия

Кроме того, ещё в марте 2021-го правительство Германии в рамках «торгов» с США вокруг «Северного потока — 2» предложило «водородную сделку» на Украине, которая была подтверждена в июльском заявлении Берлина и Вашингтона. Речь шла об инвестициях в проекты по производству «зелёного» водорода на территории Украины, ведь в Германии оценивают потенциал поставок этого энергоносителя с берегов Днепра в 7,5 ГВт. Кстати, в упомянутом заявлении сказано, что Германия создаст отдельный «Зелёный фонд» для Украины, который, в частности, будет поддерживать и водородные проекты.

Хотя производство «зелёного» водорода на Украине пока только в планах, в ЕС уже готовят инфраструктуру для его импорта. Так, 23 сентября 2021 года Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), а также транспортеры газа из Германии (OGE), Чехии (NET4GAS) и Словакии (EUSTREAM) объявили о планах создать Центральноевропейский водородный коридор, который соединит Украину и юг Германии. Согласно экспертным прогнозам, Германия через несколько десятилетий станет главным рынком «зелёного» водорода в Европе. Внутреннее производство этого энергоносителя сможет покрыть лишь треть спроса в 2045 году, прогнозирует, в частности, берлинский Фонд климатической нейтральности (Stiftung Klimaneutralität). Остальное придется импортировать.

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На украинских производителей «зелёного» водорода рассчитывают и в проекте «Голубой Дунай» (Green Hydrogen @ Blue Danube), предложенном австрийской компанией Verbund. Он объединяет участников из девяти европейских стран, его целью является создание цепочки производства, транспортировки и использования водорода вдоль реки Дунай, а также по Рейну и Черному морю, и соединение европейских трубопроводных сетей с морскими портами. Это позволит использовать «зелёный» водород для декарбонизации промышленности в Европе, потому «Голубой Дунай» получил поддержку ЕС в рамках общеевропейской программы IPCEI (Важные проекты совместного европейского интереса).

Поскольку газовая и атомная энергетика были включены в «зелёную таксономию» ЕС лишь на днях, планов развития этих отраслей в рамках «Европейского зелёного курса» на Украине пока не существует. Однако, учитывая тот факт, что ныне все 15 энергоблоков украинских АЭС одновременно находятся в промышленной эксплуатации, атомная энергетика в этой стране будет оставаться в приоритете. В упомянутом выше отчёте Минэкологии сказано, что и в 2030 году на Украине планируют получать 47% электроэнергии от АЭС (ныне — 55%). Она может пойти и на производство, в том числе, «жёлтого» водорода — который вряд ли удастся продать в ЕС, но можно использовать для декарбонизации промышленности и транспорта.

При этом вряд ли решение ЕК даст шанс развитию на Украине современной газовой энергетики — ведь это возможно только в случае прямых поставок российского газа, от чего в Киеве отказываются по политическим причинам. А модернизировать (или строить новые) ТЭС для сжигания на них американского сжиженного газа (СПГ), который Польша обещает поставить на Украину через свой СПГ-терминал, бессмысленно с экономической точки зрения.