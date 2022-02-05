Пока создаваемые на Западной Украине подразделения территориальной обороны готовятся отбивать мифическую «агрессию России», местные пограничники борются с более реальным врагом – контрабандистами

Штаб территориальной обороны выиграл битву за помещение детского сада

На Западной Украине продолжаются локальные «бои» за здания, в которых должны быть расквартированы части территориальной обороны.

Так, недавно в Тернопольской области речь шла о нежелании общины одного из сёл принимать у себя батальон теробороны. А в Ровно конфликт возник относительно того, где будет размещаться Западное региональное управление этого нового рода войск в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), созданного с 1 января 2022 года.

Оно должно управлять частями в восьми областях — собственно Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой. И хотя батальоны территориальной обороны в этих областях уже сформированы, оказалось, что их региональный штаб, который должен быть дислоцирован в Ровно, пока не имеет помещения. Воевать, но не против России. Почему украинцы охотно записываются в территориальную оборону © Телеканал "Дом"

Дело в том, что военные требовали для себя здание практически в центре города, тогда как власти города предлагали им куда более подходящую для этих целей огромную территорию учебно-промышленного комбината на окраине, неподалёку от окружной дороги. Это решение одобрила и профильная комиссия горсовета.

Решать вопрос на сессию Ровенского городского совета 4 февраля прибыл лично глава Ровенской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Коваль, который также является депутатом горсовета, и десант из Киева в составе трёх депутатов Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» — Александр Ковальчук, Александр Олексийчук и Александр Салийчук.

Кроме того, на сессии присутствовал и первый вице-губернатор Сергей Подолин, который фактически управляет областью.

Мэр Ровно Александр Третьяк в очередной раз предложил военным помещение комбината по улице Соборной — мол, оно удобнее и готово для заселения, в отличие от бывшего здания детского сада по улице Дубенской. Там последние годы размещался приют для бездомных, и его подготовка для нужд управления теробороны займёт минимум пять месяцев.

Помимо этого, городские власти планировали опять открыть в нём детский сад.

Однако такое предложение вызвало настоящую истерику — как со стороны военных, так и поддерживающих их депутатов парламента и областных чиновников. Губернатор Коваль в результате чуть не кричал с трибуны: «Кто не проголосует за передачу помещения по Дубенской — тот предатель!», а военные доказывали, что бывший детский сад больше подходит для хранения оружия, чем промышленные здания.

После горячих дискуссий мэр Третьяк предложил объявить перерыв, на протяжении которого без присутствия провести обсуждение вопроса и повторное заседание депутатской комиссии.

Какие аргументы были использованы для того, чтобы убедить депутатов, — неизвестно, но после перерыва они без обсуждения проголосовали за выделение Западному региональному управлению территориальной обороны здания бывшего детского сада неподалёку от центра Ровно. Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

При этом никто из депутатов так и не задал вопрос, почему эта структура не может быть размещена в комплексе зданий Оперативного командования «Запад» ВСУ, который находится в самом центре Ровно — по улице Дубенской, 2. Видимо, боялись обвинений в предательстве.

Это не первый случай, когда Ровно «идёт не в ногу». 2 февраля в городе официально отметили 78-ю годовщину его освобождения от нацистских оккупантов. В мероприятиях на советском военном мемориале городского кладбища приняли участие не только ветераны Великой отечественной войны и их потомки, но также чиновники Ровенского городского совета.

В отличие от Львова, где аналогичный мемориал ликвидирован, в Ровно он сохранён, с Вечным огнём включительно.

Пограничники захватили сразу два летательных аппарата контрабандистов

Если создаваемые в регионе подразделения территориальной обороны готовятся отбивать гипотетическую «агрессию России» (которая для Западной Украины, в силу географии, является скорее мифической), то местные пограничники борются с более реальным врагом — контрабандистами. И на минувшей неделе стражам украинской границы улыбнулась удача.

Как сообщила Погранслужба Украины, 31 января в Закарпатской области было выявлено незаконное пересечение венгерско-украинской границы вертолётом.

По данным пограничников, вертолет Aérospatiale Alouette III незаконно пересек границу Украины со стороны Венгрии. С помощью сотрудников СБУ он был обнаружен в труднодоступной местности Хустского района Закарпатья, но пилота и пассажиров в нём не было.

Вертолёт взят под охрану, а 3 февраля он был арестован решением суда. «Тютюн Эрлайнс». Воздушный флот украинских контрабандистов © Facebook, Poliţia de Frontieră

«В кабине вертолета находились рассыпанные пачки с сигаретами без акцизных марок, однако правоохранители не исключают, что данным летательным аппаратом могли незаконно перемещать и нелегальных мигрантов в соседние страны», — сказано в сообщении.

Правоохранители совместно с венгерскими коллегами проверяют информацию и разыскивают причастных к правонарушению лиц по обе стороны границы.

В Погранслужбе Украины уточнили, что выявленный вертолёт имеет грузоподъемность на шасси 750 кг и большой багажный отсек, где можно разместить несколько десятков ящиков сигарет. Летательный аппарат может взять на борт до шести пассажиров, способен развивать скорость до 185 км/ч и преодолевать расстояние более 550 километров.

А по информации СБУ, летательный аппарат два раза в месяц незаконно пересекал границу и совершал посадку на территориях Румынии и Венгрии. Каждый рейс контрабандисты загружали в него десятки упаковок украинских сигарет. Предварительно, ежемесячная выручка контрабандистов могла составить около 2 миллионов гривен (более 70 тысяч евро).

Примечательно, что уголовное производство открыто по правовой квалификации ст. 334 УК Украины — нарушение правил международных полетов, о контрабанде ничего не сказано.

Вертолёт Aérospatiale Alouette III (стоимость — более 150 тысяч долларов) разработан французской фирмой Sud Aviation (затем Aérospatiale, в настоящее время — Eurocopter France) на базе многоцелевого вертолета Alouette II.

Первый образец был испытан в 1959 году, в дальнейшем он производился в нескольких различных модификациях, в том числе по лицензии в других странах. В частности, в соседней Румынии летательный аппарат производился фирмой ICA-Brasov под наименованием IAR 316, и в 1971-1987 годах было выпущено 130 экземпляров этой модели. Пьяный священник с пограничником по воздуху переправляли табак из Украины © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

А 2 февраля оперативники Мукачевского и Черновицкого пограничных отрядов при содействии полиции Ивано-Франковской области задержали самолет Ан-2. Правоохранители обнаружили «кукурузник» в окрестностях села Серафинцы Коломыйского района Прикарпатья.

По данным Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда, самолёт — по меньшей мере, дважды, — незаконно пересекал украинско-румынскую границу, «вероятно, с целью перемещения табачных изделий».

«Кому принадлежит самолёт, который не имеет регистрационных знаков, и что ещё могли доставлять им в соседнюю Румынию (возможно, и в другие страны), вопреки установленным законодательством правилам воздушных полетов, правоохранители сейчас выясняют», — сообщила пресс-служба Погранслужбы Украины.

В Коломыйское райуправление полиции направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 334 УК Украины «Нарушение правил международных полетов» и ст. 281 УКУ «Нарушение правил воздушных полетов».

Как и в случае с задержанным на Закарпатье вертолётом, о контрабанде ни слова.

И на вашей улице перевернётся грузовик с…

Пожелание «пусть и на вашей улице перевернётся грузовик с…» (дальше всё зависит от возраста и предпочтений), на минувшей неделе материализовалось сразу в двух областях Западной Украины.

Так, во Львовской области на трассе Киев-Чоп вблизи села Запытив 1 февраля столкнулись два грузовика. На месте ДТП работали правоохранители, на протяжении нескольких часов движение на участке трассы было затруднено. Причины аварии до сих пор устанавливаются. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Бесплатная выпивка для англичан во Львове восхитила посла Британии © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сложно сказать, досталась ли часть из них местным жителям, ведь авария произошла за пределами населённого пункта.

«Но какая же водка без закуски?» — подумают многие. Эта мысль воплотилась даже раньше: 31 января на объездной дороге города Кременец Тернопольской области (в 130 километрах от села Запытив) перевернулся грузовик с примерно двумя сотнями живых свиней в кузове. Тут водитель, не учтя дорожную ситуацию, не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет.

По предварительным данным, мужчина не пострадал. В то же время, в аварии погибли несколько животных, а остальные в недоумении ходили по снегу.

При этом местные жители отмечают, что ДТП на указанном участке дороги произошло после смены разметки.

«Было ожидаемо. После того, как сняли знак STOP со стороны объездной, дальнобойщики входят в поворот с такой скоростью, что, выезжая из города по своей линии, невольно прижимаешься к обочине, чтобы тебя не задели», — рассказал в комментарии киевскому телеканалу «1+1» житель Кременца Георгий Прокопчук.

В свою очередь, смена разметки является следствием ремонта дороги регионального значения Р-26 Острог — Кременец в рамках президентской программы «Большое строительство», которая славится огромными «откатами».